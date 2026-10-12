Doce muertos en ataque al aeropuerto de Riad

Es el ataque más mortífero en 10 años para Arabia Saudita. Al menos 12 personas murieron y 309 resultaron heridas en un ataque el sábado 11 de octubre contra el aeropuerto de Riad, anunciaron las autoridades sauditas. Según la autoridad de aviación civil, cuatro sauditas y ocho extranjeros murieron. También resultaron heridas 309 personas.

Se suspendieron las operaciones en el aeropuerto y el Ministerio de Educación ordenó a las escuelas de Riad que impartieran clases a distancia durante una semana. Varias embajadas han recomendado que su personal evite el aeropuerto durante una semana, según un diplomático occidental.

La coalición militar liderada por Arabia Saudita en apoyo al gobierno internacionalmente reconocido de Yemen culpó a los combatientes hutíes proiraníes y denunció “un crimen de guerra” a lo que ella responderá “firmemente”. La coalición anunció también por la tarde la caída de un proyectil cerca del aeropuerto de Dammam, en el este del reino. Este aeropuerto es, junto con el de Jeddah, una alternativa al aeropuerto de Riad. Otro proyectil fue interceptado al sureste de Riad.

El primer ministro pakistaní, Shebaz Sharif, también condenó enérgicamente el ataque. “apuntando a civiles e infraestructura crítica” y uno “amenaza a la paz”. Su país es signatario del pacto de defensa de La Meca con Turquía y Arabia Saudita. el ataque “Constituye una grave escalada”afirmó el sábado el enviado de la ONU para Yemen, Hans Grundberg, acusando a los hutíes.

Los combatientes proiraníes en Yemen ya se habían atribuido la responsabilidad de los ataques contra el aeropuerto el miércoles y jueves. Tres sauditas, entre ellos un piloto, murieron el jueves en estos ataques. El miércoles fueron asesinados un egipcio, un argelino y un sudanés.

La escala y la frecuencia de los ataques contra Riad en los últimos días no tienen precedentes desde 2014 y el inicio de la guerra en Yemen que enfrentó a los hutíes contra las fuerzas gubernamentales yemeníes, que habían recibido apoyo militar de una coalición liderada por Arabia Saudita desde 2015. Los hutíes, que lanzaron una ofensiva relámpago en septiembre en Yemen, donde tomaron la costa del Mar Rojo y fortalecieron su control en el estratégico estrecho de Bab el-Mandeb, desencadenando una contraofensiva por parte de las fuerzas yemeníes.