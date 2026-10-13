Ayuda pública al desarrollo: el precio de nuestros reveses

Pocas veces las necesidades de asistencia pública para el desarrollo han sido tan acuciantes: el reciente aumento de la pobreza extrema en el Sur; un acceso cada vez más problemático al financiamiento internacional debido al aumento de las tasas de interés en todo el mundo; propagación incontrolada del virus del Ébola en África Central; crisis alimentarias provocadas por conflictos armados que bloquean el acceso de la población civil a los recursos alimentarios (Somalia, Tigray, Gaza, Yemen, Haití, etc.).

La excepcional intensidad del nuevo episodio de El Niño es confirmada mes tras mes por los centros de observación científica. Sus primeros efectos ya están ahí, como lo demuestra el aumento de los precios de los productos agrícolas básicos monitoreado mensualmente por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). : aumento del precio de los cereales, en particular del arroz, afectado por la debilidad de los monzones en el sur de Asia, mecanismo directamente atribuible a El Niño; lo mismo ocurre con el aceite de palma en el sudeste asiático, donde las pérdidas de cosechas contribuyen al aumento del precio de las semillas oleaginosas; incertidumbres sobre la soja y el maíz en Brasil, que también se ve afectado por el fenómeno climático.

Pero la parte más difícil está por delante. La intensidad máxima de El Niño no se alcanzará hasta finales del invierno. Afectará gravemente los sistemas alimentarios de países altamente vulnerables: el Caribe y el corredor árido de Centroamérica; África Austral, que ya ha sufrido dos años de sequía; Cuerno de África, donde las lluvias torrenciales corren el riesgo de interrumpir el suministro. Los impactos multifacéticos de El Niño en la oferta agrícola corren el riesgo de llevar el índice de precios de los productos básicos de la FAO a los niveles de crisis observados en 2022, el año en el que el hambre afectó al mayor número de personas en el mundo. Entonces, la inflación de los alimentos corre el riesgo de borrar los modestos avances logrados en los últimos tres años en la lucha contra la desnutrición.

Todavía es posible escapar de este peor escenario. Pero para lograrlo, debemos detener la espiral de reducciones en la asistencia pública para el desarrollo, un triste reflejo del ascenso del nacionalismo y el populismo en el mundo. Desafortunadamente, rara vez tomamos el camino.

En 2025, la onda expansiva provocada por el desmantelamiento de USAID, el principal canal de distribución de la ayuda estadounidense, se extendió a la mayoría de los demás países donantes, particularmente en Europa, con severos recortes en Alemania y Francia. En general, los flujos de ayuda Norte-Sur prácticamente han caído una cuarta parte en términos de poder adquisitivo en un año. Un shock que no pudo ser amortiguado por la solidaridad y la filantropía privadas, también afectadas por el virus de las retiradas nacionalistas.

Según estimaciones de la OCDE, la espiral recesiva continuó en 2026 con una nueva caída del 7% en la ayuda pública en términos reales. Las primeras proyecciones realizadas a partir de información recopilada de los gobiernos sugieren nuevas caídas en 2027 y 2028. Al final de este ciclo recesivo, la OCDE estima que la ayuda pública caería al 0,21% del ingreso nacional de los países ricos, un mínimo nunca alcanzado en el pasado.

El proyecto de ley de Finanzas, presentado a principios de octubre por el Gobierno, se inscribe en esta dinámica recesiva. La “misión de ayuda pública al desarrollo” del presupuesto reúne la parte de la ayuda pública que no depende de las obligaciones internacionales de Francia ni la que se dirige a los solicitantes de asilo y a los estudiantes extranjeros. El gobierno propone recortar un 11% los fondos asignados a esta misión. De ser adoptada por los diputados, esta medida llevaría la reducción de los recursos presupuestarios asignados a la misión a más del 50% entre 2023 y 2027. Ninguna otra misión estatal ha sufrido recortes comparables.

Hay tres razones principales para oponerse a estos recortes despiadados. La primera, de orden ético, es imparable: ¿cómo se pueden justificar tales recortes en la solidaridad Norte-Sur, precisamente en un momento en que las emergencias se multiplican? La segunda es estrictamente presupuestaria: no es jugando con créditos que sólo representan el 0,43% del gasto del Estado como contribuiremos significativamente al saneamiento de nuestras cuentas públicas. El tercero es económico: la retirada de la ayuda al desarrollo y la retirada detrás de las fronteras destruye nuestra reputación y debilita nuestras posiciones en los mercados que nuestras empresas necesitan para su desarrollo y su contribución a la creación de riqueza nacional.