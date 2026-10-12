“Buenas noticias para el futuro”, “candidato que se retira”… Cómo reacciona la izquierda tras la victoria de Glucksmann en las primarias

Raphaël Glucksmann ganó el domingo 11 de octubre en la primera vuelta de las primarias de la izquierda socialdemócrata y prometió “reunir a la izquierda democrática” Para “vencer a la extrema derecha” en las elecciones presidenciales.

Con más del 66% de los votos (79.613 votos), el líder de la Place Publique logró imponerse en la primera vuelta, muy por delante de Olivier Faure, jefe del Partido Socialista. “La democracia ha hablado y el resultado es claro (…) Soy el candidato de la izquierda democrática” OMS “podremos vencer a la extrema derecha”dijo durante un discurso ante la prensa.

Una gran victoria en la primera vuelta que sorprendió incluso a su bando: es una ” sorpresa “ y uno “Buenas noticias para el futuro”saludó el líder de los diputados del PS, Boris Vallaud. Pero la campaña no promete ser fácil.

Tras su victoria, el candidato a las elecciones presidenciales fue aclamado, según imágenes difundidas por varios medios. En estos vídeos, el eurodiputado se dirige hacia un taxi a la salida del bar parisino donde celebraba su victoria, cuando una persona situada detrás del candidato vacía el contenido de un paquete de harina a la altura de su cabeza. Raphaël Glucksmann se sube inmediatamente al coche.

El jefe del PS, Olivier Faure, sufrió una dura derrota, con el 14% de los votos (17.398 votos). Tomó nota de la gran victoria de Raphaël Glucksmann, pero pareció descartar cualquier dimisión afirmando que, en su lugar como primer secretario, seguirá defendiendo la unión de la izquierda.

Los 18.000 votantes de Oliver Faure “Dice una cosa simple: ganaremos estas elecciones presidenciales gracias a la izquierda unida”afirmó este último tras el anuncio de los resultados. “Sin esta galaxia que quería encarnar en estas primarias, no es imaginable ninguna transformación social y ecológica. Como primer secretario, seguiré contribuyendo a ello (…) Ahora tenemos un candidato, nos toca a todos forjar juntos este espíritu de victoria”dijo en un breve comunicado.

La ex candidata presidencial de 2007, Ségolène Royal, que no ocultó su rechazo a Raphaël Glucksmann durante la campaña, obtuvo sólo el 7,62% de los votos. ella se dijo a si misma “decepcionado” del resultado, sin arrepentirnos de nada. “La interna ganó las primarias lamentablemente”reaccionó ante el micrófono de Franceinfo, felicitando a pesar de todo al ganador. ella le deseaba “Toda la fuerza necesaria para lograr este rally de la izquierda que será difícil”.

El PS no tiene, por primera vez en su historia, ningún candidato entre sus filas para representarlo en las elecciones presidenciales, lamenta Ségolène Royal “una especie de borrado”. “Pero apoyaré al candidato propuesto si permanece en la izquierda”aseguró.

Todos los candidatos renovaron su compromiso de apoyar al ganador. “Saben, en lo más profundo de sí mismos, que la lucha que tenemos que librar es demasiado existencial como para permitirse frases mezquinas o resentimiento”saludó a Raphaël Glucksmann en France 2.

La ecologista Marine Tondelier, por su parte, lamentó que el ganador de las primarias socialdemócratas, Raphaël Glucksmann, fuera “Aquel que opta por retirarse rechazando cualquier perspectiva de una amplia alianza entre toda la izquierda y los ecologistas”. “Sigo convencido de que el camino hacia la victoria pasa por el rechazo del clanismo y del concepto de izquierdas irreconciliables”reaccionó

“La izquierda democrática ha vuelto y ganará las elecciones presidenciales”prometió por su parte Raphaël Glucksmann, que abordó de nuevo “hegemonía” de Jean-Luc Mélenchon pero lanzó un llamamiento en dirección a “todos los ciudadanos ecológicos y humanistas que ven llegar la catástrofe y que se sienten embargados por el miedo”. Llamamiento lanzado también hacia François Hollande, quien felicitó al candidato según su entorno: “Él es bienvenido en esta dinámica”subrayó.

“¡Qué sorpresa!” ¡Raphaël Glucksmann gana la primera de Raphaël a Glucksmann! »sólo publicó François Ruffin en “Tenías la oportunidad de expandirte, te encogías. Tenías la oportunidad de tener una gran primaria, la transformabas en una primaria búnker”.luego reprendió.

“Es un plebiscito contra Olivier Faure”criticó el día después de la victoria de Raphaël Glucksmann, el diputado de Eure Philippe Brun, al que se le había impedido participar en las primarias tras acusaciones de violencia. En TF1 este lunes 12 de octubre pidió al primer secretario del partido sacar las consecuencias “como el general de Gaulle” en su tiempo. O dimitir. En cuanto al ganador de las primarias, lo llamó a hablar “a la Francia periférica”. “Lo hemos oído sobre los uigures, nos gustaría oír más sobre los salarios y el combustible”aseguró el electo normando.