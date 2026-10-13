Cómo Trump derriba gobiernos, y lo dice... Pierre Haski responde

Video Después de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, que colocó a Flávio Bolsonaro a la cabeza por delante de Lula, Pierre Haski analiza en su canal YouTube, en colaboración con “le TV BUS Canal de comunicación urbana”, el funcionamiento de la injerencia trumpiana en las elecciones de otros.

El domingo 4 de octubre Brasil votó. Flávio Bolsonaro, hijo del ex presidente condenado a más de veintisiete años de prisión por intento de golpe de Estado, quedó primero en la primera vuelta con el 47% de los votos. Lula, de 80 años, presidente saliente, obtuvo el 45%. Las encuestas le daban la victoria. Segunda vuelta el 25 de octubre.

Pierre Haski responde: ¿qué pasó para que una leyenda de la izquierda latinoamericana se viera amenazada por el hijo de un presidente en prisión? ¿Qué peso tiene el cansancio de Lula, la seguridad, los evangélicos, la Amazonía que no aporta nada en las urnas? ¿Qué queda de la izquierda en América Latina si Brasil cae y qué pasa con la B de los BRICS? ¿Por qué Javier Milei hace campaña por Flávio Bolsonaro cuando Donald Trump guarda silencio?

¿Y cuál es el valor de la injerencia de Trump en las elecciones de otros, él que apoyó a Orbán derrotado en Hungría, elegido aliados en Argentina, Honduras y Colombia, y que pide a los votantes estadounidenses que “pretender” ¿Que está en el boletín de mitad de período del 3 de noviembre?

De Brasilia a Atenas, donde Marco Rubio pronunció el 7 de octubre un discurso sobre la “civilización” Western, del embajador estadounidense en Grecia que dijo, según el “Wall Street Journal”, “Podemos hacer esto en cualquier país”en Mossadegh y en Guatemala: la interferencia estadounidense tiene una larga historia. Lo que cambia es que ya no se esconde.

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