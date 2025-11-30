Zenith o la búsqueda del reloj perfecto









A veces sucede, en relojería, que el ramaje está relacionado con el plumaje. O, dicho de otra manera, que la apariencia de un reloj es tan notable como el calibre que lo impulsa. Es el caso de un modelo excepcional, el GFJ, presentado este año por Zenith con motivo de su 160 aniversario. Debe su nombre a las iniciales del fundador de la marca, Georges Favre-Jacot, y bajo su preciosa esfera (lapislázuli, oro blanco y nácar) alberga la perfección cronométrica: el calibre 135, una auténtica leyenda de los años cincuenta.





Volvamos a los orígenes. En 1865, cuando decidió construir una imponente fábrica en Le Locle, una pequeña ciudad suiza cerca de la frontera francesa, Favre-Jacot actuó como pionero. Porque estamos en una época del “ establishment”, una especie de antecesor del teletrabajo: cada relojero fabrica en casa parte de los componentes de un reloj; Luego le corresponde a la marca patrocinadora armar todo.





A pesar de la resistencia de los artesanos, Favre-Jacot persistió en su deseo de industrialización e integración vertical, y sus relojes rápidamente tuvieron éxito en Europa, Rusia y América. A la vuelta del xxmisiglo, imaginó un nuevo calibre, llamado “Zenith”, en referencia a la culminación que perseguía: nada menos que el reloj más preciso jamás diseñado (también recibió la medalla de oro a las innovaciones en la Exposición Universal de París de 1900).





2.300 premios de cronometría





Hoy en día, los edificios de ladrillo apoyados en la montaña apenas han cambiado, y la visita resulta deportiva: numerosas plantas (siete), pasillos que parecen laberintos, máquinas de época, lugares habitados por los recuerdos de generaciones anteriores… Porque, a lo largo de las décadas, la manufactura, que ahora pertenece a LVMH, se ha consolidado como experta en “movimientos”, también llamados “calibres” (es el “motor” mecánico del reloj, aunque, a diferencia del de un coche, funciona sin gasolina ni electricidad). En total, los cientos de movimientos creados por Zenith desde sus inicios han ganado más de 2.300 premios de cronometría.







Vista de la fábrica Zenith, en Le Locle, en el altiplano del Jura. CENIT





Entre ellos, dos hicieron historia. El más conocido es probablemente El Primero, lanzado en enero de 1969. Como su nombre indica, fue el primer calibre automático capaz de equipar cronógrafos, que hasta entonces funcionaban con movimientos de cuerda manual. Este modelo revolucionario, ultrasofisticado en su construcción, casi desapareció desde su nacimiento: a mediados de los años 1970, los propietarios (entonces estadounidenses) de Zenith, convencidos de que el cuarzo había ganado la partida, ordenaron “tirar todo a la basura”. Pero el jefe relojero de la manufactura, Charles Vermot, decidió desobedecer: cada noche, durante meses, escondió en el desván miles de planos y piezas de herramientas… Lo que permitió a la marca relanzar El Primero unos años más tarde y luego vender un gran número de ellos a Rolex, que lo utilizó durante mucho tiempo, ligeramente modificado, para accionar sus famosos cronógrafos Daytona.









El segundo fabuloso calibre Zenith es más confidencial. Y mayor. A finales de los años 40, los talleres de Locle desarrollaron una máquina con una precisión casi perfecta, que tomó el nombre de “135” (por “13” líneas de diámetro –unidad de medida relojera, aproximadamente 30 mm– y “5” mm de espesor). Entre 1950 y 1954, esta “bestia de las carreras” ganó cinco veces seguidas el gran premio del Observatorio de Neuchâtel, el Oscar de la época en materia de relojería, un récord sin igual desde entonces. A pesar de estos atronadores comienzos, el 135 sólo equipó unos diez mil tocantes de alta gama hasta 1962, antes de desaparecer. ¿La razón? Los altos costes de producción, así como el cese de las competiciones de cronometraje, son una de las razones de este pura sangre. Pero el mito creció; Más que un simple motor, el 135 se convirtió en una pieza de colección y un símbolo del patrimonio relojero.





Colección excepcional





Después de varias décadas de silencio, el proyecto para devolverle la vida al 135 está surgiendo, explica Romain Marietta, director de producto de Zenith. En 2022, se produce una primera serie protagonizada por el 135 con el famoso relojero independiente Kari Voutilainen. Tan aplaudida como limitada (sólo diez relojes), esta colaboración convence a la manufactura para fabricar nuevamente el legendario calibre, impulsándolo con innovaciones contemporáneas, gracias a nuevos materiales y una mejor arquitectura. La reserva de marcha ha aumentado así de 40 a 72 horas.





Y aquí está el 135, cosecha 2025, que es el corazón de este GFJ editado en 160 ejemplares, una colección extraordinaria hasta en su precio (más de 50.000 euros). En el futuro, Zenith seguirá utilizando el 135 ocasionalmente para creaciones de alta gama. Según Romain Marietta, esto nos permite contar una parte del pasado, en particular la de la precisión como búsqueda estética: “En una época en la que la precisión de un teléfono es superior, la relojería mecánica es ante todo un arte y una historia. »



