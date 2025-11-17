Wrangler revisita “Stranger Things”, el nuevo bolso exclusivo de Darris, un siglo de desfiles de moda resumidos en un libro…





· Denim Wrangler, versión “Stranger Things”





Justo a tiempo para el lanzamiento de la quinta y última temporada de “Stranger Things”, Wrangler nos transporta a los años 80 con una colección cápsula directamente inspirada en el universo de culto de esta serie de Netflix. Esta colaboración rinde homenaje, no sin un toque de nostalgia, a la estética retro del estilo de los héroes de Hawkins. Esta línea, un cruce entre la herencia occidental de Wrangler y la cultura pop, mezcla mezclilla colorida y patinada, chaquetas universitarias y chaquetas de plumas de gran tamaño de Hopper, Nancy, Steve y Erica. Campaña filmada como un anuncio de época, detalles vintage y referencias ocultas al Upside Down, la dimensión alternativa de la serie, todos los ingredientes se combinan para cautivar a los fanáticos de la serie y llevar a otros a una forma de viaje en el tiempo.





· Darris presenta nuevo bolso exclusivo







El nuevo modelo Day Dream de Darris. DARRIS





Diez años después de la creación de Darris y de un pequeño avance de la marca, Pauline Darris, ahora acompañada por Emilie Masseguin, abre un nuevo capítulo con una colección que afirma su visión común: bolsos de calidad, que combinan la practicidad cotidiana con una estética de vanguardia. Diseñado entre París y un taller de excelencia en Portugal, la última incorporación a su gama, el Day Dream, condensa el ADN de Darris al traducir una ambición clara: ofrecer un bolso que realce el look sin obstaculizarlo. Silueta elegante, cuero italiano certificado por Leather Working Group (LWG), ante sensorial o charol de las mejores curtidurías italianas, cada detalle de este modelo sirve a una feminidad asertiva al convertirse en un compañero duradero y esencial.





· Compras a medida en La Vallée Village









Un nuevo espacio de suite privada ha abierto sus puertas en La Vallée Village. EL VALLE DEL PUEBLO





Para su 25º aniversario, La Vallée Village replantea el arte de las compras excepcionales. Este salida El lujo situado a las puertas de París acaba de inaugurar un espacio de 300 metros cuadrados compuesto por ocho suites privadas enteramente dedicadas al servicio de compras personales. Diseñadas como auténticos apartamentos (decoración incluida), estas refinadas suites le permitirán hacer sus compras con tranquilidad y total confidencialidad, con la ayuda de un servicio atento y experto. En estos elegantes salones, abiertos de forma gratuita para todos, la experiencia gira en torno a una selección personalizada de prendas y accesorios de moda, pruebas privadas, consejos de estilo, un conserje y el llamado servicio “manos libres” que le permite recoger sus compras al final del día de compras en su suite. Con este nuevo espacio, La Vallée Village, que acaba de inaugurar dos nuevas marcas – Jacquemus y Watchfinder –, afirma aún más su visión de un lujo cálido y experiencial dirigido a clientes franceses e internacionales que buscan buenas ofertas.





· Un siglo de desfiles contados en 100 momentos clave









“Desfiles. Los 100 acontecimientos que marcaron la historia de la moda”, de Hélène Guillaume, Gründ, 244 p., 69 euros.





30 de septiembre de 2022. Sébastien Meyer y Arnaud Vaillant, el dúo fundador de la marca Coperni, crean en vivo, ante los ojos de su público, un vestido rociado sobre el cuerpo desnudo de Bella Hadid. En pocos minutos, las imágenes dan la vuelta al mundo. Las redes sociales entran en pánico, el momento se vuelve histórico. En “Desfiles. Los 100 acontecimientos que marcaron la historia de la moda” (Gründ), la periodista Hélène Guillaume ha recopilado en un trabajo bellísimo, tan erudito como intuitivo, los desfiles que revolucionaron la creación contemporánea, mucho antes de la aparición de Instagram y TikTok. Desde los ballets rusos revisados ​​por Yves Saint Laurent hasta el primer desfile de Karl Lagerfeld, desde el primer desfile inventado por Thierry Mugler hasta el desfile de Fendi en la Gran Muralla China, este libro pretende ser testigo de espectáculos inolvidables y de grandes revoluciones estéticas. A través de archivos, análisis y anécdotas entre bastidores, Hélène Guillaume se posiciona como una observadora que traslada las pasarelas de los años 70 hasta la actualidad y las prendas que dan testimonio de su época. Tanto visual como culturalmente instructiva, la obra nos recuerda que un desfile de veinte minutos no es sólo una puesta en escena, sino una escritura fundamental de una sociedad y un sector en constante evolución.





· La colección cápsula “Holidays” de Ami Paris









La nueva colección cápsula “Holidays” de Ami Paris. LSD IMACON/SEAN THOMAS





Para las celebraciones de fin de año, Ami Paris presenta una minicolección dedicada a la conexión y la calidez humana. Fiel a su visión de un armario compartido, la casa de moda parisina ha imaginado una línea intergeneracional donde padres, hijos, amigos y seres queridos se reúnen en torno a un estilo compartido y relajado.





Puntos envolventes, denim suave, sudadera bordada con el famoso logo de Ami de Cœur y accesorios a juego: cada pieza responde a la otra sin distinción de edad o género, pero evoca la ternura de un hombre de jengibre o de bastón de caramelo, mezclándose con las demás como en un gran álbum familiar. Un guiño a esta idea de comunidad, querida por Alexandre Mattiussi, donde la ropa crea vínculos al mismo tiempo que viste.





