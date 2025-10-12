Vuitton, Breitling, Citizen… La época de los relojes icónicos









Cuando el pasado y la historia de una marca son infinitos: demostración.





Cuando Vuitton se centra (de nuevo) en la gama alta





A pesar de su nombre de ciudad californiana, no fue concebida a orillas del Pacífico tras una maravillosa sesión de surf. La historia es más prosaica: cuando nació en 1988, el Monterey recibió este apodo como un guiño a la pronunciación estadounidense de la palabra “reloj”. Ese año, Louis Vuitton hizo su entrada en la relojería con dos modelos diseñados por un famoso arquitecto y diseñador italiano: Gae Aulenti. Cuatro décadas después, Matthieu Hegi, director artístico de Fabrique du Temps (la fábrica de Louis Vuitton cerca de Ginebra), reinterpreta estos modelos con un giro aparentemente paradójico: mayor pureza y un paso hacia el lujo. Atrás quedaron las indicaciones GMT y Worltimer de los relojes inaugurales, dando paso a una esfera más elegante, en blanco brillante hecha de esmalte grand feu. Esta técnica ancestral de decoración requiere al menos veinte horas de trabajo por esfera, con tiempos de cocción delicados y repetidos, donde la temperatura superior a los 800 grados amenaza, cada vez que pasa por el horno, con agrietarlo todo, obligando al esmaltador a empezar de cero. Otros detalles contribuyen al alto nivel del Monterey 2025: las agujas lacadas, la caja de oro pulida a mano o el movimiento automático de manufactura (en 1988, era de cuarzo). Sin embargo, algunas pautas han resistido el paso del tiempo: esta forma orgánica de guijarro rematada con su corona al mediodía, en homenaje a los relojes de bolsillo, o la ausencia de astas, con una pulsera que se desliza bajo la caja como por arte de magia. Gran arte, limitado a 188 copias en todo el mundo.





◗ Louis Vuitton, Monterrey, 39 mm de diámetro, caja de oro amarillo de 18 quilates, movimiento automático de manufactura, correa de piel de becerro, edición limitada a 188 ejemplares, 56.000 euros.





Cuando Breitling se centra en las mujeres







¿Qué pasaría si, en el negocio de la relojería, las mujeres fueran el futuro de los hombres? FRANZ J. VENZIN





¿Sabemos que, mucho antes de que los hombres, todavía pegados a su tocante guardado en el bolsillo, las mujeres adoptaran el reloj de pulsera en el siglo XIX? (al menos, los de la aristocracia y la clase media alta). Luego, en la primera mitad del siglo XX, en paralelo con Rolex u Omega que prosperaron con modelos tan elegantes como precisos, Willy Breitling tuvo la idea de una colección más refinada, la “Premier”. Hoy sirve de inspiración para la nueva línea “Lady Premier” del fabricante suizo encabezado por Georges Kern. Parece, como ya se mencionó aquí la semana pasada, que el mundo de la relojería finalmente está tomando conciencia de un hecho sorprendente: ¿y si, en el negocio de la relojería, las mujeres fueran el futuro de los hombres? Para volver a estas Señora (siete variaciones en total); Hay colores de esfera bastante llamativos, índices sobrios, dos tipos de movimientos certificados por COSC y, para hacer femeninounas coronas pavimentadas con diamantes de laboratorio. Probablemente te guste.





◗ breitling, señora premier automático, 36 mm de diámetro, movimiento automático de manufactura, esferas berenjena, salvia, gris tórtola y chocolate, correa de piel de aligátor, desde 5.350 euros ; dama primer cuarzo, 32 mm de diámetro, esferas de nácar, azul o negra, brazalete de acero, movimiento de cuarzo, desde 4.800 euros.





Cuando Citizen apuesta por el titanio









Gracias al titanio, la incomparable ligereza del Zenshin.





Es el otro gigante de la relojería japonesa, junto a Casio y Seiko. Desde el otro lado del mundo, esta santísima trinidad está a la cabeza en ventas, innovaciones y precios (relativamente) bajos. Para celebrar el 55 aniversario de su reloj X-8 Chronometer de titanio, el primero fabricado en este material más ligero y resistente que el acero, Citizen presenta una nueva colección llamada Zenshin (“avanzar” en japonés). O cuatro esferas texturizadas en tonos degradados, equipadas con un pequeño segundero situado entre las 4 y las 5 horas, un musculoso bisel de doce lados y una ligereza incomparable (gracias al titanio). Estos Zenshin también tienen un fondo de cristal de zafiro que permite admirar su movimiento automático, son resistentes al agua hasta 100 metros y ofrecen una atractiva relación calidad-precio. Siguiente paso: ¿lo mismo en diámetro reducido para muñecas más delgadas?





◗ ciudadano, zenshin, 40,5 mm de diámetro, movimiento automático de manufactura, esferas turquesa, azul, arena o verde, caja y brazalete Super Titanium™, 499 euros.





El número: 129









El OVNI y su caja en forma de almendra.





Este es el precio, en euros, del OVNI firmado por Pierre Lannier. La marca francesa, establecida en Alsacia desde sus inicios en 1977, nació de la imaginación de una pareja de empresarios, Béatrice y Jean-Paul Burgun. No eran relojeros pero creían, en aquellos años asolados por la crisis del cuarzo, en el objeto “reloj” a un precio asequible… y impulsado por cuarzo. Hoy son su hijo Pierre y su nieta Laura quienes presiden el destino de la empresa, cuya fábrica todavía se encuentra en el mismo pueblo alsaciano. ¿Y este OVNI? Pierre Burgun nos dice: “Estábamos de vacaciones de esquí en Austria cuando mi padre vio a alguien con gafas de sol Oakley; ¡inmediatamente empezó a dibujar en un mantel de papel! » El boceto no se parecía a nada conocido, el reloj llevaba lógicamente el nombre de UFO: una caja almendrada, una visualización singular (y vanguardista) de horas y minutos, y un coste, fiel a las colecciones Lannier, más que razonable.





◗ Pierre Lannier, OVNI, movimiento de cuarzo, esfera negra, pulsera de malla milanesa o piel, 129 euros.