Virgil Abloh en el abuelo, el 60 aniversario de K-Way, una colaboración APC y Marc Jacobs ...





La herencia de Virgil Abloh al abuelo





En el abuelo, la exposición “Virgil Abloh: The Codes” se desarrolla, del 30 de septiembre al 10 de octubre, más de 20,000 piezas extraídas de los archivos del creador estadounidense, desapareció en 2021. Ropa, zapatillas, bocetos, prototipos, carteles: un mapeo preciso de esta definición que ha cambiado el sector de moda en un nuevo era. Fue él quien inyectó en el lujo un léxico de inclusión, colectiva, transparencia, por jerarquías y disciplinas borrosas: moda, arquitectura, música y publicidad. Graduado en Ingeniería Civil en la Universidad de Wisconsin, arquitecto y diseñador, fue asesor de Kanye West antes de lanzar su revolucionaria etiqueta blanca en 2014. Finalista del Premio LVMH en 2015 junto con Simon Porte Jacquemus), fue nombrado director artístico de 2018 de las colecciones de los hombres de Louis Vuitton antes de pasar 41 años.





La exposición, organizada por Chloe y Mahfuz Sultan con Nike y el apoyo de la Fundación Virgil Abloh, resalta así la “Códigos” De este genio de la moda, que ayudó a desarrollar el lujo, en particular por la introducción de la cultura de la ropa de calle. En un sector obsesionado con el carisma y la rareza, los proyectos inacabados de Virgil Abloh se presentan aquí como una metodología más que una estética simple, por lo que su enfoque sigue siendo sobre todo un modelo accesible para los nuevos creativos.





◗ “Virgil abloh: los códigos” En el Grand-Palais de París, del 30 de septiembre al 10 de octubre de 2025





APC X Marc Jacobs: la versión transatlántica de estilo universitario







La marca francesa de Jean Touitou y el diseñador estadounidense firman una colaboración para hombres y mujeres, colocado bajo el signo del estilo “universidad”, nutrido por los uniformes de los estudiantes y la influencia preppy en su vestuario. Para hacer esto, los dos creadores abrieron un diálogo entre París y Nueva York alrededor de un doble escudo de armas de universidades imaginarias. En relieve o en relieve, se muestra en la parte posterior de una chaqueta universitaria de lana y cuero de cuero de vaca, pieza de tótem de la cápsula o en camisetas de camisetas que crecen hasta la colisión de los Logos. En este Capacle de Essentials, disponible el 2 de octubre, los jeans “The Jean”, la famosa bolso de Tote de Marc Jacobs o la versión de un coleccionista de la bolsa de media luna APC forma un uniforme que es elegante y divertido. El color naranja ha sido elegido como un hilo común de esta colección en memoria de la tarjeta Orange Ratp por el estudiante de Marc Jacobs y Jean Touitou que encontramos impreso en una camiseta. El guiño final: sus perfiles del Imperio Romano adornan los botones, jeans y mocasines de mocasines, sellando una reunión de espejo entre dos ciudades y dos visiones frías.





◗ Apc.fr y marcjacobs.com





K-Way celebra su 60 aniversario con una exposición









Después de Milán y Londres, la exposición itinerante en Y/Our Life se mudó a París, una cuna histórica de esta marca inventada en 1965 por Claude Duhamel, durante un día sombrío. Del 23 al 26 de octubre, el taller Richelieu se convertirá en “K-Way Social Club”, con motivo de Art Basel Week dedicada al arte contemporáneo, para celebrar seis décadas de un rompedor de viento que se ha vuelto icónico. Bajo la estación de policía de Gianluigi Riciperati, la exposición desplegará una historia multidisciplinaria y poética en 700m² mediante la mezcla de archivos, instalaciones y colaboraciones con otros nombres de cultura pop, como Bic®, Chupa Chups®, Moon Boot® o Polaroid®.





Este último paso en el viaje de esta exposición estará marcado por nuevas actuaciones artísticas, y una cafetería de café donde las obras y los objetos serán rechazados por color, series de charlas, talleres y un espacio de personalización reservado para el modelo “real”, el icónico impermeable que cruza generaciones. Finalmente, un libro de cumpleaños de seis décadas de estilo e innovación costará este viaje retrospectivo celebrando el espíritu democrático de K-Way, que, en sesenta años, nunca ha fallado en mezclar la función, el color, la innovación y la libertad de movimiento.





◗ Exposición K-Way en Y/Our Life, del 23 al 26 de octubre, GRATIS en el registro: https://kway-inyourlife.com/exhibition/in-y–ourlife-3/





Cuando el aire libre se encuentra con la elegancia parisina









Por un lado, y su conocimiento técnico del exterior. Por otro lado, la aparición del elegante parisino encarnado por Jeanne Damas y su etiqueta Rouje. Juntas, las dos marcas han dibujado una imaginación francesa completamente nueva, donde el estilo que es retro, bohemio y urbano se transpone en los campos y bajo un aguacero, Bob atornilló la cabeza, las botas de lluvia y el ramo de flores debajo del brazo. La colección Capsule Eagle X Rouje tiene elegancia y funcionalidad mixtas alrededor de un estampado floral sobre un fondo negro, transponse en el águila impermeable con la membrana MTD, un sombrero a juego y una bolsa grande. En los pies, la nueva bota de cabaña, hecha en Francia, se ha puesto el color fetiche Camin de Rouje en su reverso, como una línea de lápiz labial que haría el vínculo entre el Sena y el bosque.





◗ Aigle.com y Rouje.com





El nuevo Dolce & Gabbana









En términos de tendencias, a menudo es necesario tocar el extremo para recuperarse en otro: después de la era de los mini-sacs, incluso micro-sacs, las bolsas de compras y otros modelos con la generosa capacidad firman su gran retorno. En la imagen, precisamente, de la bolsa sicilia de la casa italiana Dolce & Gabbana, completamente en el aire del tiempo con su forma alargada, su flexibilidad y sus detalles. A principios de año, la exposición “From the Heart in Hand” para recordarnos finamente al genio de la ornamentación de Dolce & Gabbana, y en una bolsa, ahora la casa nos muestra el poder de su sobriedad. Y nos transporta, a una imagen, en Sicilia, donde vemos a una mujer con un vestido negro, para morir de elegancia.





Joyas ágape atemporales









Desde París, la marca francesa Agapée traza su camino en el mundo de las joyas. Fundada en 2019 bajo el nombre evocador del antiguo griego “Amor divino e incondicional”esta etiqueta está inspirada en el recuerdo de las civilizaciones antiguas (griegas, romanas y otros mitos mediterráneos para diseñar piezas narrativas y minimalistas. Todas las creaciones se realizan éticamente, en un taller parisino, en el chapado de oro sostenible de 24 carats, níquel o plomo y son resistentes al agua. Con modelos emblemáticos, como el brazalete de Aquiles, el collar de afrodita o el thalla Chocker, Agapée ofrece una joya que mezcla referencias en líneas de contorno. Cada creación atestigua esta ambición de crear joyas íntimas, portadores de historias y adaptadas a la vida diaria.





◗ Agapee.com





Colaboración para Morel y Constance Guisset









Luz, diseño, poética … La nueva colección de gafas firmadas Morel de Constance Guisset es una buena declaración de estilo. Morel, un Jura Spectatrier que ha perpetuado su conocimiento durante cuatro generaciones, ha pedido al famoso diseñador de la luminaria vértigo, para imaginar una colección de gafas sin precedentes. “Me he estado usando desde que siempre lo estaba, así que fue un verdadero placer crear estas monturas que combinan ergonomía y creatividad” Advance Constance Guisset. Cada modelo (ovalado, redondo, cuadrado, cuadrado y solar) reproduce líneas fluidas con tonos sutiles y gradientes de negro, rosa roja, rosa rojo, azul llamativo, un diseño y colaboración técnica donde cada par está acompañado de un poco de poemas impreso, hecho con ediciones Bruno Doucey.