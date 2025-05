Vacheron Constantin, de 270 años y no una arruga (pero muchos archivos)

Tiempo de lectura: 3 min.

El más antiguo de los fabricantes de relojes está comenzando una nueva década este año. Para la ocasión, el gerente de los archivos nos ha abierto sus puertas, cerca de Ginebra.





Sigrid Offenstein es apasionado, y su entusiasmo es tan comunicativo que se seguiría durante horas, para hojear los imponentes registros de Vacheron Constantine apenas alterado por el tiempo. Dentro de la fabricación suiza, la más antigua aún activa desde que nació en 1755, esta mujer francesa de 41 años ocupa una posición clave: la del tutor del templo, o Cabeza de patrimonio Según su título oficial.





En Plan-Les-Ouates, en los suburbios de Ginebra, en los edificios modernos y refinados de Vacheron Constantin, el ex alumno de Sciences-Po Rennes (que también obtuvo una maestría en gestión del patrimonio en INA) tiene algo que ocupar sus días. Porque la marca ha conservado casi todo a lo largo de los siglos. Una rareza en el universo relojero y una breve rareza, la idea misma de que el patrimonio es relativamente reciente; Anteriormente, ¿qué empresas pensaban de la traza que dejarían, décadas o siglos después?





En el sótano de la fabricación donde ofician Sigrid Offenstein y su equipo, son siete en total, desde el abogado hasta el experto o el fotógrafo, responsable de proteger, estudiar, clasificar y digitalizar más de 400 metros de estanterías deslizantes. En los estantes, 4.5 millones de páginas en forma de cuadernos, cartas o contratos, en su mayoría escritos a mano. La casa también compró algunos de sus relojes, entre los más raros y singulares, a individuos o una subasta. La colección ahora llega a 1.700 piezas, la primera de las cuales nunca se produjo en 1755, o la entregada en 1929 al rey de Egipto, Fouad (1).







La reloj de bolsillo del rey Fouad en el oro amarillo de 18 carats presenta, entre sus complicaciones, un calendario perpetuo y una fase lunar. Richemont International SA





Value su artesanía, su experiencia y anterior





Cada año, una gran cantidad de estos relojes antología se extienden por el mundo para ser expuestos en las tiendas, o presentados a los coleccionistas más grandes … porque en el sector de altos relojes, de los cuales Vacheron Constantin sigue siendo una de las cifras del arco (con un precio promedio de varias decenas de miles de euros), se juega una competencia ultrafrica: lo que será mejor que value su artista. Ingeniería y, por supuesto, su anterioridad: solo vea los nuevos modelos ofrecidos por la casa en The Watches and Wonders Show.





Pero volvamos a los planes de planos. En el sótano, la temperatura se establece en 20 grados, la humedad al 48 %, las condiciones óptimas para mantener estos tesoros, el más antiguo de los cuales datan del siglo XVIII.mi siglo. Un período en el que se reunieron diez a quince relojes cada año, contra alrededor de 30,000 hoy (2). Alrededor de veinte cuadernos oscuros, con cubierta rígida, nos esperan en una mesa redonda: estos son registros de contabilidad.









El primer se remonta a 1773 y fue dirigido por el propio Fundador, el joven relojero Jean-Marc Vacheron. La escritura es apretada, abundan los detalles. Para cada reloj que salió del taller se observó la lista de componentes y el precio de costo, así como el precio de venta y el nombre del comprador. Por lo tanto, el reloj número 114, que mostró la hora y la fecha, se vendió en 1773 para 112 ECU cuando había costado 102 de fabricación (la moneda está sujeta a garantía, ya que varias monedas han sido a fines del siglo XVIII.mi Century: Además del escudo, podría ser el Florin, el suelo o el libro suizo).





¿Fue querido o no? En ese momento, los datos estaban incompletos, pero se estableció una correspondencia para el comienzo del XXmi Un siglo: el costo de un Vacheron Constantino que equivalente a los salarios de un ingeniero de cuatro meses.





Colección de Elton John





Si los archivos constituyen hoy, para los relojeros de la marca, un caldo de cultivo para información crucial, el equipo Sigrid Offenstein también es solicitado por individuos o casas de subastas. Su objetivo a menudo es similar: tener una pieza certificada y completar su historia. Porque un viejo reloj verá su valor escalar en términos de la meticulosa descripción de su viaje. ¿Quién lo compró primero? ¿Cuándo se vendió? Los detalles proporcionados por los archivos se pagan, pero también restringidos por las Reglas Europeas de Protección de Datos (GDPR); Incluso si el equipo supiera que tal reloj pertenecía (al azar) a Grace Kelly o Elton John, lo que explotaría su calificación, la información no se comunicaría … a menos que, mañana, Elton John se decida vender el resto de su colección. (3). Con tal pasado, ¿qué queda por descubrir? “¡Muchas cosas!» » dijo Sigrid Offenstein. Durante mucho tiempo, la fabricación con la Cruz de Malta (en homenaje a la forma de uno de sus pequeños componentes) se creía que era más joven, nacida más tarde. Porque la genealogía no es lineal. En ciertos momentos, los archivos fueron escritos en puntos. Para otros, el misterio permanece, especialmente eso con un fondo tan frágil, las citas de carbono 14 es imposible. Queda en los archiveros para convertirse en detectives. Y para domar la paciencia. Aunque solo sea para terminar de escanear e indexar cuidadosamente los 4.5 millones de documentos, tomarán más de treinta años.





◗ (1) comandado por la “colonia suiza” de Egipto para ser ofrecido al rey Fouad en 1929, este reloj fue comprado en una subasta por Vacheron Constantine en 2005, por 3,3 millones de francos suizos (2 millones de euros).





◗ (2) Los expertos estiman que se vendieron 31,000 relojes el año pasado

por Vacheron Constantin (Richemont Group), para una facturación

942 millones de francos suizos (mil millones de euros), o alrededor del 3 %

del mercado de vigilancia suiza (según el informe de 2024 de Morgan Stanley y Luxeconsult).





◗ (3) En febrero de 2024, el cantante dispersó a la Nueva York de Christie alrededor de cincuenta de sus objetos, incluidos los relojes, por más de 18 millones de euros.