Una tradición mexicana ... y relojes elegantes









Entre el clasicismo y las microvariaciones, las marcas de relojería viven constantemente sus conocimientos.





Mido murió







En la oscuridad, el cráneo rodeado de flores se ilumina gracias a la super-luminua: ¡espectacular!





El suizo de Mido se ha estado moviendo en México durante décadas durante décadas. Una singularidad explicada por su establecimiento temprano en el país a través de una red sólida de minoristas (su nombre, que significa “mido” en español, seguramente ha jugado). Para rendir homenaje a su tierra de adopción, la marca ha estado ofreciendo un modelo especial desde 2020 a cada Dia del Muertos. Celebrado el 1 y 2 de noviembre, esta fiesta de los muertos es de considerable importancia en México, mezclando felizmente las creencias de los pueblos nativos y la tradición católica. Su emblema? La “Catrina”, un esqueleto elegante con un sombrero, cuyo cráneo adorna esta edición de 2025 en una explosión de tonos azules, púrpura, turquesa, naranja, verde, fucsia y blanco. En total, diez lacas diferentes constituyen el dial, cuya ligera transparencia sugiere los engranajes de la máquina, en este caso el “calibre 80” de Mido, comparable a sus primos de las otras marcas del grupo de muestras (como el Powermatic 80 de Tissot o el H-10 de Hamilton), con una reserva a pie de 80 horas y una buena resistencia a la conmoción. En la oscuridad, el cráneo rodeado de flores se ilumina gracias a la Super-Luminova: Spectacular. Y para la anécdota, si Catrina se ha convertido en el símbolo de la “mexicanidad”, fue creada con un objetivo completamente diferente, en la década de 1910, por un caricaturista mexicano que quería, con esta figura tan mueca como bien pompiada, para burlarse de sus compatriotas que copian la moda europea …





◗ Mido, orden de gradiente de ordenDial de degradado negro, tres pulseras incluidas (acero, cuero negro y caucho de naranja), 40 mm de diámetro, movimiento automático, 1,290 euros.





March Lab Porte Beau









The Small Second Mansart, una de las tres nuevas características de otoño del laboratorio de marzo.





La marca de relojería fundada en 2011 por Alain Marhic, adopción vasca y amantes de Los Ángeles, ha incorporado desde sus inicios un refinamiento relajado y obedece una guía rigurosa: relojes formales (en su mayor parte), una ejecución impecable. Al comienzo de este otoño, tres nuevas características se unen a la colección Mansart, reconocida por su caja octogonal inspirada en Place Vendôme, diseñada por el arquitecto del rey Sun Jules Hardouin-Mansart. Su punto común: un pequeño segundo a las 7 am y un movimiento automático sin precedentes, firmó el Joux Perret. Los diales estriados horizontalmente, así como las dimensiones limitadas del cuadro, le dan a estos tocantes un caché retro muy 2025. Y si el mecanismo es suizo, el ensamblaje se lleva a cabo completamente en franche-comté.





◗ March LA.B, Mansart Second, Dimensiones 35 x 39 mm, movimiento automático; Dos versiones con dial blanco o esfera verde oscuro, tres opciones de pulsera (acero, cocodrilo o lagarto), de 1,745 a 1.995 euros; Y la versión “Golden Hour”, con dial y cuadro placados en oro, pulsera de cocodrilo y un dial verde adicional (incluido), 2,295 euros.





Tudor apunta a la luna









La luna entra por la gran puerta en el catálogo de Tudor.





Por primera vez, Tudor se embarca en una complicación poética. ¡Con casi 100 años, era hora! Al igual que su gran primo Rolex, el fabricante suizo siempre ha favorecido, desde su creación en 1926 por Hans Wildsorf, los relojes clásicos con tres agujas y la mecánica (hermosa) “útil”, Como relojes de buceo o aquellos con complicaciones GMT. Sin embargo, por su influencia en las mareas, nuestros estados de ánimo y una gran cantidad de otros eventos terrestres, ¡la luna no cuenta para ciruelas! Ella ingresa al catálogo de Tudor junto a la puerta grande, con tres variaciones limpias (negro, azul u dorado), diseñado con uno de los embajadores de la marca Locle, el actor y cantante taiwanés Jay Chou. Una forma bastante maligna y relevante de abordar el mercado asiático, ya que, según las tradiciones chinas, la luna está en el centro de atención durante el muy popular “festival a mediados de autores” (que ocurre precisamente en 15mi día del octavo mes lunar). Volvamos a esta luna: su estuche de acero de 39 mm con todas las muñecas, su esfera ligeramente curvada le da un toque de los años sesenta, y sus juegos de color están tan sobrios como sexys, mención especial para los modelos de oro/figuras y índices negros. Su precio, finalmente, resulta ser “razonable” para un tocante de esta calidad y esta marca.





◗ Tudor, 1926 Luna, Diales negros, champán azul o satén-so-sun con indicador de la fase lunar, 39 mm de diámetro, movimiento automático, pulsera de acero, 2,610 euros.





El número: 8









Ocho, el número de variaciones traídas por Omega a su colección de constelaciones.





Este es el número de nuevas variaciones que Oomega agrega a su colección de constelación, lanzada en 1952. La elección de diámetros, 25 y 28 mm, y la paleta de materiales (desde el acero hasta la aventurina y los diamantes) claramente se dirige a las mujeres, como el Seamaster Aqua Terra (30 mm) dio a conocer este verano. Incluso si nunca ha descuidado a sus compradores potenciales, ¿los interruptores del grupo Swatch han decidido subir una marcha? A finales de 2024, un informe del gabinete de Deloitte subrayó la creciente importancia del mercado femenino y la dificultad de los fabricantes de los vigilantes (si continuamos colocando diamantes y nácar en todas partes. En el mismo informe, el CEO de Audemars Piguet, Oillaria, se redujo a las mujeres, alrededor de 2030, alrededor del 40 % de los compradores de las mujeres. Sería mujeres.





◗ Omega, constelación, movimiento de cuarzo Omega; Dos modelos de 25 mm de diámetro, en versión de acero (3,300 euros), o con corona con diamantes y dial de aventura azul (8,700 euros); Seis modelos de 28 mm de diámetro, en diales de acero y negro, plata o azul de pavo real (3,400 euros), o en diales de acero y negro, burdeos o plata con corona con diamantes (6,600 euros).