Una nueva colaboración hermana X K-Way, zapatillas híbridas en Claudie Pierlot, Birkenstock se establece en París ...





Hermana y K-Way, Elegancia en movimiento





Tercer baile para la hermana y K-Way, que continúan su diálogo alrededor de un pensamiento de un guardarropa para la ciudad. Esta nueva cápsula, lanzada el 18 de septiembre, rechaza la icónica trinchera de Pradel en tonos de masilla y antracita y la completa de piezas funcionales con detalles nítidos: chaleco reversible Wes, chaqueta corta Murray Jacket, Bag el martes y Bob Siena. Todo exuda la flexibilidad y precisión de las líneas queridas para la hermana, combinada con la experiencia técnica de K-Way. La silueta desdibuja el concepto de género y está enraizada en un GRS, RIPStop y energía certificado de nylon reciclado al 100 %. Para apoyar este vestuario en movimiento, en la tienda se distribuirá una guía para caminar en bicicleta en la capital, diseñada con la revista “Monocle”. Una invitación para respirar la ciudad de manera diferente.





◗ colección hermana x k-way, hermana.fr y k-way.fr.





Guantes anti -conformistas







Legnelle y MM6 Maison Margiela se unieron a una colección de guantes de hombre y mujer. Cordero





Nacido en 1937 en Saint-Junien (Haute-Vienne), un lugar alto de la gantería francesa, Agnelle ha sido perpetuado durante tres generaciones, la excelencia del cuero cosido a mano. Es este conocimiento que MM6 Maison Margiela invita en una cápsula 2025 de otoño de otoño, presentada en Pitti Uomo y luego en Milán. Juntos, reinventan los arquetipos del guante mezclando tradición e irreverencia: cuatro modelos para hombres y mujeres en cordero helado o ultradoux nappa, disponible en negro, blanco roto, gris o rojo. Inspirados en el estilo de motociclista o el guante de la ópera, usan muñecas de “guante” extraíbles y acabados patinados, combinando elegancia escultórica y detalles anticonformistas. Cada parte, estampada con el logotipo digital emblemático de MM6, está disponible en una selección de tiendas y de distribuidores de múltiples marcas.





◗ Legnelle.com y Maisonmargiela.com.





Zapatillas híbridas en Claudie Pierlot









Las nuevas zapatillas híbridas “Swing”, firmaron a Claudie Pierlot. Claudie Pierlot





Esta temporada, Claudie Pierlot firma un nuevo capítulo de su vestuario en plena recompensa con las zapatillas de deporte “swing”. A mitad de camino entre el anillo y la gran altitud, este modelo híbrido combina la flexibilidad de los zapatos de boxeo y los códigos de senderismo: ojales metálicos, cordones de gran tamaño contrastantes, panel de caligrafía y logotipo en relieve “CP”. Disponible en Brown, ECRU, Leopard y en una versión plateada atrevida, el “swing” responde a los tiempos besando una moda transversal, entre tecnicismo y fantasía. Personalizarán con encantos y cordones, en línea, o el momento de una ventana emergente en las Galerías de Lafayette-Parismann el 24 de septiembre.





◗ Sneakers “Swing” Claudie Pierlot, Claudiepierlot.com.





Un taller de Birkenstock en el corazón de París









Birkenstock abre un taller creativo y cultural efímero en el corazón de París. Birkenstock





Durante tres meses, Birkenstock instaló su “taller” en París, una ventana emergente no comercial, considerada como un lugar de la vida en lugar de una tienda. En la encrucijada del arte, el diseño, las manualidades y el bienestar, el espacio abierto a todos estará marcado por conferencias de artistas, conciertos íntimos, talleres creativos, como la personalización de su par de zapatos, pero también cuidan rituales. Lanzado este año, la nueva gama de belleza dedicada a los pies extiende el ADN de la marca alemana, nacida en el 18mi siglo alrededor de la comodidad ortopédica y un cierto arte de caminar “Como la naturaleza quiere”. La biblioteca de Café ET invita a The Place at the Break, con el “Libro de Birkenstock” en la ventana y el proyecto editorial “Old Mills Never Die” firmó a Steidl e ilustrado entre otros por Juergen Teller sobre la huella cultural de la marca. Los lugares también presentan el mocasín revisado Utti, una encarnación urbana de la comodidad y la línea de elementos esenciales de cuidado del cuerpo, afirmando la ambición de la casa: hacer que el cuidado y el movimiento sean el mismo ritual.





◗ Taller de Birkenstock, hasta el 21 de noviembre. 51, Rue de Turenne (París-3mi), De lunes a domingo, de 11 a.m. a 7 p.m.





El joyero al servicio de costura









La línea “Colección Ice Cube” de la etiqueta de alta costura de Caroline, presentada hace unos días en la Semana de la Moda de Nueva York. Steve Lucero/BFA.com





Nacido en el Festival de Cine de Cannes 2023 para organizar los adornos de Chopard, Caroline’s Couture, The Other House de Caroline Scheufele, copresidenta y directora artística del joyero suizo, se presenta como un laboratorio para el diálogo entre Couture y Haute Joaillerie. Después del éxito de las primeras siluetas, el diseñador regresa a la Semana de la Moda de Nueva York con una cápsula sin precedentes de nueve modelos inspirados en la icónica línea “Ice Cube” (1999, revisitada en 2024). Rodeada de artesanos de Como (Italia), Saint-Gall (Suiza) y Mumbai (India), desarrolló una innovadora textil que transpone reflejos de oro blanco y amarillo en la costura. El encaje de guipure ancestral se transformó en pequeños cubos metálicos, marquetería de perlas Miyuki, tubos de vidrio y cristales: cada vestido parece estar formado en un metal fluido, capturando la luz con la intensidad de las piedras preciosas. La alta costura de Caroline tuvo éxito en la apuesta singular para hacer un minimalismo geométrico y un brillo escultórico, entre la costura y la joyería, el diálogo, en la misma escena.





Barrie y Mackintosh: La Unión del Savoir escocés









Colaboración unisex entre Barrie y Mackintosh. Barrie





Experto en cachemira desde 1903, Maison Barrie se unió a los oficios artísticos de Chanel en 2012. La marca Mackintosh, ha controlado el arte recubierto de algodón desde 1824. Estas dos instituciones escocesas se han encontrado naturalmente para la época de una sabrosa colaboración. Bajo el liderazgo de Augustin Dol-Maillot, el director artístico de Barrie, esta colaboración no tiene la intención de fusionar dos universos sino hacer los gestos del diálogo de manualidades. La “moda completa” de Barrie – costuras invisibles – responde a la “tala” de Mackinstosh, los dobladillos sagrados, en doce piezas unisex que mueven sutilmente los rodamientos. El abrigo Mack 1 en algodón recubierto intercambia su forro tradicional contra un lana de lana plisada, mientras que el modelo MACK 2 revierte los roles alrededor de un cobertizo corto mejorado con un chaleco de cachemir. Botones de metal o porcelana golpeados por la cruz de Saint André, habló los términos y los cárdigans de doble cara prolongan esta historia textil filmada en las tierras altas, donde la herencia y la modernidad trabajan de la mano.





◗ Barrie.com y mackinstosh.com.