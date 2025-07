Una colección Sézane y "Holiday Magazine" para escapar, Dolce & Gabbana en Ibiza, Lido para trajes de baño para hombres ...

• La elegancia de verano de Sézane, las ediciones de octubre y la “revista de vacaciones”





Este verano, las ediciones de Sézane y octubre se unen a la legendaria “revista navideña” para una colección de cápsulas exclusiva, entre Escape Cloakroom y Homage to the Art of Living. Esta reunión de tres voces combina la estética aguda de la Revue de Franck Durand con la elegancia relajada de las dos marcas parisinas.





En el programa: materiales nobles, cortes limpios, paleta natural y detalles sensibles, como una extensión textil de la revista de culto. La colección se acompaña de una guía de viaje entre Barcelona y Valence para escapar elegantemente.





◗ Colección disponible en Sezane.com, octubre-editions.com y en todos los apartamentos.





• The Dolce & Gabbana Summer Breakaway en Ibiza







Dolce & Gabbana se mudó a Clap House en Ibiza para el verano. Mario_pinta





La casa italiana Dolce & Gabbana está invirtiendo para la temporada de verano, la nueva Clap House, una dirección de estilo de vida ultra exclusiva firmada por el Grupo Alphamind, ubicada en el distrito de Talamanca en Ibiza. En este entorno a la mitad entre la playa y el diseño contemporáneo, el dúo siciliano revisa su impresión de leopardo de firma al hacerlo diálogo con los muebles de los lugares y el ambiente solar de la isla.





Alrededor de la piscina Ibiza más grande, una tienda efímera reúne una selección de piezas de verano firmadas Dolce & Gabbana. Luego, la experiencia se extiende al restaurante Clap, cuya cocina japonesa con acentos mediterráneos se sirve frente al mar, y al club de piscinas, que es un refugio hedonista que nos cuida.





◗ dolcegabbana.com









• Lido lanza su primera línea de trajes de baño para hombres









La marca veneciana Lido transpone su elegancia junto al mar a una colección masculina. Piscina





Después de haber rechazado sus trajes de baño con una silueta limpia para las mujeres, la marca veneciana Lido transpone su elegancia costera en una colección masculina. Llamado Lido M, esta primera línea para hombres prolonga el espíritu minimalista de la marca alrededor de una pupila de baño Lycra subrayada con un cordón azul marino, un guiño a accesorios náuticos y un boxeador ligero con un acabado sutilmente brillante.





Los cortes son claros, los tonos refinados (negro, azul azul marino, oliva, jade o naranja profunda) e inspirados directamente en la colección de mujeres, siempre hechas en materiales sostenibles y producción razonada en Italia.





◗ Lido-lido.com





• Jacques Sollenia abre una segunda dirección parisina









Fiel al espíritu de la marca francesa de zapatos de lujo, el lugar combina líneas puras y materiales naturales en un espíritu minimalista. Fabrice Poincelet





Tres años después de la apertura de su primera tienda, en el número 108 Rue du Cherche-Midi, en 6mi El distrito parisino, Jacques Solorevière, la marca francesa de zapatos de lujo, inaugura una segunda dirección en la capital. Fiel al espíritu de la marca, el lugar combina líneas puras y materiales naturales en un espíritu minimalista.





Pensado como una extensión de las colecciones, el espacio expone los zapatos emblemáticos de la casa, como una mocasina inspirada en zapatillas, sandalias de pescador de cuero flexibles o perforadas, o incluso de grano, alrededor de los nuevos productos Printemps-Summer 2025.





Creado hace once años por Alexia Aubert, en un abrir y cerrar de ojos al estilo de su abuelo, la marca Jacques Solviere se ha posicionado en el nicho de calzado de alta gama con una estética atemporal al confiar en las artesanías para redefinir la elegancia masculina.





◗ jacquessoloviereparis.com, nueva dirección: 3, rue Molière 75001 Paris.





• El nuevo reloj para niños conectado









El nuevo Ice Smart Junior 3.0 encuentra mi reloj de Ice-Watch, que está lleno de características adaptadas a los niños. Observación de hielo





Este es un accesorio muy útil para tranquilizar a los padres en el verano y desde el comienzo del año escolar: Ice-Watch lanza el ICE Smart Junior 3.0 Find My, el primer reloj para niños compatible con el sistema Find My System of Apple, sin SIM o tarjeta de suscripción. Tan útil como divertido, este reloj geoloclisable se conecta a través de iPhone, lo que permite que se encuentre fácilmente en caso de pérdida.





Colorido e intuitivo, está lleno de características: podómetro, juegos, notificaciones, control del clima o música. También tiene herramientas de monitoreo de salud, como el sueño, los modos deportivos que van desde el senderismo hasta el senderismo y la posibilidad de elegir su papel tapiz de muchas opciones tan coloridas como adaptadas a 6-12 años.





◗ Ice-watch.com