Un reloj ... pero ¿cuántas agujas?

Tiempo de lectura: 4 min.

¿Novedad minimalista o incentivo para apreciar el tiempo que fluye? Zoom sobre dos modelos con una sola aguja, una alemán y el otro francés … pero también: una colección floral de muestras para celebrar la primavera y la próxima apertura del relojero más grande del mundo.





Hay creaciones atrevidas e improbables … pero también el regreso a la pureza del tiempo, con estos modelos con una sola aguja.





Neo y sus colores pastel







La aguja única era la única forma de indicar el tiempo hasta el siglo XVII. ¡Un regreso a casa!





Una sola aguja? La idea no dejó el sombrero de un diseñador gracioso de la generación Z escondida en las montañas suizas, por el contrario. Hasta el siglo XVII, incluso era la única forma de indicar el tiempo, por lo que los relojes monumentales con una sola aguja en la parte superior de las catedrales o los ayuntamientos. Las razones de esto son múltiples: los mecanismos carecían de precisión y consistencia para contratar las actas (incluso si ya mostraban las fases lunares, las estaciones o la posición del sol); La hora en una aguja se leyó mejor desde lejos, un activo considerable en el momento en que un reloj dio tiempo a todo un pueblo, incluso una ciudad. Pero sobre todo: ¿a quién le importó durante minutos? El Mono-Aiguille pasó los relojes a unos pocos relojes de brazalete raros, desde el primer breguet hasta Jaquet Droz, Bulgari o Hermès; Una elección que a menudo se dirigía al ejercicio del estilo, incluso se esconde y busca en el Saddler francés y su poética «Hora enmascarada».





Para Meistersinger, nacido en 2001 en Alemania, resucite esta figuración por hora ultra vintage en los amanecer del siglo XXI no carecía de Toupet, especialmente porque todo su catálogo es Mono-Aiguille. Este tipo de tocantes generalmente despierta opiniones bastante claras (nos encanta o no) y requiere un ligero entrenamiento para acostumbrarse, aunque Meistersinger elogia una lectura del tiempo. «Simple, intuitivo, relajante». Con los años, la marca ha construido una buena notoriedad de relojería; Su edición limitada «Notre-Dame», que coincidió en diciembre con la reapertura de la catedral parisina, por ejemplo, tuvo un gran éxito (70 productos producidos, todos vendidos). Esta nueva gama pastel de la colección NEO ya no se refina, con la excepción de los muchos índices que lo rodean, pero ¿no son la única forma de detectar los minutos? En total, 144 índices de diferentes tamaños y colores (negro o rojo), divida las doce horas del dial en 5 minutos … NOTA: Un vaso curvo agradable que parece casarse con el perímetro del reloj. El movimiento que es suizo (Sellita) y la fabricación alemana, estamos garantizados que contamos el tiempo como anteriormente, el rigor además.





◗ Metesinger, Neo Special, 36 mm de diámetro, cuatro colores pastel (azul, rojo, amarillo y verde), brazalete de terciopelo gris, movimiento automático, 1,890 euros.





Gustave y su cielo estrellado









La línea Gustave … Tributo al famoso Eiffel!





Mono-Aiguille, segundo! Cuando dos amigos de Dijon con problemas de reloj deciden lanzar su micro-marca en 2017, lo bautizan en homenaje al Grand Eiffel, también de la capital de Borgoña. El sesgo de Timothée y Guillaume – ¿Hoy se unió a Charles? La única aguja, que viste colecciones con el primer nombre de grandes hombres y mujeres, desde Paul (Eluard) hasta Marie (Curie). Esta reciente iteración de Paul, la gama elegante de la marca, se abre a un dial con el ritmo del cielo estrellado; En realidad es una aventurina, un tipo de vidrio famosa en la relojería por su profundidad y parpadeo. Pero el encanto de este tocante se debe principalmente a su forma de renunciar al tiempo: la aguja viaja el día de una sola vez, el dial se gradúa durante 24 horas y no más de 12 horas como el 99.99 % de los relojes … el 0.1 % restante se reduce a la famosa ventana de la ventana « GCT «, comandado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en Hamilton durante la Segunda Guerra Mundial, y a los relojes soviéticos de la década de 1970 (incluidos los de Raketa), destinados a entornos donde es difícil distinguir la noche del día, de Siberia a submarinas. Nada como marcial para esta bonita Paul, donde fluye el tiempo desde el mediodía hasta la medianoche en la media esfera derecha del dial, luego de medianoche a mediodía en la media esfera izquierda. Inevitablemente, el tiempo parece pasar más lento, la noche (y el día) duran sin cesar.





◗ Gustave y Cie, Paul 24h, 39 mm de diámetro, pulsera de cuero, movimiento automático japonés (Miyota), 990 euros.





Swatch y su floración primavera









La colección de tiempo Blossom y su diámetro reducido, 33 mm. Jef Briguet





Entre dos lanzamientos de MoonsWatch (el último de los cuales, el 1965, se cronó recientemente aquí), sucede que la marca suiza explora territorios relativamente raros para ello. De hecho, esta colección de tiempo de flor se presenta en acero, y no en biociarámica y silicona, y bajo un diámetro limitado de 33 mm, cuando estás acostumbrado a sus muñecas XXL locamente pop. Celebrando el «tiempo de floración» que es la primavera, estos cuatro modelos encarnan una flor estacional, por su color y su dial grabado con el acabado «Sol cepillado». Así, la magnolia (plata), el azafrán (azul), la gerbera (amarilla) y la camélia (rosa), que están destinadas a la muestra tanto a las mujeres como a los hombres, renovan a su manera el eslogan de una famosa cadena de floristas: «Dilo con flores» !





◗ Muestra, tiempo de flor, 33 mm de diámetro, cuatro modelos: magnolia (plata), azafrán (azul), gerbera (amarilla) y camelia (rosa), estuche de acero y brazalete (opción de pulsera de cuero para crocus y camelia), 155 euros.





El número: 60









Sesenta marcas estarán presentes en relojes y maravillas, The World Watch Rendezvous a principios de abril en Ginebra.





Esta es la cantidad de marcas de relojería que revelarán sus nuevas características en The Watches & Wonders Show, 1jerga A partir del 7 de abril en Ginebra. Mientras esperaban D -Day, amantes de los tocantes, periodistas, minoristas y profesionales de todo el mundo, aguantan la respiración: ¿qué podrá ofrecer Rolex, Cartier, Chanel, Patek Philippe o Vacheron Constantin? Heir to the late Basel Salon, the shortest demonstration on the watchmaker planet attracts the majority of players in the sector, with the exception of a few houses like Richard Mille and Audemars-Piguet, as well as the entire Swatch group, which has been skipping for a few years: no need to look for Omega, Longines, Breguet or Blancpain in the aisles of Palexpo, in the suburbs of Geneva estimado que el grupo no necesitaba este tipo de evento. Pero todavía hay personas hermosas: además de los vehículos de productos pesados, los nuevos expositores como Bulgari, así como micromarques e independientes, deberían atraer a 50,000 personas en total. Si los primeros días están reservados para profesionales y periodistas, el fin de semana está abierto al público (con entrada pagada). Al mismo tiempo, la ciudad da la bienvenida a un número incalculable de otras marcas de relojería que, sobre mini vacías, eventos o animaciones, aprovechan la oportunidad para presentar a sus tocantes sin tener que pagar un alto precio en palexpo.