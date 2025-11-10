Un nuevo bolso Polène, primera dirección de la Reforma en Francia, la Maison Montagut colabora con el artista André…





• Cachemira de Sandrine Kiberlain para Galeries Lafayette





La conocemos por su voz única, sus dotes interpretativas y su manera de plasmar las emociones a la perfección. Sandrine Kiberlain traslada ahora esta sensibilidad a una minicolección de cachemira 100% reciclada, diseñada en exclusiva para las Galeries Lafayette. Una línea corta, compuesta por un jersey con coderas, una bufanda y manoplas, disponible en cuatro colores atemporales. Para ello, la actriz y directora se basó en reminiscencias de su infancia en torno a tejidos de punto hasta los codos, tejidos en materiales suaves y usados ​​de temporada en temporada. “Diseñado como un refugio que guardamos para toda la vida”en palabras de la actriz y directora, el cachemir se convierte en un compañero cotidiano, tranquilizador y con una elegancia natural. Y forma parte de la selección responsable Go For Good de los grandes almacenes, cuyo objetivo es promover una visión más sostenible de la moda, anclada aquí tanto en la emoción como en el estilo.





◗ Disponible en grandes almacenes y online Galerieslafayette.com





• Polène lanza una nueva versión de su bolso Numéro Neuf







El nuevo bolso Numéro Neuf East-West de Polène. POLÉNE





Se llama “Number Neuf East-West” y se presenta como una evolución del modelo Numéro Neuf que la marca Polène lanzó en 2020. Esta versión más delgada se ha alargado para llevarse al hombro y se dibuja en una silueta horizontal fluida, como un gesto continuo de este a oeste. Más gráfica, más contemporánea, esta nueva obra conserva el ADN de Numéro Neuf, es decir, piel de becerro plena flor, esculpida en drapeado, trabajada a mano en un equilibrio de estructura y flexibilidad. El cierre con cremallera refuerza su aspecto moderno y aporta un detalle práctico adicional. Disponible en siete colores (negro, camel, gris pardo, tiza, ébano, cerezo negro y arena), el Numéro Neuf East-West cumple todos los requisitos para encajar con las creaciones icónicas de Polène.





◗ polene-paris.com





• Jonak y Swedish Stockings reencantan las medias









En Jonak and Swedish Stockings, las medias están inspiradas en la estética boudoir del siglo XVIII y el espíritu rococó. JONAK





¿Creías que las medias elegantes estaban obsoletas? Piensa de nuevo. El reinado de las sacrosantas medias negras y lo monótono lujo tranquilo Bien podría consolarse con el regreso de las piernas adornadas con estampados y tonos pop. Vistas en las pasarelas de esta temporada, en Valentino, Marine Serre, Alexander McQueen e Isabel Marant, las medias de fantasía también están disponibles en Jonak, que apuesta por ellas a través de una colaboración con Swedish Stockings, la referencia sueca en medias sostenibles. Inspirado en la estética boudoir del siglo XVIII.mi Siglo y el espíritu rococó, esta colección cápsula ofrece tres tonos profundos (burdeos, caqui y chocolate) diseñados para interactuar con los zapatos de la marca. De textura fina, cómodos y confeccionados con fibras recicladas, estos modelos afirman las medias como un accesorio de estilo único.





◗ jonak.com





• Maison Montagut colabora con el artista André









El artista André reinterpreta los tejidos de Maison Montagut en una minicolección. CASA MONTAGUT X ANDRÉ





Para celebrar su 145 aniversario, Maison Montagut incorpora el arte callejero a las prendas de punto. La marca familiar francesa, conocida por su inimitable Fil Lumière, invitó al artista André -figura de culto de las noches parisinas y padre del personaje “Mr. A”- a revisitar su emblemático logo floral. Esta línea de tres prendas unisex, que combina la herencia de la marca y la irreverencia de André, incluye un jersey de cuello redondo, un cárdigan y un pañuelo de lana merino con certificación RWS, disponibles en jacquard azul marino y estampados en rosa brillante, poblados de emoticonos y caritas de dibujos animados. Tejidas en Portugal, estas piezas de edición limitada amplían el saber hacer de la Maison Montagut y su gusto por los materiales nobles, la calidad europea y el arte de tejer añadiendo una dosis de insolencia pop. Una bonita forma, casi siglo y medio después de su creación, de seguir modernizando las prendas de punto.





◗ montagut.com





• Un primer discurso de la Reforma en París









La marca californiana Reformation ha abierto su primera boutique en Europa en el barrio parisino de Marais. REFORMA





En el número 20 de la rue des Francs-Bourgeois, en el corazón del Marais de París, Reformation inauguró, hace unos días, su primera tienda en Francia y en el continente europeo. Nacida en Los Ángeles en 2009, la marca californiana se ha consolidado por su moda sostenible y sus siluetas con toques vintage y una feminidad asertiva. Diseñado con el estudio de arquitectura parisino Le Cann, este nuevo espacio de dos plantas traduce el espíritu Ref con calidez y luminosidad, añadiendo toques retro que evocan el glamour de Hollywood. Baldosas de terracota, muebles antiguos, espejos de cristal de Murano y cuadros de jóvenes artistas franceses crean una decoración soleada y sofisticada. Nos complace encontrar una selección de vestidos fluidos, vaqueros, bolsos, zapatos y joyas. Con una segunda dirección, prevista para 2006 en el barrio parisino de Passy, ​​la marca amplía su red de más de 60 puntos de venta repartidos por Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, sin perder nunca de vista sus compromisos éticos.





◗ thereformation.fr





• El bolso tote diario Cahu x Sézane









Studio Sézane se ha asociado con Cahu y reinterpreta su icónico bolso tote en un nuevo tamaño y en un tono caqui único. SEZANE





Esta temporada, Sézane ha cruzado su universo con el de la marca parisina Cahu. Fundada por Clémence Cahu, esta bonita marca francesa se ha forjado una identidad con sus bolsos de lona inspirados en las estructuras inflables de su infancia. Inspirándose en este diseño utilitario y el espíritu Sézane, esta colaboración celebra la idea común de un estilo práctico y duradero adaptado a la vida cotidiana. Fruto de esta unión, el bolso tote Sézane x Cahu reinterpreta la icónica lona Cahu en un tamaño nuevo y único, entre pequeño y mediano, disponible en un caqui intenso. Con su generoso volumen, su doble bandolera y su cremallera interior, el modelo responde a las necesidades cotidianas con elegancia y relajación.





◗ Disponible en sezane.com y en los Apartamentos Sézane