Un año escolar de relojería para quedarse (aún un poco) en verano









Las exportaciones de relojes suizos a los Estados Unidos pueden haber sido gravadas en un 39 % desde el 7 de agosto, lo que convierte a la confederación en el quinto país más “castigado” en el mundo por Donald Trump (¡detrás de Laos, pero antes de Irak!), El estado de ánimo fue optimista durante los días de vigilancia de Ginebra, del 4 al 7 de septiembre. E incluso si las nuevas presentaciones de las nuevas características se celebraron, en la mayoría, en un puente de los ultrafos de las orientaciones de la lago de los bancos de la lago de los bancos de la lago de los bancos de la lago de la lago de los bancos. Como una escuela posterior a la espalda logró mantener un ambiente bastante relajado, los profesionales apostan, por ejemplo, (¿pensamiento mágico?) Que la administración estadounidense terminaría reduciendo sus tarifas.





Al final, casi 20,000 personas, público en general, periodistas, minoristas y profesionales del sector, descubrieron durante cuatro días los modelos que ofrecen 66 marcas. Además de algunos grandes actores (Tag Heuer, Bulgari, Zenith, que pertenecen a LVMH), el “pequeño” y/o independiente brilla en miles de luces, como Trilobe o Dennison.





• Zenith, sigue siendo fanático de los años sesenta







Cuatro cronógrafo Defy en colores explosivos. Zenith x usm





En la relojería como en otros sectores de estilo de vida Y cultura, las colaboraciones han sido Legion durante años, pero ¿para qué resultado? Con demasiada frecuencia, suponemos que los servicios de marketing han reemplazado la inspiración. Con Zenith y USM, que tenían cuatro variaciones muy cromáticas en el cronógrafo Defy, es lo contrario, como el acercamiento entre estas dos marcas suizas nacidas en el siglo XIX.mi El siglo parece fluir desde la fuente. Para qué ?





Relevancia, primero: Zenith es una marca de reloj legendaria, a quien debemos en particular el famoso cronógrafo de alta frecuencia Calibre El Primero (1969); USM, por su parte, se ha convertido en un ícono de diseño global en términos de muebles posmodernos y modulares, gracias a la invención en 1965 de una especie de “articulación” de acero que permite todos los ensamblados. La ejecución, entonces: para celebrar el estilo de los años sesenta que hicieron su renombre, Zenith y USM presentaron cuatro relojes en colores explosivos (la otra firma de USM). Los diales azules, naranjas, amarillos y verdes dan la bienvenida a los subpadranos cronógrafos en una construcción musculosa y picante al mismo tiempo, con un diámetro de níquel de 37 mm y al brazalete abierto “escala” también nacido a fines de la década de 1960.





Obviamente, ¿el precio pica los ojos y la billetera, en términos de estas dos leyendas de diseño? Como beneficio adicional, el que se enamorará de uno de estos tocantes de edición limitada se irá con una caja de almacenamiento USM, tan grande que puede deslizar toda su colección de relojería.





◗ Zenith X USM, Defy Chronograph37.3 mm de diámetro, Movimiento automático El Primero, edición limitada a 60 piezas por color, 12,000 euros.





• Trilobe, triunfos elegantes









El nuevo treinta y dos, que se muestra aquí 1 h 45 min 60 s.





Una marca francesa que desarrolla su propia fabricación en las puertas de París, no sucede todos los días. Pero Trilobe, la compañía joven nacida en 2018 de la visión de Gautier Massonneau, un empresario/poeta sin capacitación en relojería (todavía es financiero y se graduó de Bridges & Roads), nunca ha hecho nada como todos los demás. Comenzando con la pantalla de tiempo. Si el dial redondo es un invariante en Trilobe, las agujas desaparecen a favor de dos “lóbulos” inmóviles. El último apunta a la hora, los minutos y los segundos en anillos y registros que están en movimiento. Esta lectura singular, en contraste con nuestros hábitos de por vida donde las agujas se ejecutan en un dial fijo, domina una velocidad increíble.





Pero de vuelta a nuestras ovejas; Después de varias familias de tocantes que llevan el calibre centrado en X, ahora Trilobe presenta un nuevo modelo de alta relojería, cuya particularidad se debe dibujar, diseñar, usar, decorar y ensamblar internamente. Además, los treinta y dos bautizaron según el número de la arteria de la capital donde se instalan el estudio de diseño y las oficinas de la marca. X-Nihilo, cuya arquitectura misma es innovadora (para contemplar en la caja). Con la apertura de su propia estructura industrial en un paso, Trilobe da un nuevo paso en la “maison” de la relojería de alto nivel, y le da a París, un capital de relojería global en el siglo XVIIImi siglo, desde la época del breguet y la lata, algunas cartas de nobleza. ¡Para seguir!





◗ Trilobe, treinta y dos39.5 mm de diámetro, dial azul o gris, movimiento automático del hogar, en orden, entrega a partir de 19,800 euros.





• Dennison sale de su caja









El Ald Dual Time of Dennisson, una marca que ha renacido desde 2024. Corey Crawford





¡Las marcas tienen estas historias! Tome Dennison, que sale del limbo después de ser, al comienzo del xxmi Un siglo, un fabricante de cajas de relojes con una tienda en Birmingham, explica uno de sus líderes actuales, Stéphane Cheikh, hasta el primer Rolex diseñado por Hans Wilsdorf una vez. Después de décadas de sueño, la marca renació en 2024 bajo el ímpetu de algunos actores: además de Stéphane Cheikh, un joven financiero interesado en los relojes, así como el relojero Emmanuel Gueit, que especialmente colaboró ​​con Rolex y Audemars Piguet.





El trío ha imaginado un modelo económico bastante hábil que se basa en dos pilares: una estética francamente vintage y muy asertiva en los descendientes de los años sesenta y setenta (Gueit Padre era un diseñador de renombre en Piaget), y el uso de la ceña de cuarzo de cuarzo, que permite los precios contenidos y la pesadilla preciosa en el manguero. Después de una primera salva que puso las bases de Dennison (firma descentrada, pantalla despojada, agujas minimalistas y marcado de piedra), estos tiempos duales de Ald y finales también se ven bien. Muestran dos indicadores de tiempo en una caja ligeramente más grande que sus predecesores, pero no son Stricto Sensu (por razones mecánicas). La elección de piedras (solo una o dos yuxtapuestas) hace posible revolotear los colores: verde magnético, tabaco ardiente, azul profundo.





◗ Dennison, Ald Dual TimeDimensiones 37 x 35.6 mm, diales de piedra simples o dos piedras yuxtapuestas (Tigre Eye, Malachite, Lapis-Lazuli, Aventurine, etc.), dos movimientos de cuarzo Ronda, 780 euros.





• Y también …





El refinado Gérald genta Repsherment Hirds firmó a La Fabrique du Temps Louis Vuitton (volveremos a ello); La hermosa colaboración entre el artista británico Yinka Ireori y Maximilian Büsser para una nueva edición muy cromática de Mad1s En mb & f; El magnífico dial del monstruo x cristalio deUlises nardin que parece haber capturado el polvo de las estrellas (de hecho está compuesta por Rutenio, un metal cercano al platino y mucho más raro) o los clásicos impecables de los primeros Frédérique constante Disponible en pulsera de acero.









El arrancado de Gérald Genta Répétition minutos. La fábrica de tiempo de Louis Vuitton









Una nueva edición muy cromática de Mad1s. MB & amp; F









El magnífico dial del Freak X Crystallium de Ulysse Nardin. Ulises nardin





