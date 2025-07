¿Todavía tienes que beber sexo en la playa?

Como con muchas recetas, siempre es complicado conocer su verdadero origen. Cuando se trata de cócteles viene una dificultad adicional: la historia que las marcas inventan para vender sus espíritus. Se dice, por ejemplo, que el sexo en la playa, cóctel basado en vodka, crema de pesca, licor de chambord, jugo de naranja y jugo de arándano, estaría vinculado a un distribuidor de alcohol que quería vender sus schnaps de durazno. Habría organizado en Miami, en la década de 1980, una competencia para el mejor cóctel con los camareros de Florida, y el ganador fue el sexo muy promocionado en la playa. Ve a saber …





La estrella porno Martini, cóctel basado en vodka, pasión fruta, limón, jarabe de vainilla y champán, fue creado por Douglas Ankrah, de Londres, en Londres, en 1999. Su nombre no tendría conexión con ninguna estrella x -x, pero se referiría a supuestos frutas afrodisíacas … muy rudas. Pero no tanto como el orgasmo, un cóctel que toma diferentes formas, con mayor frecuencia la de un disparo basado en licor blanco y grueso como los Baileys. Te dejamos adivinar por qué.





Fue porque soñó con un bar de cócteles inclusivo y festivo que Ruba Khoury, palestino que creció en Dubai, abrió Dirty Lemon, en París, en 2020 (1). “En 2015, un amigo quería absolutamente que fuéramos a un bar queer, Ella dice. El único que conocía era un poco sombrío y los cócteles, no muy bien. Al día siguiente, tenía una intoxicación alimentaria de rifle, pensé en este horrible limón en mi vaso, nido con bacterias … me dije que un día abriría un bar y que lo llamaría limón sucio! »» La Cheffe, que pasó en Septim, Yam’tcha y Spring, imagina un espacio abierto, donde las mujeres pueden tomar una bebida sola en el bar sin ser perturbadas, y donde la tarjeta es comprensible por los mortales comunes.





Aquí, no hay sexo en la playa, pero el jefe ha optado por desviar los nombres sexys con humor … y “Adaptar a los tiempos”. En el mapa de cócteles de verano, están los marimachos que no lloren, lo siento, no lo siento, el llamado Madame, la perra jefe, las lágrimas masculinas (un cóctel de estilo martini sucio, ¡pero con ajo!) O el madera (2), basado en vodka infundido con pimienta a la parrilla. Mezclas que, además de desviar los códigos de mixología, son deliciosas. Un pequeño paso para la humanidad, un gran para el mundo del bar.





◗ (1) Dirty Lemon-24, Rue de la Folie-Méricourt, 75011 París.





◗ (2) Mimadoneologismo, es una contracción de Madre Y gerente Designar a una madre que administra la carrera de sus hijos … El ejemplo más conocido es el de Kris Jenner, la madre de las hijas Kardashian.









Receta de mamá





• Ingredientes





Vodka infundido con 60 ml con pimiento rojo a la parrilla

10 ml de licor de frambuesa

Whisky de turba de 2.5 ml

0, 5 ml de jarabe de rosa + Ras el-Hanout

7.5 ml de Verjus





• Para vodka de pimienta





Mire los pimientos y córtalos en tiras, asa en el horno. Infundirlos en su vodka durante 24 horas a temperatura ambiente.





• Para el jarabe de rosa y Ras el-Hanout





Coloque agua y azúcar (igualmente) en una cacerola, caliente a fuego lento, revolviendo hasta que todo el azúcar se disuelva. Luego agregue agua de rosas y especias y revuelva. Salga del calor, deje que las especias se infundan 1 hora y filtre.





• Ejecución





En un vaso grande con cubitos de hielo, mezcle los ingredientes uno por uno con una cuchara, vierta en una taza esmerilada, ¡disfruta!