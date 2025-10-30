Tendencia imparable en Francia: cada vez más franceses ya no contestan llamadas de números desconocidos

Un hábito en expansión

En Francia, responder a números desconocidos se ha vuelto una rareza cada vez más notable. El fenómeno crece al ritmo de las llamadas comerciales y del hartazgo de los usuarios. Los datos de Arcep, el regulador del sector, confirman una tendencia sostenida.

Casi un cuarto de los encuestados admite que jamás contesta a números que no reconoce, y alrededor del 30% solo lo hace de forma esporádica. La evolución respecto al año anterior es clara: un incremento de 6 puntos frente al 59% que ya evitaba estas llamadas.

“Ya no cojo números que no conozco; prefiero perder una llamada que ganar un problema”, resume un sentir cada vez más compartido entre los consumidores.

De la molestia al reflejo defensivo

El bombardeo de llamadas comerciales ha creado un reflejo de protección: dejar que suene y no responder. Los usuarios temen a ofertas agresivas, a estafas disfrazadas de promoción, y a pérdidas de tiempo recurrentes.

Esta dinámica se alimenta de experiencias negativas repetidas y de una percepción de invasión de la vida cotidiana. La confianza en la telefonía como canal comercial ha sufrido un desgaste profundo.

Medidas vigentes, eficacia limitada

Existen herramientas para frenar los contactos no deseados, como la lista Bloctel, que permite oponerse a la prospección telefónica. Asociaciones de consumidores como UFC-Que Choisir empujan por más controles y sanciones.

Una ley reciente limita las franjas horarias de los agentes de telemarketing, lo que reduce el margen de maniobra de los call centers. Sin embargo, los resultados siguen siendo heterogéneos y la fatiga del usuario persiste.

Ante esa sensación de ineficacia, muchos optan por la solución más simple: no contestar a números desconocidos bajo ninguna circunstancia.

Satisfacción con los operadores: luces y sombras

El Observatorio de Arcep mide también la satisfacción con los operadores y proveedores de internet. La nota media de la telefonía móvil se sitúa en 7,8/10, mientras que el acceso a internet fijo alcanza 7,6/10.

En el detalle por marca, SFR obtiene 7,2, a la zaga del mercado. Le siguen Bouygues Telecom con 7,6, Free con 7,9 y Orange con 8,0. La competencia impulsa mejoras, pero las brechas siguen presentes.

Más de la mitad de los usuarios reporta problemas con el internet fijo, y un 35% con su servicio de móvil. Las quejas más frecuentes apuntan a la calidad del acceso fijo, la facturación y los contratos.

Atención al cliente y resolución de incidencias

Pese a las fricciones, el 81% de los problemas se resuelven tras contactar con los servicios de asistencia. Es una cifra sólida, aunque dos puntos por debajo de 2022, que refleja un esfuerzo todavía incompleto.

Arcep detecta una tendencia de mejora en la satisfacción con el soporte, señal de que los operadores afinan procesos y amplían canales. Aun así, el salto cualitativo que espera el público no siempre se materializa.

Los usuarios valoran una atención más ágil, diagnósticos más claros y soluciones definitivas que eviten llamadas repetidas. Menos fricción hace menos probable caer en la no respuesta sistemática.

Razones que explican el rechazo

Hay un componente de seguridad: el temor a fraudes o a ingeniería social. También pesa el factor tiempo: nadie quiere quedar atrapado en guiones comerciales interminables.

El tercer elemento es la falta de confianza: números ocultos, prefijos extraños y mensajes ambiguos minan la credibilidad. La cultura del “déjalo al buzón” se normaliza en el día a día digital.

Recomendaciones para protegerse sin aislarse

Registrar el número en Bloctel y revisar periódicamente la inscripción .

y revisar periódicamente la . Activar filtros de spam y listas negras en el propio smartphone .

y listas negras en el propio . Preferir el buzón y devolver la llamada solo si el mensaje es identificable .

y devolver la llamada solo si el mensaje es . Verificar el prefijo y buscar el número en directorios de confianza antes de responder .

y buscar el número en directorios de confianza antes de . Denunciar llamadas abusivas ante asociaciones de consumidores o al regulador.

Un equilibrio por reconstruir

La llamada telefónica, antaño cálida y directa, se ha vuelto un canal sospechoso para muchos. El rechazo a números desconocidos es un gesto de defensa más que un acto de desprecio.

Si el sector refuerza la transparencia, corta los incentivos al acoso comercial y protege mejor al usuario, la confianza podrá reflotar. Hasta entonces, el silencio seguirá siendo la respuesta más segura para una audiencia cada vez más escéptica.