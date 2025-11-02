Seiko, Casio… Cuando lo vintage rejuvenece los relojes









Las marcas no se equivocan y juegan la carta del retro-cool y sacan a relucir sus modelos icónicos: siluetas anticuadas, que llaman inmediatamente la atención y traen mil recuerdos.





La tendencia: volver a los años 80





Después de Louis Vuitton y su Monterey, después de Tissot y su Rockwatch, Seiko y Casio relanzan también dos modelos de los años 80. Sin embargo, esta época estuvo casi maldita hasta hace poco: recordemos el nacimiento del bling-bling, los tubos de bombero, los vaqueros para la nieve o el peinado de leona de Bonnie Tyler… Pero está volviendo a ser popular entre los diseñadores de relojes, y no sólo entre ellos. ¿Porque hemos agotado las décadas anteriores? ¿O porque todavía quedaban cosas bastante buenas en aquellos improbables años 80? Ah, casetes de audio, el jovencísimo canal MTV, el hip-hop, los primeros Mac, o citas que requerían confirmación por SMS…





• Seiko o la llamada de lo retro







Una de las tres variaciones de este OVNI relojero, apodado “Rotocall” por los aficionados. SEIKO





En 1982, la casa japonesa presentó un modelo digital con un diseño tan innovador como extraño. Su bisel octogonal se manipuló en el sentido contrario a las agujas del reloj para mostrar el cronógrafo, las alarmas, el doble huso horario, la cuenta atrás o incluso el indicador de fin de batería… Este auténtico OVNI, entonces apodado por los aficionados “Rotocall”, renació este otoño con tres versiones fieles al original. Cada uno se distingue por una incrustación de aluminio en el bisel: azul, rojo o amarillo. Tonos casi clásicos hoy pero que antaño tuvieron, para quien los recuerda, el efecto de una alegre explosión en un océano de grises, negros o azul marino.





◗ Seiko, Rotocall, 37 mm de diámetro, tres colores (amarillo/negro, rojo/negro o gris/azul), movimiento de cuarzo, 570 euros.





• Casio o la llamada del futuro pasado









Una reinterpretación del legendario Casio CA-500, en homenaje a los 40 años de “Regreso al futuro”. CASIO





Para rendir homenaje al 40º aniversario del mítico largometraje “Regreso al futuro”, en el que el héroe Marty (Michael J. Fox) llevaba en la muñeca un Casio CA-500 con función de calculadora (la cúspide del futurismo geek de la época), la marca japonesa presenta una reinterpretación de este modelo que hoy nos parece la cúspide del retro-cool. ¿Qué enreda tus pinceles? Un poco… En su esfera 2025, el Casio se inspira en las luces traseras del coche/máquina del tiempo conducida por Marty, y en su matrícula “OUTATIME”. Muchos otros detalles harán las delicias de los aficionados, como el hecho de que la caja del reloj se parezca a la de una cinta de vídeo.





◗ Casio x Regreso al futuro Edición limitada, dimensiones 43,2 x 34,4 mm, movimiento de cuarzo, 119 euros.





• El número: 100









El Speedmaster Milano Cortina de Omega que este invierno celebrará su 32ª participación como cronometrador oficial de los Juegos Olímpicos. OMEGA





Con motivo de su trigésima segunda participación como cronometrador oficial de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos (la asociación comenzó en 1932), y cien días antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, que tendrán lugar en Milán y Cortina d’Ampezzo (Italia) a partir del 6 de febrero de 2026, Omega ha desvelado esta semana una pequeña maravilla. La marca está acostumbrada a ediciones olímpicas especiales: una decena de modelos, por ejemplo, celebraron París 2024. E incluso si los Juegos Olímpicos de invierno son tradicionalmente menos imponentes que los de verano, la fábrica de Bienne garantizará la programación de 116 pruebas en 8 disciplinas.









Por lo tanto, no sorprende encontrar el legendario cronógrafo Speedmaster con decoración invernal. Su tamaño perfectamente unisex (38 mm) se adapta a todas las muñecas. En una caja de acero inoxidable totalmente pulida, y rodeada por un bisel de cerámica azul, sorprende la esfera lacada en blanco, con su acabado azul claro apenas perceptible a simple vista (que evoca la escarcha en una ventana en una mañana de invierno), y su segundero central con efecto degradado azul/blanco… Los contadores también están lacados, y tienen un acabado circular que recuerda a una pista de esquí recién arreglada. En su interior, el calibre coaxial 3330 ofrece una reserva de marcha de 52 horas.





◗ Omega, Speedmaster Milano Cortina, 38 mm de diámetro, movimiento de fabricación automática, 6.600 euros.