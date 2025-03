Roger Roger Vivier, la hermana de segunda mano, la segunda dirección gracias ...

Tiempo de lectura: 3 min.

Selección

En el programa de esta «Noticias de moda», una colección que celebra la rosa con los zapatos Roger Vivier, un yeso dedicado a la segunda mano en la hermana, una colaboración K-Way con Cahu … y otros Joyeuses de Fashionistan.





De la hermana de segunda mano







La hermana lanza su plataforma de segunda mano. HERMANA





A nivel mundial, el mercado de segunda mano supera los 100 mil millones de euros, incluidos más de un tercio asignado a la moda. Para 2027, los ingresos del mercado deberían más del doble, un signo de un apetito generalizado por este nuevo modo de consumo más responsable que crece más y más marcas para aprovecharlo. Al igual que la marca hermana, que acaba de lanzar su plataforma dedicada, «Sister Second Hand», disponible en 14 países europeos, incluido Francia. Al revés de las malas experiencias en ciertos sitios de reventa, la hermana garantiza aquí la autenticidad de cada una de las piezas a la venta, controladas, reacondicionadas e intercambiadas a los revendedores por un cupón.





◗ Soeursecondhand.com con la posibilidad de revender sus piezas en línea o en una red de 28 tiendas en Francia.





La reunión de K-Way y Cahu









La colaboración entre la marca parisina de bolsas de Cahu y K-Way en Milán el 25 de febrero. Salvatore Dragone / Gorunway.com





El 25 de febrero, K-Way invirtió la Semana de la Moda de Milán para celebrar el 60 aniversario de su icónico popular Windbreaker. El K-Way, el real, protegido de la lluvia de generaciones y generaciones, se implementó en un plátano y es uno de esos primeros recuerdos de moda que marcan. El verdadero se llama Claude hoy. La marca lo ha puesto al día durante varios años, dándole nuevas líneas más modernas y trabajo en materia técnica. Ella lo dio a conocer una vez más mostrándolo con orgullo en los podios milaneses a veces reviviendo su estructura, la versión de capa de lluvia, en tonos coloridos pero suavizados. El K-Way Cloakroom está una vez más en la superposición de un estilo funcional, modernizado por una serie de bolsas de PVC, firma de la marca parisina Cahu y en Nylon K-Way.





◗ K-Way.fr y Cahuparis.com





La herencia floral modernizada de Roger Vivier









La colección «La Rose Vivier» Otoño Invierno 2025-2026 de Roger Vivier. Roger Vivier





Integrado de la década de 1940 en las creaciones de Roger Vivier, especialmente durante su colaboración con la Modeista Suzanne Rémy (1943-1944), la rosa ganó durante la década de 1950 en la casa de Souliers con las bombas de Talon Epine. Gherardo Felloni, director de creación de Roger Vivier, rindió homenaje a la herencia de la marca reinterpretando la flor en un enfoque contemporáneo para el próximo invierno. Primero por adornos refinados: botón de color rosa metálico esculpido, nudos de cuero retorcido y pergaminos de organza en bombas, sandalias, bolsas y joyas. Luego, reelaborando la mula rosa Vivier – Modelo de 1965 – dibujándolo de una rosa metálica y su bolsillo con un mango circular espinoso y retráctil. Una colección directamente de los archivos, diabólicamente innovadores y, sobre todo, poéticos.





◗ «La Rose Vivier», Colección Automne-Hiver 2025-2026, Rogervivier.com





Una segunda dirección gracias









La tienda conceptual gracias abrió una segunda dirección parisina a los 19 años, Rue de Richelieu 75001. GRACIAS





Hace dieciséis años, en 2009, gracias a 111 Boulevard Beaumarchais en el Alto Marais parisino al popularizar la tendencia de las tiendas conceptuales. La marca no prefiere almacenar en una caja, sino abordar los géneros con una oferta singular y ecléctica que mezcla artículos cotidianos con partes de diseñadores. En medio de la Semana de la Moda de París, la tienda acaba de abrir una segunda dirección en París, en el Distrito Real de Palais. «En la era de la dictadura de la novedad efímera, ¡gracias, cambia todo para que nada cambie!» Gracias es lo opuesto al marketing y se atribuye fundamentalmente a lo que aquellos que no tienen nada que ver entre ellos, la moda y las abuelas, los niños y los artistas malinterpretados, los clientes habituales parisinos y una sensación de fin de semana cómoda aquí y encuentren su felicidad en un lugar que solo aspira a complacer, nunca intimidar, excluir o impresionar « Comentó Arthur Gerbi, el CEO de Thank You. Encontraremos, como debería ser en este espacio, una selección de arte de mesa, moda, joyas, decoración y belleza, incluidas exclusivas de artistas japoneses, estadounidenses, franceses y holandeses.





◗ Gracias 2, 19, Rue de Richelieu, 75001 París.





Zapatos hechos para caminar









La nueva gama de zapatos Birkenstock Birkenstock





Birkenstock? Sin duda la mayor venganza de la moda en los últimos años. La historia de un par de zapatos ortopédicos erigidos como un objeto de deseo de todos. Todo, es decir, la moda, las abuelas, los adolescentes … y la locura no cae, tanto que en 2024, los resultados anuales de la marca excedieron los objetivos. Si los cascos «Boston» siguen siendo un éxito esencial, los entusiastas cómodos pronto se servirán con una nueva gama de zapatos cerrados, siempre diseñados para soportar el pie, promover su alineación y equilibrio natural, pero con un toque de elegancia adicional. Nuestra receta: los modelos «Highwood Low Lace» y «Utti» diseñados alrededor del lecho de pies que nos harán trabajar nuestros 10,000 pasos diarios





◗ «zapatos birkenstock», birkenstock.com