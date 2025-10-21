¡Revolución energética! Una nueva fuente de energía casi ilimitada podría abastecer 2.000 veces el consumo anual de Estados Unidos

En un contexto de demanda energética creciente, la geotermia emerge como una alternativa con capacidad de transformar el panorama global. Una propuesta impulsada por Quaise sugiere que el calor profundo de la Tierra podría alimentar economías enteras con un impacto ambiental mínimo.

La idea se apoya en avances que permiten acceder a rocas supercalientes, con temperaturas de hasta 375 °C. De ese modo, una fracción del recurso subterráneo bastaría para multiplicar la oferta eléctrica de manera segura y estable.

Perforación de vanguardia con microondas

La compañía desarrolla un sistema que usa microondas para vaporizar la roca, abriendo pozos donde los métodos mecánicos fallan. A diferencia de la geotermia convencional, limitada a entornos de hasta 200 °C, esta técnica apunta a regímenes térmicos mucho más altos.

Ese salto térmico promete extraer hasta diez veces más energía por pozo y reducir costos operativos. La clave es una perforación “agnóstica a la profundidad”, menos sensible al tipo de roca o a su dureza.

Un potencial subterráneo colosal

Un trabajo del MIT mostró en 2006 que aprovechar apenas el 2% del calor almacenado entre 3 y 10 kilómetros podría cubrir más de 2000 veces el consumo anual de energía de Estados Unidos. Se trata de un recurso continuo, disponible las 24/7, sin variabilidad meteorológica.

En esos niveles, el agua inyectada puede volverse supercrítica, transportando tres o cuatro veces más energía que el agua líquida. Con una densidad energética tan alta, la geotermia puede actuar como base firme del sistema eléctrico.

Desafíos técnicos y respuestas innovadoras

Temperaturas y presiones extremas degradan brocas y tubulares en pocas horas, encareciendo la operación. El uso de ondas electromagnéticas sortea esa limitación, al erosionar la roca por calentamiento y sin contacto directo.

Además, el equipo de Quaise diseña cabezales y recubrimientos capaces de soportar condiciones abrasivas. El objetivo es mantener tasas de penetración competitivas y una estabilidad del pozo adecuada para décadas.

El agua en régimen supercrítico

Comprender el comportamiento del agua a temperaturas extremas es un punto crítico para el rendimiento y la seguridad. Modelos termodinámicos y pruebas de laboratorio buscan anticipar reacciones químicas y cambios de fase.

Con ello, se optimiza el intercambio de calor, se minimiza la corrosión y se controlan depósitos minerales. La ingeniería de fluidos es tan vital como la perforación en este nuevo paradigma.

Una nueva filosofía de fracturamiento

La estrategia prioriza introducir microfisuras que creen una “nube de permeabilidad” entre pozos, en lugar de fracturas grandes. Esta aproximación favorece la conectividad y reduce riesgos de inestabilidad.

El campo de pruebas será el volcán Newberry, en Oregón central, donde se alcanzan temperaturas altas a menor profundidad. Ese entorno permite validar hipótesis, refinar modelos y acelerar iteraciones tecnológicas.

Hacia un modelo híbrido optimizado

Los ingenieros contemplan combinar fracturas naturales, fracturas planas y microfracturas para maximizar el flujo. Un esquema híbrido podría equilibrar la permeabilidad con el control geomecánico a largo plazo.

Así, se mejora el rendimiento térmico, se extiende la vida útil del reservorio y se ajusta la operación a cada geología. La flexibilidad de diseño será un diferencial competitivo.

Voces del proyecto

“La clave es crear una red de microfisuras que conecte pozos a través de una nube amplia de permeabilidad, evitando grandes fracturas que compliquen el control del sistema”, afirma un directivo del equipo de desarrollo.

Esa visión combina prudencia operativa con ambición tecnológica, situando a la geotermia supercaliente en la frontera de la innovación energética.

Beneficios y próximos pasos

Suministro firme y continuo de electricidad con baja huella de carbono.

con baja huella de carbono. Densidad energética mayor gracias al agua supercrítica y altas temperaturas.

y altas temperaturas. Menor sensibilidad a la geología por perforación con microondas .

. Reducción potencial de costos por mayor tasa de extracción .

. Complemento ideal para la eólica y la solar en un sistema descarbonizado.

El despliegue requerirá marcos regulatorios claros, inversión paciente y colaboración público-privada. También hará falta escalar capacidades de fabricación y formación de talento especializado.

Rigor, fuentes y transparencia

Las cifras clave provienen de análisis del MIT sobre el potencial geotérmico profundo y sus escenarios de despliegue. Iniciativas como MIT Energy Initiative y materiales divulgativos como HowStuffWorks ofrecen contexto técnico y buenas prácticas.

Con validaciones en campo y publicación de datos abiertos, la comunidad podrá contrastar resultados y mejorar diseños. La trazabilidad científica será central para ganar confianza social y de inversores.

Impacto sistémico y horizonte climático

Si se demuestra a escala, la geotermia supercaliente podría sustituir grandes bloques de fósiles, reduciendo emisiones de manera acelerada. Además, proporcionaría energía de base para la electrificación de industria y edificios.

Ese anclaje estable facilita integrar más renovables variables, equilibrando redes y abaratando el sistema. Con resiliencia y seguridad, el calor profundo podría convertirse en un pilar de la transición.

Conclusión

Un acceso fiable al calor superprofundo convertiría a la geotermia en una fuente casi inagotable y competitiva. Con investigación rigurosa, pilotos exitosos e inversión sostenida, esta innovación puede abrir una nueva era energética limpia y global.