Revelación histórica: Mark Zuckerberg pone fecha al fin de los teléfonos móviles y anuncia qué los reemplazará

Un cambio de era en la computación personal

Durante décadas, el smartphone ha sido nuestro centro de vida digital, pero la visión de Mark Zuckerberg apunta a un giro decisivo. Según el CEO de Meta, las gafas inteligentes podrían convertirse en la próxima gran plataforma, desplazando al teléfono a un papel secundario.

La idea no es un reemplazo repentino, sino una transición progresiva. El móvil seguiría ahí, pero saldría del bolsillo con menos frecuencia, mientras las gafas asumirían tareas cotidianas con mayor naturalidad.

¿Un adiós anunciado al smartphone?

La apuesta pasa por una tecnología más natural y más social, que permita interactuar con el entorno sin la fricción de una pantalla en la mano. Mirar, hablar y gesticular serían los nuevos gestos computacionales.

Zuckerberg sugiere que el teléfono será un accesorio de apoyo en la década de 2030, mientras las gafas se convierten en el interfaz principal. El foco está en la comodidad, la discreción y la continuidad con el mundo real.

Gafas inteligentes: la nueva plataforma

Meta impulsa el proyecto Orion, su apuesta de gafas de AR que integran información y asistencia en tiempo real. La ambición es convertirlas en el “sistema operativo” de la vida diaria.

Apple también presiona con Vision Pro, que pese a ser un visor mixto, acelera la carrera hacia una computación más espacial. Otras firmas exploran caminos similares, desde sensores hasta ópticas ligeras.

“Llegará un momento en que el smartphone estará más tiempo en el bolsillo que fuera, y eso ocurrirá en la década de 2030. Aunque puedas hacer lo mismo con el teléfono, la gente preferirá la comodidad de las gafas inteligentes para lograrlo”.

¿Qué aportan exactamente?

Integración contextual de información sobre el mundo real, sin romper la atención .

sobre el mundo real, sin romper la . Asistentes con IA para tareas rápidas , desde traducción hasta recordatorios .

, desde traducción hasta . Navegación con capas de AR y guía paso a paso .

y guía paso a . Captura manos libres de fotos y vídeo, con uso más discreto .

y vídeo, con uso más . Comunicación más natural : voz, mirada y gestos como entrada .

: voz, mirada y gestos como . Acceso a servicios sin sacar el teléfono, con respuestas instantáneas.

Retos que aún frenan el salto

Quedan desafíos de batería, peso y calor que afectan a la comodidad diaria. El diseño debe ser atractivo, resistente y variado, para poder usarse horas sin fatiga.

La privacidad también es crítica: cámaras en el rostro exigen normas claras y señales visibles. Habrá que equilibrar seguridad y utilidad, sin invadir espacios públicos.

Un día típico con gafas de AR

Imagina revisar tu agenda con un gesto sutil, ver direcciones en la acera y traducir un cartel al instante con ayuda visual. Las notificaciones aparecen como susurros contextuales, no como interrupciones bruscas.

En el trabajo, la colaboración se vuelve más fluida: esquemas flotan en la mesa, y los compañeros remotos aparecen como avatares ligeros. La información es útil, pero no invasiva.

El papel del smartphone en la transición

Durante años, el teléfono seguirá siendo un respaldo: una pantalla confiable para tareas complejas, edición y ocio intensivo. La convivencia será el camino realista.

La adopción crecerá por casos de uso claros: productividad, navegación, deporte y accesibilidad. A medida que mejore el valor percibido, el móvil pasará a un segundo plano.

Impulsores clave del cambio

La combinación de IA generativa, sensores miniaturizados y pantallas ultracompactas hace posible lo que antes era ciencia ficción. La experiencia ya no depende sólo del hardware, sino del contexto y la intención.

El éxito demandará un ecosistema de apps, normas de privacidad robustas y precios más asequibles. Sin esa tríada, el reemplazo será lento y parcial.

Señales concretas en el mercado

Las Ray‑Ban Meta ofrecen voz manos libres, cámara y control con IA en un formato discreto. Aunque no son AR completa, muestran cómo podría integrarse la asistencia en el día a día.

Vision Pro marca el techo de lo posible, mientras las gafas buscan el umbral de lo usables. El futuro pasa por juntar ambas virtudes: potencia y formato cotidiano.

Mirando más allá

Si las gafas triunfan, la computación se volverá más ambiental y menos basada en pantallas planas. La interacción será ubicua, asistida por IA y anclada en el entorno.

El smartphone no desaparece de un plumazo, pero su centralidad se diluye. En la década de 2030, la interfaz por defecto podría estar en nuestros ojos, no en nuestras manos.