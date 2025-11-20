Renault deslumbra con un coche eléctrico de impresionante autonomía y sin tierras raras

Liderazgo eléctrico sin ataduras

La apuesta de Renault por la movilidad eléctrica entra en una nueva fase de madurez. La marca francesa quiere demostrar que la innovación y la sostenibilidad pueden ir de la mano sin sacrificar prestaciones.

El objetivo es reducir la dependencia de materiales críticos y reforzar la producción local. Esa visión posiciona a la compañía en el centro de una transición energética ambiciosa y, a la vez, realista.

Del salón a la realidad

En el Mondial de l’Auto de París, la firma mostró los R5, 4L y el prototipo Morphoz. Aquella colección fue una declaración de intenciones que hoy cristaliza en un proyecto mucho más maduro.

Morphoz, envuelto durante años en misterio, anticipó una arquitectura modular y centrada en software. El resultado es una hoja de ruta que traslada la visión del concept a un producto de serie.

Vehículo definido por software

La plataforma SDV (Software-Defined Vehicle) se convierte en el corazón técnico del futuro modelo. El coche evoluciona por software, recibe mejoras OTA y mantiene un ciclo de vida más largo y actualizado.

Con el respaldo de Google y servicios en la nube, la conectividad será un pilar. El enfoque recuerda a Tesla, pero con sello europeo y un ecosistema integrado a la medida de Renault.

Motor sin tierras raras

Renault y Valeo desarrollan una motorización en torno a los 200 kW (272 CV). La gran novedad es la eliminación de tierras raras, gracias a tecnologías como el síncrono de excitación sin imanes permanentes.

La producción del propulsor se concentrará en Cléon, reforzando la soberanía industrial. Esto reduce la exposición a cadenas globales inestables y favorece la competitividad local.

Batería de alto voltaje

La batería nacerá en Douai y adopta una arquitectura de 800V. Este estándar permite cargas más rápidas, menor calentamiento y mayor eficiencia en la gestión energética.

Con unos 90 kWh, la autonomía promete ser sobresaliente en ruta y ciudad. La integración en planta de Douai aporta control de calidad y sinergias con la carrocería y la electrónica.

Computación y conducción autónoma

La colaboración con Qualcomm introduce supercomputación a bordo. Ese “cerebro” impulsa la seguridad, la asistencia avanzada y la conectividad con la infraestructura.

El vehículo estará preparado para funciones de conducción autónoma de nueva generación. La arquitectura SDV permitirá escalar capacidades según mercados, normativas y suscripciones.

Diseño pensado para el día a día

Más allá de la ficha técnica, la experiencia de uso será protagonista. Interfaz clara, asistencias inteligentes y un ecosistema de servicios que mejoran con el tiempo.

El confort se apoya en una suspensión precisa y una gestión fina del par eléctrico. La ausencia de imanes permanentes reduce posibles zumbidos y mejora el refinamiento en marcha.

Sostenibilidad con números

Fabricar en Francia acorta la huella de transporte y potencia la circularidad. La eliminación de tierras raras alivia impactos ambientales y dependencias geopolíticas.

El diseño favorece la reparabilidad y la actualización por software. Menos reemplazos, más durabilidad, y un coste total de propiedad competitivo frente a térmicos equivalentes.

Calendario y familia de producto

La producción en serie se prevé para 2027, en paralelo al Mégane E-Tech 2.0. Eso permitirá una gama cohesionada, con sinergias en componentes, software y servicios.

El enfoque modular abre la puerta a futuros derivados. Desde SUV familiares hasta variantes más dinámicas, siempre con la misma base tecnológica.

Una cita que resume el momento

“Pasar del concepto a la carretera sin tierras raras no es un gesto de marketing: es un cambio de paradigma que combina soberanía, tecnología y responsabilidad.”

Puntos clave del proyecto

Plataforma SDV centrada en software y actualizaciones OTA .

centrada en software y actualizaciones . Motor de unos 200 kW sin tierras raras, desarrollado con Valeo .

sin tierras raras, desarrollado con . Producción del propulsor en Cléon , con foco en soberanía industrial.

, con foco en industrial. Batería de 90 kWh y arquitectura de 800V fabricada en Douai .

y arquitectura de fabricada en . Integración con Google Cloud para servicios y conectividad .

para servicios y . Supercomputación con Qualcomm para seguridad y ADAS avanzados.

para seguridad y avanzados. Autonomía elevada y cargas rápidas para uso diario y viajes .

y cargas rápidas para uso diario y . Inicio de producción en 2027, junto al Mégane E-Tech 2.0.

Impacto en el mercado

Este movimiento coloca a Renault en una posición de vanguardia frente a rivales globales. La combinación de software, eficiencia y fabricación local es su gran diferencial.

Si el precio acompaña a las prestaciones, el modelo puede alterar la competencia en el segmento. Europa gana un referente eléctrico que apuesta por la tecnología limpia y el valor industrial.