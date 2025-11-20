Renault deslumbra con un coche eléctrico de impresionante autonomía y sin tierras raras

Liderazgo eléctrico sin ataduras
La apuesta de Renault por la movilidad eléctrica entra en una nueva fase de madurez. La marca francesa quiere demostrar que la innovación y la sostenibilidad pueden ir de la mano sin sacrificar prestaciones.
El objetivo es reducir la dependencia de materiales críticos y reforzar la producción local. Esa visión posiciona a la compañía en el centro de una transición energética ambiciosa y, a la vez, realista.
Del salón a la realidad
En el Mondial de l’Auto de París, la firma mostró los R5, 4L y el prototipo Morphoz. Aquella colección fue una declaración de intenciones que hoy cristaliza en un proyecto mucho más maduro.
Morphoz, envuelto durante años en misterio, anticipó una arquitectura modular y centrada en software. El resultado es una hoja de ruta que traslada la visión del concept a un producto de serie.
Vehículo definido por software
La plataforma SDV (Software-Defined Vehicle) se convierte en el corazón técnico del futuro modelo. El coche evoluciona por software, recibe mejoras OTA y mantiene un ciclo de vida más largo y actualizado.
Con el respaldo de Google y servicios en la nube, la conectividad será un pilar. El enfoque recuerda a Tesla, pero con sello europeo y un ecosistema integrado a la medida de Renault.
Motor sin tierras raras
Renault y Valeo desarrollan una motorización en torno a los 200 kW (272 CV). La gran novedad es la eliminación de tierras raras, gracias a tecnologías como el síncrono de excitación sin imanes permanentes.
La producción del propulsor se concentrará en Cléon, reforzando la soberanía industrial. Esto reduce la exposición a cadenas globales inestables y favorece la competitividad local.
Batería de alto voltaje
La batería nacerá en Douai y adopta una arquitectura de 800V. Este estándar permite cargas más rápidas, menor calentamiento y mayor eficiencia en la gestión energética.
Con unos 90 kWh, la autonomía promete ser sobresaliente en ruta y ciudad. La integración en planta de Douai aporta control de calidad y sinergias con la carrocería y la electrónica.
Computación y conducción autónoma
La colaboración con Qualcomm introduce supercomputación a bordo. Ese “cerebro” impulsa la seguridad, la asistencia avanzada y la conectividad con la infraestructura.
El vehículo estará preparado para funciones de conducción autónoma de nueva generación. La arquitectura SDV permitirá escalar capacidades según mercados, normativas y suscripciones.
Diseño pensado para el día a día
Más allá de la ficha técnica, la experiencia de uso será protagonista. Interfaz clara, asistencias inteligentes y un ecosistema de servicios que mejoran con el tiempo.
El confort se apoya en una suspensión precisa y una gestión fina del par eléctrico. La ausencia de imanes permanentes reduce posibles zumbidos y mejora el refinamiento en marcha.
Sostenibilidad con números
Fabricar en Francia acorta la huella de transporte y potencia la circularidad. La eliminación de tierras raras alivia impactos ambientales y dependencias geopolíticas.
El diseño favorece la reparabilidad y la actualización por software. Menos reemplazos, más durabilidad, y un coste total de propiedad competitivo frente a térmicos equivalentes.
Calendario y familia de producto
La producción en serie se prevé para 2027, en paralelo al Mégane E-Tech 2.0. Eso permitirá una gama cohesionada, con sinergias en componentes, software y servicios.
El enfoque modular abre la puerta a futuros derivados. Desde SUV familiares hasta variantes más dinámicas, siempre con la misma base tecnológica.
Una cita que resume el momento
“Pasar del concepto a la carretera sin tierras raras no es un gesto de marketing: es un cambio de paradigma que combina soberanía, tecnología y responsabilidad.”
Puntos clave del proyecto
- Plataforma SDV centrada en software y actualizaciones OTA.
- Motor de unos 200 kW sin tierras raras, desarrollado con Valeo.
- Producción del propulsor en Cléon, con foco en soberanía industrial.
- Batería de 90 kWh y arquitectura de 800V fabricada en Douai.
- Integración con Google Cloud para servicios y conectividad.
- Supercomputación con Qualcomm para seguridad y ADAS avanzados.
- Autonomía elevada y cargas rápidas para uso diario y viajes.
- Inicio de producción en 2027, junto al Mégane E-Tech 2.0.
Impacto en el mercado
Este movimiento coloca a Renault en una posición de vanguardia frente a rivales globales. La combinación de software, eficiencia y fabricación local es su gran diferencial.
Si el precio acompaña a las prestaciones, el modelo puede alterar la competencia en el segmento. Europa gana un referente eléctrico que apuesta por la tecnología limpia y el valor industrial.