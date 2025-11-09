Relojes para reinventar el pasado.









Nomos o la línea clara





En la pequeña ciudad alemana de Glashütte, que ha visto nacer numerosas casas relojeras desde el siglo XIX, entre ellas la ilustre A. Lange & Söhne, Nomos es una empresa joven. Creada en 1990, la manufactura sigue el hilo de un estilo propio: inspirándose en el movimiento Bauhaus, al tiempo que inyecta sólidos conocimientos relojeros, como lo demuestra el éxito de su Club Sport Neomatik Mondial (con una complicación “hora mundial”), presentado en primavera en la feria Watches & Wonders. Hoy, Nomos vuelve a su primer amor con la reaparición de uno de los pilares de sus colecciones, el Metro, equipado para la ocasión con el último movimiento manual diseñado y fabricado internamente (incluido el escape, un conjunto de piezas situadas en el corazón del mecanismo del reloj, muy raramente producidas). “en casa”incluso entre las grandes marcas). La elección de un calibre manual, naturalmente más fino que uno automático, confiere a este reloj una línea refinada con sólo 7,8 mm de grosor. Una impresión reforzada por las agujas que evocan la arquitectura cónica del Empire State Building de Nueva York, por los índices minimalistas de la esfera y el pequeño contrapunto del segundero rojo, o incluso por todos los acabados ejemplares. El único (posible) punto de discordia entre los entusiastas: los especiales cuernos de Nomos y el brazalete que, de facto, parece estar lejos de la esfera. Pero es una parte integral de la identidad de la casa… ¡Nos guste o no!





◗ Nomos Glashütte, Metro 38 Fecha, diámetro 38,5 mm, caja de acero, correa de piel, movimiento de manufactura DUW 4601 de cuerda manual, 2.780 euros.





Longines o la línea de los sesenta







La brillante reinterpretación del Ultra Chron, cuya primera edición se lanzó en 1967.





El primer Ultra-Chron data de 1967 y Longines lo reinterpreta aquí de forma brillante, combinando dos datos esenciales con una “lavado de cara” Un éxito: un excelente diseño original y una fabricación ultracontemporánea que mejora las prestaciones del reloj. En este caso, la especificidad del Ultra-Chron era su “alta frecuencia”: su movimiento oscila a una frecuencia de 5 Hz, lo que equivale a 36.000 vibraciones por hora (o 10 por segundo), cuando el estándar en relojería es más bien de 4 Hz. ¿La ventaja de estos ritmos rápidos? Mayor precisión y mejor resistencia a los golpes. Si Longines mantuvo este mecanismo fue mejorándolo, ya que la alta frecuencia tenía límites; los componentes se desgastaban más rápidamente y la reserva de marcha era muy escasa. De ahí la introducción por parte de la marca suiza Saint-Imier (propiedad del grupo Swatch) de un nuevo calibre específico, dotado en particular de una espiral de silicio que reduce la fricción, una mejor reserva de marcha (aumentada a cincuenta y dos horas) y una gran resistencia a los campos magnéticos. Unas palabras sobre diseño; con su esfera abombada con rayos de sol, su toque años sesenta, su tipografía de época y su ventana de fecha bellamente elaborada, es un éxito.





◗ Longines, Ultra-Chron Clásico, 37 mm de diámetro, movimiento automático de alta frecuencia 3.850, cronómetro certificado por Timelab (Observatorio Cronométrico de Ginebra), brazalete de acero, 3.850 euros, o piel, 3.750 euros.





Tissot o la línea de materiales









Tres nuevas versiones, dos de ellas de titanio, del Tissot PRX, ¡cuya saga no termina nunca!





¡La saga PRX nunca termina! Relanzado en 2022 por Tissot a partir de un diseño sport-chic de 1978, este modelo es un éxito que se puede encontrar disponible en diferentes tamaños (40 mm, 35 mm y ahora 38 mm), colores y patrones de esfera (incluida recientemente una segunda edición “Goldorak”) y materiales. Es este último punto el que nos interesa ya que, tras un PRX de carbono a finales de 2024, la marca Le Locle ofrece tres nuevas versiones más de gama alta. Dos están fabricados en titanio, un metal mucho más ligero y resistente que el acero, y el tercero está fabricado en el llamado acero “Damasco”. Se trata de una técnica de forja excepcional, utilizada desde la Antigüedad en Oriente Medio en la fabricación de espadas; El acero, trabajado en “mil láminas”, acabó revelando patrones únicos cada vez y, sobre todo, demostró ser excepcionalmente sólido. Este oficio conquistó luego la cuchillería de alta gama, antes de ser fabricado industrialmente. Evidentemente es este último método el que utiliza Tissot, pero manteniendo el espíritu del material, su diseño único y su dureza. El único inconveniente de esta (hermosa) imagen es que el brazalete está hecho de cuero y no de acero damasco (probablemente por razones de costo), pero es fácilmente intercambiable.





◗ Tissot, PRX, diámetro 38 mm, movimiento automático Powermatic 80; caja y pulsera de titanio azul intenso o antracita, 875 euros; Caja de acero damasco y correa de piel, 1.075 euros.





El libro: “Guía de relojería de Ginebra”









Una inmersión en la larga historia relojera de Ginebra.





Ginebra, su jet d’eau, sus bancos, su chocolate… y su historia relojera. La ciudad que con razón dice ser la “capital mundial de la alta relojería” finalmente cuenta con una guía dedicada a este arte ancestral. A lo largo de 175 páginas ilustradas, nos sumergimos en la historia de las grandes casas nacidas a orillas del lago Lemán, los excepcionales oficios asociados a ellas, incluido el arte de los movimientos y las complicaciones, y mil otras anécdotas fascinantes. Para un fin de semana en la ciudad de Calvin, una selección de direcciones y visitas guiadas relojeras, desde museos como el de Patek Philippe hasta la fábrica de François-Paul Journe, completan el cuadro.





◗ Guía de relojería de Ginebra, bilingüe francés-inglés, edición conjunta Genève Tourisme & Fondation de la Haute Horlogerie, 175 p., 30 francos suizos (pedir en el sitio web geneve.com)