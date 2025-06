¿Relojes en la red de pesca o el oro amarillo?

Tiempo de lectura: 3 min.

Long Long Live the Big Watchmaker con una nueva muestra de ultrabarouder White X, y un Santos de Cartier Ultrachic. Pero también: un libro sobre relojes y una figura para meditar …









La relojería también es una gran variedad de ofertas que implica una reinterpretación infinita de los grandes clásicos.





Swatchxblancpain, opción de caqui







El famoso buzo “Fifty Fathoms” de Blancpain (1953).





Después de que los primeros cinco modelos se lanzaron en septiembre de 2023, que cada uno celebró uno de los océanos del mundo, después de las siguientes tres ediciones, también dedicadas a las extensiones marinas, esto es Swatch y Blancpain que revelan la novena parte de su colaboración. Y es exitoso, este abismo verde: el dial de un caqui oscuro es picante con notas negras y lijadas, cuando la espalda da la bienvenida a una nudibranche ondulada, un molusco Gastterópodos sin carcasa, de hecho, una especie de babosa colorida. Impresionante en la muñeca, el Tocante ocupa las principales características del famoso buzo de Fincy Fathoms en Blancpain (1953). Entre los cuales el sello a 91 metros (equivalente a 50 Brazasuna unidad de medición anglosajona), antimagnetismo alto o el sensor “scuba” colocado a las 6 en punto, lo que permite indicar si una gota de agua desafortunadamente ha penetrado en el caso.





En el interior, encontramos el movimiento automático SISTEM51, inventado por Swatch en 2013 y único en su tipo, ya que está ensamblado por máquinas y solo está compuesta por 51 piezas, cuando los movimientos automáticos a menudo son más del doble. Para la anécdota, 51 es una figura afortunada en Swatch: los primeros relojes de plástico lanzados por Nicolas Hayek a principios de la década de 1980 incluyeron 51 componentes, todo incluido. Tenga en cuenta los esfuerzos habituales “Verde” Grupo de muestras para estos pop marrones: carcasa biocerámica, vidrio en material a base de bio y pulsera de estilo OTAN hecha de redes de pesca recicladas. El único inconveniente: el System51, que incluye muchas soldaduras, es difícil de ser reincuente.





◗ Swatch x Blancpain, Scuba Fifty Fathoms Green Abyss42.3 mm de diámetro, movimiento automático Sistem51, 90 horas de reserva de energía, 400 euros.





Cartier, mini opción









La versión estrecha y mixta del legendario Santos de Cartier.





Tenga en cuenta: ¡leyenda! Este ícono de la relojería fue imaginado en 1904 por Louis Cartier para su amigo piloto, el pionero brasileño Alberto Santos-Dumont, que todavía encontró más fácil, en pleno vuelo, leer el tiempo en la muñeca en lugar de al final de una cadena en un bolsillo de bolsillo, como era entonces para el caballero masculino. De facto, los Santos se convirtieron en el primer brazalete para los hombres en la historia, hasta entonces, solo las mujeres de rica extracción se atrevieron con lindos, muy joyeros, en la muñeca. Si la carrera de los Santos no era lineal, conocía un renacimiento con gran fanfarria entre París y Nueva York a fines de la década de 1970, y desde entonces ha dejado de conquistar estrellas como amantes de la relojería. Cientos de reinterpretaciones más tarde (movimiento automático o de cuarzo, variaciones infinitas en los colores de los diales y sus especificidades (esqueleto, complicaciones, etc., sin mencionar los diferentes diámetros …), es la hora de la versión estrecha, mezclada en esencia y completamente en el aire. Si este pequeño modelo conserva los atributos de sus ancianos (números romanos, caja cuadrada con dibujo redondeado, tornillo aparente), su esfera se beneficia de un efecto “Soleillé” que crea una profundidad sin precedentes. En cuanto al movimiento de cuarzo, más fino que un automático, fue el único capaz de deslizarse en una construcción tan delgada.





◗ Cartier, Santos Small Model, Dimensiones 34.5 x 27 mm, espesor 7.08 mm, movimiento de cuarzo, segundo brazalete de cuero incluidos, tres versiones: acero, oro amarillo y acero, oro amarillo, de 6.550 euros.





El libro: “50 relojes icónicos”









La relojería discutida desde el ángulo de diseño.





Bajo la pluma del diseñador y autor inglés Alex Newson, este trabajo aborda la pregunta de relojería desde el ángulo de diseño. Por qué no ; Es una forma hábil de aprender estos objetos divertidos que son los relojes. ¿No han tomado todas las formas desde su auge público en general, durante el siglo XX? Si encontramos en este Top 50 el Omega Speedmaster, Rolex Oyster o Patek Philippe Nautilus, los ausentes son numerosos; No Jaeger-LeCoultre Reverso o Zenith El Primero, entre otros. De facto, el autor ha enfatizado la forma (¿a expensas del fondo?), Con una grave inclinación para la década de 1980: no menos de 15 relojes de esa época, y no de los más memorables, tienen sus favores. Para aquellos que desean profundizar la iniciación, los libros de Clément Mazarian (“Colección personal” y “Colección Eléctrica” ​​de Ediciones de Chêne), así como los de Judikael Hirel dedicados a los relojes antiguos (ediciones de Cherche-Midi), son la promesa de una lectura emocionante.









“50 relojes icónicos”, Museo de diseño de Alex Newson, Larousse, 106 pp, 19.99 euros.









El número: 4mi









Rolex subió a 4ᵉ fila en todo el mundo de las marcas de lujo en términos de venta.





Según el banco estadounidense Morgan Stanley, es el rango de Rolex en el ranking mundial 2024 de las más grandes marcas de lujo en términos de venta, detrás de Vuitton, Chanel y Dior, pero antes de Hermès, Cartier, Gucci, Saint Laurent, Prada y Tiffany. Un resultado aún más espectacular, según el analista suizo Oliver R. Müller (Luxeconsult), que la marca Crown solo fabrica relojes, a diferencia de los imperios de este Top 10 que se despliegan en moda, perfumes, relojería, artículos de cuero o joyas … con el resultado de 16.2 billones de euros, es más que una vecina de suecia, ya que el tercer es el tercio de las joyas totales “.