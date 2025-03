Relojes elegantes, choques y económicos

Tiempo de lectura: 4 min.

Tres marcas históricas renuevan sus éxitos. Es exitoso y asequible. Y también, algunas cifras sobre la vitalidad del mercado de relojes.





Una cosa es reinterpretar sus estándares sin cesar, otra es tener éxito en esta apuesta. La prueba en tres etapas.





Ciudadano aún más zen







Con menos de 300 euros, el Tsuyosa ofrece un valor excepcional por dinero.





La tendencia de la relojería que se mezcla (al menos a diámetros más pequeños, incluso para los hombres), sospechamos que uno de los grandes éxitos de los últimos años, Tsuyosa, terminaría apareciendo en una versión reducida; Está hecho. Inspirada en un modelo de acero de la década de 1990, el Tsuyosa (una palabra que significa «fuerza» en japonés) había podido seducir con argumentos tan clásicos como uniformes desde su lanzamiento en 2022: sobriedad de los dígidos, lupa para la fecha a las 3 de 300 euros, un brazalete integrado, fondo transparente, movimiento automático en el hogar, pero por encima de todo un precio inesperable, menos de 300 euros. Solo inconveniente, la colección Sport-Chic del ciudadano del grupo japonés apareció en un solo tamaño de 40 mm. Aquí se reduce a 37 mm (¿el diámetro ideal?), Con colores que ocupan una trilogía cromática muy en moda: azul glaciar, verde profundo y rosa pastel. Menos explosivo que los del principio (el azul Tiffany, amarillo dorado o rojo/negro), estos tonos pueden percibirse como más «Girly». Pero apostamos a que los niños, como las niñas, serán tentados por este medio tsuyosa, especialmente porque su precio, a diferencia de los rayos inflacionarios que golpea la esfera de la relojería, sigue siendo idéntica al de los modelos 2022.





◗ Ciudadano, tsuyosa, 37 mm de diámetro, tres colores de dial: azul de hielo, verde oscuro, rosa pastel, movimiento automático del hogar, 299 euros.





Hamilton aún más roca









El Ventura de Hamilton.





Hoy, bajo el pabellón suizo del grupo Swatch, la marca Hamilton, nacida en los Estados Unidos a fines del siglo XIX, puede estar orgulloso de una larga historia. Después del ejército estadounidense, acompañó a las estrellas de Hollywood en más de 500 películas, a la reciente «Oppenheimer» o «Dune». Pero la mayor mirada de Hamilton fue probablemente el lanzamiento en 1957 de La Ventura, un reloj divertido con un caso triangular nacido bajo el lápiz de un joven diseñador industrial, Richard Arbib, que había hecho sus armas en la industria automotriz. Y este Ventura, Elvis Presley, en el apogeo de su gloria, se enamoró; Compró varios, lo llevaba regularmente, a menudo le ofrecía. En un momento en que el futuro era un sueño y no un miedo, cuando a los diseñadores y a los artistas les gustaba imaginar lo que el año 2000 parecería un aspecto futurista y una muy inspiración «Medio de mediados de siglo»en el Richard Neutra. Inmediatamente reconocible, este Triángulo del relojero también valió lo que ofreció debajo del capó, el primer movimiento eléctrico nunca instalado en un reloj, doce años antes de la aparición de cuarzo. No hace falta decir que tal herencia es bendecida para Hamilton, lo que a menudo lo revisa. Por lo tanto, esta nueva versión de Ventura presenta (en lugar de su pulsera de cuero habitual), un brazalete «flexible» en el acero articulado: este mismo Flex equipó los modelos originales, incluido el de Elvis, pero no había podido hasta entonces instalado en pequeño, debido a su pequeño tamaño. Después de muchas pruebas e innovaciones de ingeniería, aquí estamos. ¡Swingue ahora!





◗ Hamilton, cuarzo de VenturaDimensiones 24 x 36.5 mm, estuche de acero y brazalete, movimiento de cuarzo, 995 euros.





Swatch aún más omega









La lunar MOONSWatch de 1965, cuando Omega ganó una competencia lanzada por la NASA, y comenzó su aventura de relojería en el espacio.





Con una regularidad de metrónomo, Swatch extrae su Mune Mobatch de la colaboración fértil y aparentemente inagotable comenzó en 2022 con Omega. Esta vez, la reinterpretación cubre un momento clave, el que Omega ganó una competencia lanzada por la NASA, 1jerga Exactamente marzo de 1965. Era una cuestión de la Agencia Espacial Americana elegir el mejor reloj posible, destinado a acompañar los vuelos espaciales habitados en un contexto hiperconcurrencial internacional: el del objetivo de la Luna. Tres marcas de relojería enviaron relojes desde Suiza, y Omega prevalecieron al mejor de una batería de pruebas, once en total, cuyas resistencias a alta temperatura, humedad, corrosión o vibración (sabiendo que el requisito previo era una deriva máxima de 5 segundos durante 24 horas). La historia estaba en marcha: unos meses más tarde, el 3 de junio de 1965, un astronauta de la misión Géminis IV estaba haciendo una excursión ex-vehículos de 20 minutos en el espacio con un Speedmaster en la muñeca, y, cuatro años después, Buzz Aldrin pisó la luna con otro Speedmaster … para volver sobre este episodio original de certificación en 1965, el equipo te une los equipos. divertido de multiplicar guijarros. Por lo tanto, no solo los tres subcadranos han cambiado su lugar en comparación con el Speedmaster, sino que el de las 12 horas en realidad cuenta 19, y la de los 30 minutos aumenta hasta 65 minutos, así como para entrenar, si leemos las altas figuras en los dos subcadrans, la fecha de … 1965 (para la operación precisa de este juguete, vea el sitio de la swatch).





◗ Moonswatch 1965, 42 mm de diámetro, movimiento cronógrafo de cuarzo, vivienda y telescopio biocerámico, brazalete de velcro, 275 euros.





Rolex aún más rey





Como cada año durante ocho años, el American Bank Morgan Stanley se asoció con la firma suiza Luxeconsult publicó su estudio de mercado de relojes suizos. Y el análisis del año 2024 es claro: si el sector se está ralentizando un poco, la polarización aumenta y los pagos de la independencia. Más específicamente, los «Cuatro Grandes» (e independientes), que son Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet y Richard Mille ganaron el 47 % del mercado (contra el 36 % en la era precavida). Si tenemos en cuenta a los más vendidos, independientemente de su estado (independiente o miembro de un grupo), el cuarto difiere y da en orden: Rolex, Cartier, Omega y Patek Philippe. Una cosa es segura: por sí mismo, Rolex abduzca el 32 % del pastel: una dominación como el mundo del lujo y en otros lugares.