Recetas limitadas, fin de un subsidio francés ... aplaudir para los trenes nocturnos Paris-Berlin y Paris-Vienne

Publicado el 29 de septiembre de 2025 a las 3:28 p.m. Lectura: 2 min.







Debían ser el símbolo del renacimiento de los trenes nocturnos en Europa cuando fueron relanzados en 2021 y 2023, pero las líneas Vienne-Paris y Berlin-Paris ya no circularán el 14 de diciembre, anunciaron las compañías ferroviarias francesas SNCF y Austria öBB este lunes 29 de septiembre.









En cuestión, explique ÖBB y SNCF, que explotan la línea junto con el alemán Deutsche Bahn: el juicio del gobierno francés de un subsidio “Indispensable para garantizar su viabilidad económica”, alrededor de 10 millones de euros.





Si estas líneas tuvieran cierto éxito, con una tasa de ocupación del 70 % en promedio en 2024 según el SNCF, no están “Económicamente viable sin subsidio estatal”avanzó a la compañía en un comunicado el lunes. “La explotación de los trenes nocturnos es de hecho un gran desafío económico”ella avanza.





Costo significativo, ingresos limitados y trabajo





Primero, las recetas son limitadas: a diferencia de la sede de una línea de día que puede estar ocupada por hasta cuatro pasajeros diferentes por día, un lugar en un tren nocturno solo está ocupado por un pasajero por día, explica el SNCF. Se agrega un costo de personal más alto porque hay “Necesita más personal de servicio” Y “Más personal en el tablero debido al pasaje fronterizo”donde también es necesario cambiar la locomotora y la tripulación.





Según el colectivo de usuario “Sí al tren nocturno”que alertó el futuro de estas líneas nocturnas la semana pasada, el gobierno francés decidió no pagar su subvención al SNCF porque los operadores no habrían respetado “Su promesa de crear un servicio diario”el tren que viaja solo 3 días a la semana.













Para el SNCF, “La transición a la circulación diaria de 2026, como era el objetivo inicial, ya no era posible dado el trabajo muy importante en la red en Francia y Alemania”ella justifica. La línea de París-Berlin había sido notablemente suspendida por más de dos meses en el verano de 2024, un mes después de su lanzamiento, debido al trabajo necesario en varias secciones de la ruta.





Ocho líneas en Francia





En 2022, el presidente de la república Emmanuel Macron había prometido “Una docena” Night Train Lines para 2030, cuando casi habían desaparecido en Francia durante la década de 2010. Estas líneas a menudo eran vistas como una alternativa para viajar a larga distancia al avión, más contaminantes y restrictivas.





Desde el avivamiento de París-Nices en 2021, ocho líneas dentro de las fronteras han estado operativas, todas de París. Sirven Tarbes, Toulouse o Aurillac notablemente. A pesar de su buena asistencia, todas estas líneas nocturnas “Descansa en un subsidio estatal”asegura el SNCF.









Los clientes habituales de la línea de noche de París-Berlín aún podrán llegar a la capital alemana desde París en 8 horas gracias a una línea de alta velocidad inaugurada a fines de 2024.





La compañía Öbb, un pionero en los trenes nocturnos, dijo que mantenía el enlace de vienne-Brussels y continuaría invirtiendo con “Más capacidad y comodidad en las líneas existentes”.