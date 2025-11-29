Rebecca Struthers, la relojera que retrocede en el tiempo









Crea, estudia, escribe. Esta combinación tan rara convierte a Rebecca Struthers, de 39 años, en un pájaro extraño en el mundo de los tocantes. Primera persona en el Reino Unido (hombres y mujeres combinados) en obtener un doctorado en relojería; en Francia no existe ningún curso académico comparable al de un “doctor en relojería” (Doctor en Relojería) – aunque ella misma es relojera, valora el pasado, pero fabrica relojes con una mente vivaz y una perspectiva de su profesión que son muy contemporáneos.





Su tesis doctoral, defendida en 2016 en la Universidad de Birmingham, ya era única. Explicó cómo la producción masiva de relojes falsificados en Europa, entre 1750 y 1820, había permitido la distribución a gran escala de los primeros relojes…





Desde entonces, ha escrito un libro maravilloso (“Hands of Time. A Watchmaker’s History of Time”, HarperCollins, 2023, 288 páginas (sin traducir)), en el que narra con pluma alerta y poética cómo la historia de la medición del tiempo está íntimamente entrelazada con la de la humanidad, mientras salpica sus páginas con reflexiones como ésta: “Si el relojero se centra en componentes más pequeños que un grano de arroz, su inspiración es tan vasta como el universo. » En septiembre publicó su segunda obra, un libro ilustrado para niños que cuenta, de nuevo pero de forma diferente, el curso del tiempo (“About Time. A Children’s Guide to the History and Science of Time”, con Alom Shaha, DK Publishing, 80 páginas (no traducida)).







Ilustración del libro infantil “About Time”, de Rebecca Struthers. PUBLICACIÓN DK





“Enfoque tradicional”





Sin embargo, el futuro doctor en relojería-relojero-restaurador-escritor-historiador, nacido en Birmingham en el seno de una familia de la clase trabajadorano era un buen estudiante. Al final de su adolescencia, comenzó a estudiar joyería y orfebrería antes de, un poco por casualidad, dedicarse a la relojería. Es amor a primera vista. La oportunidad, por fin, de conciliar los dos campos que le atraen, las ciencias y las artes, es decir, el cerebro del ingeniero y la mano del artesano.





Con su marido Craig, también un relojero de talento, pidieron prestada una modesta suma al banco para abrir un taller de restauración en Londres en 2012. Luego abandonaron la capital, y sus elevados alquileres, para instalarse en Birmingham y luego en Leek, una pequeña ciudad de Staffordshire.





En su estudio, donde las máquinas y las herramientas suelen tener más de un siglo, Rebecca, con los brazos tatuados, y Craig, con el pelo muy blanco, han dejado de reparar los tocantes de antaño. Ahora se dedican al desarrollo y fabricación de sus relojes, de forma artesanal, mediante el modelo de suscripción.





Además de la parte mecánica, que es casera, a la pareja le gusta recurrir a otros oficios. “La alta relojería moderna, explica Rebecca Struthers, tiende a realizar todo el trabajo artesanal internamente. »







“Preferimos el enfoque tradicional, donde encontramos a los mejores maestros grabadores, esmaltadores u orfebres con quienes colaborar. »





Dado el cuidado puesto en cada etapa, su primera colección, “Project 248”, sólo se realizó en cinco copias… después de varios años de desarrollo. Se trata de un tocante refinado, un “dos agujas” aparentemente simple, que sin embargo concentra todo lo que Rebecca y Craig adoran en la alta relojería: un sistema antichoque Breguet, un volante de resorte libre inspirado en el maestro relojero George Daniels, un escape de palanca inglés, un movimiento grabado a mano en el fondo de la caja, pero también materiales de nuestro siglo, originalmente desarrollados para la Fórmula 1.









La segunda edición del Proyecto 248 está en camino, y también la tercera (cada una con sutiles modificaciones técnicas), es decir, 20 relojes en total, reservados desde hace mucho tiempo por coleccionistas apasionados de todo el mundo (con una larga lista de espera en caso de cancelación). En cuanto al precio, no especificado, imaginamos que será muy elevado.





Cuando no está en su mesa de trabajo, Rebecca Struthers escribe con el perro mascota Archie a su lado. Le interesa especialmente su último trabajo, un libro para niños. “En un mundo donde todo avanza muy rápido, es fundamental que los niños se den cuenta, desde una edad temprana, de que algunas cosas suceden rápidamente y otras más lentamente. Esto puede tener un enorme impacto en su salud mental. De hecho, la relojería es un tema increíble para ilustrar una serie de principios científicos esenciales para nuestra comprensión del mundo. »





Guardianes del tiempo





Alegre, conectada (a través de su cuenta de Instagram) y muy respetada en la comunidad relojera, Rebecca Struthers sigue de cerca y con admiración el trabajo de las raras mujeres de la industria, desde la diseñadora de movimientos Carole Forestier Kasapi (en Tag Heuer) hasta la relojera Fiona Krüger, pasando por las más jóvenes Shona Taine, Eva Leube y Alcée Montfort. “Las mujeres siempre han desempeñado un papel esencial en la relojería, ella explica, incluso si se les asignaran tareas más monótonas y peor remuneradas. Además, la carrera del relojero más famoso, Abraham-Louis Breguet, debe mucho al mecenazgo de María Antonieta. Continuó creando increíbles obras de arte relojero para personas como Caroline Bonaparte, mujeres atrevidas que encargaron complejos relojes de pulsera, más de un siglo antes de que se volvieran populares entre los hombres. »





Con un sentido deatenuación Muy británica, la Dra. Struthers especifica sin embargo que su primer reloj, lejos de ser una rareza de diamantes, fue… un Baby-G de Casio, un modelo que todavía ama.



