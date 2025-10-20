Rebajas de bolsos Kelly en Collector Square, la colaboración Sandro x Clarks, el neo-gazar de Balenciaga…





Sandro colabora con Clarks





Esta temporada, Sandro se toma un descanso británico junto a Clarks. Para la ocasión se han reinterpretado dos modelos icónicos de la casa famosa por sus zapatos atemporales: el Desert Boot, que celebra este año su 75º aniversario, y el Wallabee, lanzado en 1968 y reinterpretado en los pies de los mods o de la escena hip-hop. Bajo la mirada de la marca Sandro, estos dos modelos emblemáticos se reinventan en torno a materiales nobles y texturizados, como la piel de becerro ante color arena, la piel coñac o la piel efecto potro marrón para el Wallabee de hombre. Un suave encuentro de estilo y herencia entre la elegancia de la orilla derecha de Sandro y el clasicismo del Somerset natal de Clarks.





◗ sandro-paris.com y clarks.com





Collector Square celebra los 90 años del bolso Kelly







El bolso Hermès Kelly 20 Cheval de Bois en piel Tadelakt negra. PLAZA DEL COLECTOR





Imaginado en 1935 como un simple bolso de viaje por Robert Dumas, ex director general de Hermès, el bolso Kelly se volvió legendario cuando, en 1956, la actriz Grace Kelly utilizó el accesorio para ocultar su embarazo a los paparazzi. El cliché, convertido en culto, no ha hecho más que alimentar la imaginación y el deseo en torno a este bolso que se ha convertido en una de las firmas de Hermès y coleccionado por insiders de todo el mundo. Disponible en más de 50 colores y 20 materiales, cada uno más noble que el anterior, esta joya de cuero requiere veinticinco horas de trabajo por parte de un artesano único. Su precio sigue disparándose: en diez años, el precio de una Kelly ha subido un 155%, lo que la convierte en una de las inversiones financieras más codiciadas. La plataforma francesa Collector Square, especializada en lujo de segunda mano, lo ha convertido en su especialidad. Dispone del mayor stock europeo de bolsos Hermès: 2.000 piezas, y organiza, para este aniversario especial, una importante venta de 90 bolsos Kelly, incluidos nuevos modelos, disponibles en todas las tallas, pieles, colores y épocas.





◗ A partir del 23 de octubre de 2025 en Collectorsquare.com y en el showroom, en 36, boulevard Raspail, 75007 París.





El neo-gazar de Balenciaga









El neo-gazar de Balenciaga, presentado en la colección primavera-verano 2026. BALENCIAGA





En Balenciaga, muchas veces todo empieza con el material. En 1958, Cristóbal Balenciaga inventó el gazar de seda con el tejedor suizo Gustav Zumsteg, un tejido paradójico, rígido y diáfano al mismo tiempo. Casi setenta años después, Pierpaolo Piccioli, el nuevo director artístico de la casa de lujo española, reabre este capítulo con neo-gazar, un nuevo material, diseñado para su primera colección primavera-verano 2026. Su saber hacer y la génesis del textil se pueden descubrir en una película, desvelada hace unos días por Balenciaga.





Desarrollado a orillas del lago de Como, en los talleres textiles de la empresa Lorma, el neo-gazar combina seda y lana en una estructura de doble cara que preserva la transparencia y la fijación del tejido original, al tiempo que lo suaviza. La organza gana en sensualidad, ofreciendo una caída aireada y precisa. El vestido globo del look 53, presentado para el próximo verano, encarna esta firma, un diálogo entre los dos creadores. La misma idea de coser, entre material y luz.





◗ balenciaga.com





La gracia de la lencería Chantelle X y Vaillant Studio









Lencería de la línea Chantelle X y Vaillant Studio. CHANTELE





Por un lado, la línea Chantelle X, heredera del saber hacer francés de corsés. Por el otro, Alice Vaillant, antigua bailarina al frente de su marca de prêt-à-porter, fascinada por el punto de equilibrio entre el rigor de la disciplina y la delicadeza del movimiento. Durante su último desfile, presentado hace unas semanas durante la Semana de la Moda de París, las dos casas presentaron el fruto de su encuentro en torno a una línea de lencería escultural. Cinco piezas (triángulo sin aros, body, liguero…) se imaginaron como cinco variaciones distintas en torno al gesto, el cuerpo y la piel. Fabricada en Francia en los talleres históricos de Chantelle en Eperney, la colección evoca los códigos del ballet clásico y la ropa deportiva de los años 80, jugando con los contrastes de los bordados florales con incrustaciones, la seda negra y los detalles en marfil. Sin ser retro ni conceptual, esta exitosa colaboración evoca la feminidad actual en su pluralidad y contradicciones. El que se lleva sobre todo por la comodidad del libre movimiento y la seducción discreta.





◗ chantelle.com y vaillantstudio.com





Joyas para personalizar









Colección “Iniciales” de la Sun Society. SOCIEDAD DEL SOL





Alérgica a los pendientes cuando era niña, Lehna Bensid no ha dejado de usar joyas. Incluso hizo carrera en Sun Society, una marca que combina precios asequibles, estilo y materiales hipoalergénicos. Diseñada en París, su línea de joyería está hecha de plata reciclada (sin ningún tipo de minería), sin níquel ni cadmio y bañada con 5 micras de oro de 24 quilates resistente al agua. Recientemente, la diseñadora añadió a su repertorio una nueva línea de dijes y anillos alrededor de iniciales. La gama, chapada en oro o plata reciclada, te permite personalizar tus joyas… o tu regalo de fin de año.





◗ sunsociety.fr