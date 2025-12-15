Por qué ver el resurgimiento de la mítica camiseta “I love NY” no es nada baladí





Es uno de los recuerdos inevitables que cualquier buen turista seguramente se llevará a casa después de un viaje a Nueva York. La icónica camiseta blanca con el mensaje “I ❤️ NY”, que se vio en las siluetas del desfile de la colección Métiers d’art de Chanel el 2 de diciembre, bien podría convertirse en el próximo éxito viral del próximo verano. Nacido en 1977 para reactivar la energía de una ciudad entonces en crisis, el logotipo, imaginado por el diseñador gráfico Milton Glaser, se ha convertido en un símbolo de resiliencia colectiva. Y verlo resurgir en Chanel no es insignificante: en una colección dedicada al saber hacer, esta prenda sintetiza la idea de un objeto no podría ser más banal, capaz de crear un cruce entre el mundo de la alta costura y la cultura urbana. Como buen experto en diversiones traviesas, el director artístico Matthieu Blazy obviamente aprovechó para proyectarlo en el espíritu de la época, en torno a nuevas versiones estiradas, bordadas y, sobre todo, introducidas en un vestuario tremendamente moderno.





Ann-Sofie Johansson y Stella McCartney, asesora creativa de la marca H&M. H&M





Hace veinte años, en 2005, Stella McCartney siguió los pasos de Karl Lagerfeld al firmar una asociación con H&M. El modelo de colaboración, inédito en su momento, entre una marca de lujo y la moda mainstream se ha convertido desde entonces en algo habitual, consolidándose casi como la base de cualquier estrategia de comunicación. La discreta Stella McCartney, conocida por sus siluetas femeninas y, sobre todo, por su compromiso con una moda más sostenible (fue una de las primeras en prohibir, desde su lanzamiento, el cuero, las plumas o las pieles de animales) logró allanar el camino para dos décadas de colaboración exitosa, inyectando un discurso responsable en un mercado entonces poco preocupado por el tema.





Veinte años después, el diseñador británico y el gigante sueco vuelven a la carga con una colaboración anunciada para la primavera de 2026. La colección promete materiales certificados, textiles reciclados y reediciones de piezas icónicas. El dúo ampliará el marco reuniendo a expertos de la moda, la tecnología y la cultura para repensar de manera más amplia la ética y el impacto de toda la industria.





“Emily en París: La guía de la moda”, editado por Assouline, 304 p., 120 euros. EDICIONES ASOULINAS





Cuando Emily Cooper llegó a Netflix en 2020, inicialmente levantamos una ceja, ya que la serie parecía un cliché. “Emily in Paris” es la historia de una mujer estadounidense un poco traviesa que llega a París para unirse a la agencia de marketing Savoir. Si los melodramas y los prejuicios que rodean París han logrado encontrar su público, la serie también destaca gracias a la mirada aguda de los personajes. Muchas marcas y creadores jóvenes se han dado a conocer en la pantalla gracias a la curaduría de Marylin Fitoussi, la estilista francesa.





En “Emily en París: la guía de la moda”, las ediciones Assouline han recopilado, en un libro muy bonito, los trajes destacados de las últimas cinco temporadas. Escrita por Marylin Fitoussi y prologada por Darren Star, creador de la serie, esta obra se adentra en el detrás de escena de un vestuario que ha arrasado mucho más allá de la pequeña pantalla, hasta las redes sociales. Diseñado como “un manifiesto por la libertad” y un rechazo sin complejos de las reglas, esta guía recopila los looks, bocetos, tableros de inspiración y notas escritas a mano favoritos del diseñador de vestuario, que cuentan la historia de cómo se diseñó cada silueta para dar forma a las personalidades de los personajes y hacer avanzar la trama. Un homenaje a las miles de piezas desenterradas en todo el mundo (25.000 sólo en la temporada 4) que los fans de la serie y de la moda apreciarán, a pocos días de la emisión de la quinta temporada.





