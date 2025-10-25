¿Por qué seguir pagando Netflix si esta plataforma gratuita está arrasando como nunca?

Tubi: el gigante gratuito que gana terreno

En un mercado de streaming cada vez más caro, una opción gratuita empieza a destacarse. Hablamos de Tubi, la plataforma de Fox que crece a un ritmo vertiginoso gracias a su modelo con anuncios y a un catálogo colosal.

Con más de 97 millones de usuarios activos al mes en 2024, Tubi ya representa el 1,8% del tiempo total de visionado televisivo en Estados Unidos. No exige suscripción de pago: basta con ver algunos anuncios para acceder a miles de títulos.

Un catálogo que sorprende por su tamaño

La plataforma reúne alrededor de 275.000 películas y episodios, incluyendo más de 300 producciones originales. La mezcla entre cine independiente, éxitos clásicos y contenido popular reciente crea una oferta variada y siempre renovada.

La presencia de títulos de diferentes estudios, sumada a su producción propia, permite encontrar desde documentales de nicho hasta comedias ligeras. Todo el contenido es legal y está correctamente licenciado, lo que marca una diferencia frente a opciones dudosas.

Un modelo claro: anuncios a cambio de acceso

Tubi funciona con un esquema AVOD (advertising video on demand). A cambio de ver anuncios, el usuario obtiene acceso sin cuotas a un catálogo extenso. La experiencia es similar a la de la televisión tradicional, pero con un componente on‑demand.

La plataforma apuesta por una curación intensa, colecciones temáticas y sugerencias personalizadas. Esto ayuda a descubrir contenidos que quizá no verías en un servicio más cerrado, centrado en sus grandes originales.

Limitaciones que conviene tener en cuenta

Aunque la propuesta es muy atractiva, existen límites que pueden ser decisivos. Gran parte del contenido está en inglés, y no siempre hay doblajes o subtítulos en español, lo que puede frenar a parte del público.

Además, la disponibilidad por región varía y no todos los catálogos son idénticos. Algunas personas usan herramientas de privacidad durante viajes para mantener un acceso más uniforme, pero la experiencia dependerá de la localización y de las licencias en vigor.

¿Puede sustituir de verdad a Netflix?

Para parte del público, la respuesta puede ser un sí. Si no te molestan los anuncios y valoras la variedad, Tubi ofrece una combinación sólida de cantidad y descubrimiento. Su biblioteca sorprende por la diversidad y la facilidad para “zappear” con sentido.

Sin embargo, quien busque estrenos masivos y franquicias de alto perfil puede seguir viendo en Netflix un referente de producción premium. La diferencia está en el tipo de consumo: Tubi favorece la exploración amplia; Netflix, la serialidad y los lanzamientos evento.

“Para muchos hogares, el streaming gratuito ya no es un plan B: es el nuevo punto de partida”, resume un usuario habitual, poniendo en palabras un cambio de hábito que gana cada día más adeptos.

¿Para quién es ideal?

Tubi encaja con espectadores que equilibran presupuesto y entretenimiento, y que disfrutan del hallazgo casual sin una lista de imprescindibles. También atrae a quienes valoran el cine de catálogo, géneros específicos y sorpresas de medianoche.

Si te interesan maratones de clásicos, series olvidadas o películas que pasaste por alto, la plataforma se siente como una videoteca infinita. Los originales suman variedad, aunque su fuerte sigue siendo el archivo y la amplitud temática.

Lo esencial antes de decidir

El auge de Tubi señala un momento clave del streaming, donde el usuario redefine cuánto está dispuesto a pagar y qué tolera a cambio. Los anuncios se vuelven el “precio” visible, mientras la amplitud de catálogo compite con los muros de suscripción.

La balanza depende de tus prioridades: si buscas un flujo constante de opciones sin coste mensual, Tubi es una alternativa creíble y madura. Si necesitas grandes estrenos y marcas globales, quizá prefieras mantener un servicio de pago como eje principal.

En cualquier caso, el crecimiento de este actor gratuito demuestra que la industria se mueve hacia un ecosistema más mixto, donde la publicidad financia experiencias abiertas y donde el valor no siempre es sinónimo de cuota mensual. Para millones de usuarios, esa ecuación ya funciona, y lo hace con un número de títulos que invita a explorar sin mirar el reloj.