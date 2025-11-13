¿Por qué el GPS casi nunca marca la misma velocidad que el velocímetro del coche? La explicación definitiva que te sorprenderá

¿Por qué las lecturas no coinciden?

El velocímetro del coche suele ser ligeramente optimista. Los fabricantes programan una pequeña sobreestimación para garantizar que nunca marque menos que la realidad.

En la práctica, esa margen puede rondar entre un 2% y un 5%, e incluso más en ciertos modelos. Así, a 50 km/h reales, el cuadro podría mostrar 53–55, y a 130 km/h, cifras de hasta 138.

El papel de la normativa y la calibración

En Europa, la norma ECE R39 permite que el velocímetro indique hasta un 10% + 4 km/h por encima de la velocidad real. Nunca debe, en cambio, quedar por debajo.

Además, la lectura depende del diámetro de las ruedas, del desgaste de los neumáticos y de la presión de inflado. Un neumático más grande “recorre” más por vuelta y altera la medición.

Cómo calcula la velocidad el GPS

Las apps como Waze estiman la velocidad a partir del GPS del teléfono, que combina posición y tiempo. Al medir la distancia entre dos puntos y dividirla por el intervalo, obtiene una velocidad bastante precisa.

Cuando circulas a ritmo constante, el cálculo es más estable. En cambios bruscos de ritmo, la cifra puede retrasarse por filtros de suavizado y por la frecuencia de muestreo.

Limitaciones del GPS en el mundo real

En “cañones” urbanos, con edificios altos, el multipath (rebote de la señal) empeora la exactitud. En túneles, montañas o con meteorología adversa, el error también aumenta.

Un teléfono con mala cobertura, batería baja o sensores saturados puede mostrar valores más nerviosos. El soporte dentro del coche y el parabrisas atérmico influyen en la calidad de la señal.

¿Cuál es más fiable en cada situación?

A velocidad constante en autopista, el GPS suele ser más cercano a la realidad que el velocímetro. En tramos con aceleraciones y frenadas frecuentes, el cuadro responde de forma más inmediata.

Si conduces “al límite” de la norma, la sobrelectura del velocímetro ofrece un colchón. El GPS es excelente para promedios y control global, pero no siempre capta el instante preciso.

Factores que agrandan la diferencia

Cambiar a neumáticos de otra medida modifica la circunferencia de rodadura. Incluso el desgaste y la presión, milímetro a milímetro, van desplazando la lectura.

La carga del vehículo y la temperatura también alteran el radio efectivo. Por su parte, el GPS sufre cuando el teléfono pierde satélites o entra en zonas con señal débil.

Consejos para interpretar las dos cifras

Mantén un pequeño margen respecto al límite, aunque el GPS marque “menos” que el cuadro .

respecto al límite, aunque el GPS marque “menos” que el . Comprueba la presión de los neumáticos y respeta la medida homologada por el fabricante.

y respeta la medida por el fabricante. Fija el teléfono en un soporte con visión clara del cielo para mejorar la señal GPS.

con visión clara del para mejorar la señal GPS. Usa el control de crucero para estabilizar la velocidad y comparar lecturas con mayor consistencia .

para estabilizar la velocidad y comparar lecturas con mayor . Actualiza tu app de navegación y el sistema del teléfono para mejorar filtros y precisión.

¿Puede multarte un radar si confías en la app?

Un exceso de apenas 5 km/h puede bastar para una sanción, según el umbral y la tolerancia aplicada por cada país. Si solo te guías por la cifra del GPS, podrías ir más rápido de lo que crees.

Por eso, muchos expertos recomiendan usar el GPS como referencia orientativa, pero respetar el velocímetro del vehículo como base práctica y conservadora. Así reduces riesgos de multa y de accidente.

Pequeños experimentos que puedes hacer

En un tramo recto y llano, compara lecturas a varias velocidades estables. Observa la diferencia constante entre el cuadro y el GPS, y toma nota de un promedio.

Repite con neumáticos bien inflados y con el coche sin carga extra. Si la brecha crece tras cambiar de ruedas, quizá la nueva medida esté alterando la calibración percibida.

Una cita para recordar

“Conducir con un margen de prudencia es mejor que llegar un minuto antes.”

Conclusión práctica

Ambos sistemas tienen su parte de verdad, pero también sus sesgos. El velocímetro protege con una sobrelectura legal, mientras que el GPS aporta una visión más analítica del movimiento.

La mejor estrategia es combinar la información con criterio y no perseguir el límite como si fuera un objetivo. Con un margen razonable y atención constante, tu conducción será más segura y más tranquila.