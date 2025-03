Pequignet, marzo LA.B, Charlie Paris ... Relojes hechos en Francia en la muñeca

Tiempo de lectura: 4 min.

Desde Pequignet hasta March La.B o Charlie Paris, la relojería hexagonal está funcionando bien, prueba en tres nuevas características. Y también: subastas excepcionales de toulouse.





A menudo hablamos, y con razón, de la relojería suiza … pero las marcas francesas se defienden más que bien. La prueba con estas pocas innovaciones.





March LA.B en hora marcial







Solo 82 gramos, gracias al titanio, un material cada vez más popular en la relojería.





El tercer mes del año es el de March LA.B en lo que respecta a su nombre: es por eso que, a principios de marzo, la marca con identidad vasca y californiana presenta una serie limitada Tocante. Al igual que sus predecesores, el Cuvée 2025 juega con elegancia acogedora con acentos de los años setenta. Su caja de construcción fina y musculosa, sus acabados impecables, así como sus calificaciones grises subrayadas con verde (el color de March LA.B), recuerdan el amor que el fundador Alain Marhic tiene en general, con relojes de forma en particular. A la derecha de la primera complicación GMT presentada a fines de 2024 en el mismo caso octogonal de AM2, esta edición especial muestra su telescopio de dos colores de las 24 horas (que se usa para indicar el segundo huso) debajo del vaso de zafiro y no alrededor del último, como se apuesta a GMT. En el interior, también encontramos el nuevo calibre la Joux-perret, que permite una reserva de marcha de 68 horas. Pero esta vintage 2025 difiere por su tamaño y su peso: una versión «delgada» que muestra dimensiones mixtas (36 x 36 mm, para un grosor de 12.5 mm) y pesa solo 82 gramos gracias al uso del titanio de grado 5. Más resistente a los rasguños que a acero mientras es un 30 %de alrededor del 30 %, es uno de los nuevos materiales prisados ​​en la vigilancia de los relojes. Última precisión importante, este reloj para viajeros y/o soñadores se hace en Suiza (para el movimiento) y luego se ensambla en Francia.





◗ March LA.B, AM2 Slim GMT Titane, Dimensiones 36 x 36 mm, estuche de titanio y pulsera, edición limitada a 133 piezas, 2,595 euros.





Pequignet a tiempo de víbora









El «Punch Viper», o la garantía de una precisión excepcional.





Pequeño recordatorio: un reloj «cronómetro» muestra la hora, cuando un «reloj de cronógrafo »» Permite, además, calcular los intervalos del tiempo: ¿cuántos segundos ejecutará 100 metros, minutos para ir a la panadería local? De facto, la confusión es frecuente entre un reloj con tres agujas (que es un cronómetro), y un reloj con subcadranos destinados a contar estos tiempos intermedios (que es un cronómetro duplicado con un cronógrafo). Donde se aborde es que solo los tocantes más precisos pueden reclamar el título oficial de «cronómetro». Pero vengamos a los hechos. Hace unos días, la fábrica de Pequignet, que crea y reunió sus relojes en Morteau, en el Jura, presentó por segunda vez en su historia un reloj «cronómetro». La prueba? Esta hermosa actitud (llamada así por una de las colecciones de Pequignet) se atacó en la parte posterior de «Viper Punch», que atestigua su excelencia cronométrica. Si la elección de una cabeza de víbora sigue siendo un misterio, el Observatorio Besançon (que ofrece este golpe), es en cualquier caso uno de los tres organismos del mundo, con el Cosc suizo y el Glashütte alemán, para poder otorgar el título oficial de «Stopwatch», que corona tanta confiabilidad como la precisión excepcional. Los criterios son obviamente fuertes, el reloj que reclama el golpe de Viper que se examina durante 15 días de acuerdo con 6 criterios operativos y de precisión, y tres temperaturas diferentes. Al llegar, la brecha de caminar debe permanecer entre – 4 y +6 segundos por día; Baste decir que están el examen. Esta actitud lo ha hecho, y permanece a pesar de este éxito de un muy elegante «Luxury tranquilo» : Dial blanco de Opalin, agujas manchadas pulidas y movimiento de fabricación finamente decorado de una flores -de -lis, la firma de Pequignet, para contemplar en la parte posterior del reloj.





◗ Pequignet, actitud de puñetazo de Viper, 39 mm de diámetro, movimiento de fabricación de «calibre inicial», estuche de acero y pulsera de cuero de cocodrilo, edición limitada a 50 piezas, 3,500 euros.





Charlie en la hora de la montaña









La marca parisina se propone atacar las cumbres.





Si bien la nieve y el esquí podrían pagar el precio, a mediano o largo plazo, del cambio climático, nunca la imaginación alpina tenía tantas probabilidades. Después de Jacquemus y Zara, quienes, en diferentes géneros, celebraron recientemente las heladas de altitud, Charlie París se lanza al resumen de los picos con un nuevo cronógrafo con subcadrans naranja y azul, que es parte de la colección «Grande de senderismo» «. La marca nativa de la capital (y que ensambla todos sus relojes allí) se basa en una iconografía vintage para este modelo con una esfera y un brazalete de colores brillantes, que recuerdan los detalles fluorescentes que rocían el equipo de los montañeros. Diseño a la línea clara, se hace eco de relojes militares a principios del siglo XX y sus características estrictamente utilitarias. Debajo del capó, hay un movimiento sólido de mecanismo fabricado por Seiko; Esto significa que la hora y la fecha se activan por cuarzo, mientras que el cronógrafo opera gracias a un movimiento mecánico. Esta elección híbrida atrae a estos días: además de que permite un buen aumento en términos de cuarzo, el mecacroz es más fino y, sobre todo, más barato que una mecánica. Es por eso que, además de Charlie París, equipa relojes crono asequibles firmados yema, depancel o labio.





◗ Charlie Paris, Grx Evo III, 39 mm de diámetro, caja de acero PVD negro, pulsera de goma (o nylon o cuero), movimiento cronógrafo Méca-Cuartz, 395 euros.





El número: 1 de septiembre de 1930









El Boucheron ofrecido por el Ayuntamiento de París al aviador Dieudonné costó.





Es el día en que los aviadores Dieudonné Costes y Maurice Bellonte hicieron, entre París y Nueva York, el primer cruce sin parar del Atlántico Norte. Un vuelo de 37 horas y 18 minutos (!) Dirigió a bordo de un breguet 19 apodado «punto de pregunta». Fue para celebrar esta hazaña, que abrió el camino para la aviación comercial y las conexiones transatlánticas, que el piloto y su co -piloto recibieron tres magníficos relojes creados para la ocasión. Bajo la experiencia de Geoffroy Ader, tres de ellos serán subastados el 14 de marzo durante la dispersión de una colección muy hermosa, la del ex piloto Edgar Bensoussan, murió en 2014. El último, que luchó en las fuerzas francesas libres e incluso fue un número real de la Fuerza Aérea Real, acumuló el número de memorias relacionadas con el aire de las explotaciones de los años 1930, incluido este inaguez. York. On March 14 in Toulouse, aviation and watchmaking enthusiasts will thus be able to discover a Longines in gold offered to Costes by the mayor of Philadelphia (following their crossing, the two aviators made a triumphant tour through the United States), but also an Omega received by Maurice Bellonte from the newspaper «Le Matin» on his return to France, and finally a spectacular butcher Dieudonné gratificado costos. Se estima entre 8,000 y 12,000 euros (1,500 a 2,500 para Omega, de 2,000 a 3.000 para Longines), este carnicero de carnicero blanco azul-blanco gráfico muy gráfico, en oro blanco de 18 quilates, mide 44 mm de diámetro y revela, en el frente, una marca de preguntas con diamantes- «El testimonio más conmovedor de esta colección»según Geoffroy Ader.





◗ Edgar Bensoussan, la colección de un aviadorsubasta el 14 de marzo a las 2:30 p.m. en Primardéco/Ivory Toulouse, 14, Rue du Remtart Saint-Etienne, Toulouse.