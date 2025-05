Pequeña precisión precisa





Los dingos de la batería de la hora entregados por un reloj mecánico ya pueden confiar en las etiquetas sólidamente establecidas. Comenzando con el control oficial de los cronómetros suizos (COSC), una organización independiente creada en 1973 y reservada para Swiss hecho. Siguiendo el estándar ISO 3159, el COSC presenta el movimiento de un reloj (y no todo el reloj) a una batería de pruebas durante quince días, en cinco posiciones diferentes y tres temperaturas (8 ° C, 23 ° C y 38 ° C). Su criterio más conocido es el espacio para caminar, que no debe exceder: 4/+6 segundos por día. Las certificaciones COSC se facturan en marcas entre 10 y 100 francos suizos (10.8 y 108 euros) por parte (todo depende de su complejidad). Entre sus mayores clientes, Rolex y Breitling, que casi envían toda su producción allí. También aprobado para pasar las pruebas del ISO 3159, el Observatorio Besançon otorga el golpe con cabeza de víbora, con criterios aún más drásticos porque verifica el reloj anidado, al igual que el Observatorio Glashütte, en Alemania.

La Fundación Timelab otorga sus certificaciones en nombre del Observatorio de Ginebra. En cuanto al Instituto Federal de Metrología suiza (METAS), emite la denominación del cronómetro maestro a los relojes certificados de COSC; Pasan nuevas pruebas de cronometría, antimagnetismo y sellado en particular, con una deriva diaria tolerada de 0/+5 segundos (solo Omega y Tudor han tenido éxito en las pruebas).

Finalmente, varias marcas de alto nivel han creado sus propias etiquetas, más agudas que la COSC pero no validadas por un estándar internacional. Así, el cronómetro superlativo, del rolex (máximo de gap-2/+ 2), el golpe, de Patek Philippe (-1/+ 2), el estándar especial, de Grand Seiko (-2/+ 4), el control de 1000 horas, de Jaeger-Lecoultre (-1/+ 6), o la Fundación de Calidad Fleurier (0/+ 5), para Chopard y entre Flower y entre Flor