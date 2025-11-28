nuestra selección de regalos elegantes para unas vacaciones con estilo















Vístase de lana, papel, nailon y poliuretano, issey miyake

Precio a consultar. isseymiyake.com





Leggings de algodón y poliéster, Fidan Novruzova

390€. fidannovruzova.com





Zapatos de gamuza, Vivienne Westwood

600€. viviennewestwood.fr





Pulseras de cuentas de madera tejidas a mano, Atelier Rozier

65€ por unidad. @atelier.rozier





Brazalete de latón, Saint Laurent de Anthony Vaccarello

850€. ysl.com





En primer plano:

Lámpara de sitar en vidrio tintado y soplado, línea roseta

631€. ligne-roset.com





Al fondo, de izquierda a derecha:

Lámpara Ailleurs en acero epoxi con doce facetas de PMMA, Cinna

978€. cinna.fr





Lámpara Horizon de cerámica, vidrio fundido y metal, edición limitada, diseño de Marie & Alexandre, a la venta en la galería Signé

Precio a consultar. galeriasigne.com





Lámpara de mesa Nazaré en hierro forjado vintage, Sòler, a la venta en The Oblist

320€. oblist.com





Lámpara Voltige de piel de becerro Swift, piel de cabra Chamkila, base de latón encerado estilo bronce y pantalla de lino con adornos de cuero. Hermes

Precio a consultar. hermes.com















Vestido de plumas en crepé de seda y piel de becerro, Tidjane Alto.

Precio bajo petición @tidjjane





Salón en franela de lana virgen, Brunello Cucinelli.

Precio a consultar 01-42-65-64-52





De izquierda a derecha y de arriba a abajo:

Bolso Mamie Baguette de lona impermeable de PVC, K-Way x Cahu. 425€. k-way.fr

Minaudiere en metal, pedrería y perlas, Chanel. Precio a consultar. chanel.com

Bolso Pirámide de piel, Prada. Precio a consultar. prada.com

Mini bolso Chanel 25 de ante de becerro y metal, Chanel. Precio a consultar. chanel.com

Bolso Alma BB en lona Monogram Mirror, Luis Vuitton. Precio a consultar. louisvuitton.com

Bolso bombonera Tiger de piel de becerro, Alaïa. Precio a consultar. maison-alaia.com















Gabardina de piel efecto potro y pantalón de lana, Emporio Armani

Precio a consultar. armani.com





Botines de piel vegetal, Armani

Precio a consultar. armani.com





Esterilla de yoga Pump en ecopiel, Armani/Casa

Precio a consultar. armani.com















camiseta de algodón, mármol azul

140€. azulmarbleparis.com





camisa de algodón, Farmacia General

255€. officinegenerale.com





Pantalón chino de pana de algodón, Hackett

179€. hackett.com





Chubasquero de terciopelo de algodón elástico, herno

875€. herno.com





Tarjetero de piel de becerro, Hermes

690€. hermes.com















Chaqueta de satén duquesa de seda, top de satén de seda lavado y encaje, falda de gasa de seda, cinturón de piel de vacuno, bufanda de piel de oveja, bailarinas de piel de cordero y collar con colgante de latón. cloe

Precio a consultar. chloe.com





Sobre la mesa, de izquierda a derecha:

Estuche para labiales y perfumes Chamomile Satin, Dries Van Noten

73€ y 285€. www.driesvannoten.com





Perfume Le Dix, balenciaga

260€. balenciaga.com





auriculares Airpods Pro 3, Manzana

249€. apple.com





Dominó engastado en nogal y Krion, Brunello Cucinelli

Precio a consultar. 01-42-65-64-52





Figuras de Star Wars de la caja The Black Falcon, 1.579 piezas, Lego

179,99€. lego.com















Regleta metálica, Bendecido

359€. hurt-service.de





Jersey de punto jacquard, leggins de punto canalé y cinturón de piel, Alaïa

Precio a consultar. maison-alaia.com





Zapatos de cuero, geox

129,95€. geox.com





De izquierda a derecha





Suave juego de petanca en lona Monogram, Luis Vuitton

Precio a consultar. louisvuitton.com





Taburete Shibari Taburete 2022, en roble macizo burdeos y cuerda de lino, firmado, edición numerada, edición limitada, diseño Morgane Tschiember, Colaab

Precio a consultar. colaab-paris.com





Tetera de gres, Casas del mundo

22,99 €. maisondumonde.com















sudadera con capucha de algodón, balenciaga

Precio a consultar. balenciaga.com





camisa de algodón, Loewe

780€. loewe.com





Pantalón chino de pana de algodón, Hackett

179€. hackett.com





Encendedor de metal lacado, ST-Dupont

375€. st-dupont.com















Chaleco de punto de algodón orgánico, Gudrun Sjödén

89€. gudrunsjoden.com





Jersey de lana con cuello alto, Santiago

169€. saint-james.com





Falda de seda y PVC, Fidan Novruzova

Precio a consultar. fidannovruzova.com





Collar Silvia en piedra hematita, madera de acacia y cuero, Dinero

825€. dinero.com





De izquierda a derecha:

Secador de pelo AirLight Pro, L’Oréal Professionnel, a la venta en Darty

449€. darty.com





Teléfono compañero X6, Huawei

Precio a consultar. huawei.com





Mules de piel con tacón, Judas

470€. thejude.com















Capa tipo trench de algodón y botas por encima de la rodilla de piel lisa. Saint Laurent de Anthony Vaccarello

Precio a consultar. ysl.com





Blusa tipo pañuelo de algodón, Amigo París

390€. amiparis.com





pantalones de lana, fendi

Precio a consultar. fendi.com





Portátil Yoga Slim 7i Aura Edition, aluminio, lenovo

899€. lenovo.com





baloncesto de goma, Prada

740€. prada.com





Silla de madera de mango con pedrería, Monoprix x Maison Château Rouge

250€. monoprix.fr















Vestido de algodón orgánico, Lamia Lagha

350€. lamialagha.com





Pendientes Luna en piedra obsidiana y acrílico fundido verde, Dinero

390€. dinero.com















De izquierda a derecha:

Vasos artesanales elaborados con vidrio reciclado, Casa Nespresso

25 € por un juego de 2. nespresso.com





Champagne magnum Bow Creation brut imperial, Moët & Chandon x Pharrell Williams

Precio a consultar. moet.com





Whisky escocés de pura malta, Aberlour

90€. Disponible en comerciantes de vinos.





Champagne Brut imperial, edición limitada Tinto, Moët & Chandon

42€. moet.com





Coñac XO 1ejem creído, Hina

250€. hine.com





Champagne La Grande Année 2015, caja edición limitada, bollinger

215€. Disponible en comerciantes de vinos.





Champagne Cuvée Blanc de Blancs, edición limitada, en colaboración con el artista Marcin Rusak, Perrier-Jouët

79,99 €. perrier-jouet.com















De arriba a abajo:

Azucarero de porcelana, 345 €, cava de cristal de Murano, 325 €, platos de postre de porcelana, 225 € el par, y tetera de porcelana, 775 €. Dolce&Gabbana

dolcegabbana.com





Fotos y casting Spela Kasal

Spela Kasal Estilista Celine Duong

Celine Duong conjunto de diseñador Oualid Boudra

Oualid Boudra Asistente de fotografía Carl Niklas

Carl Niklas Asistentes de estilista Evelyne Kuoch y Ayrton Mouamba

Evelyne Kuoch y Ayrton Mouamba Asistente de escenografía Véronique Armelle Medetognon

Véronique Armelle Medetognon Modelos Kit @ OuiManagement y Youssef @ RockMenParis

Kit @ OuiManagement y Youssef @ RockMenParis peluquero Céline Exbrayat @ CallMyAgent



