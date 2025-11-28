nuestra selección de regalos elegantes para unas vacaciones con estilo

Vístase de lana, papel, nailon y poliuretano, issey miyake
Precio a consultar. isseymiyake.com
Leggings de algodón y poliéster, Fidan Novruzova
390€. fidannovruzova.com
Zapatos de gamuza, Vivienne Westwood
600€. viviennewestwood.fr
Pulseras de cuentas de madera tejidas a mano, Atelier Rozier
65€ por unidad. @atelier.rozier
Brazalete de latón, Saint Laurent de Anthony Vaccarello
850€. ysl.com
En primer plano:
Lámpara de sitar en vidrio tintado y soplado, línea roseta
631€. ligne-roset.com
Al fondo, de izquierda a derecha:
Lámpara Ailleurs en acero epoxi con doce facetas de PMMA, Cinna
978€. cinna.fr
Lámpara Horizon de cerámica, vidrio fundido y metal, edición limitada, diseño de Marie & Alexandre, a la venta en la galería Signé
Precio a consultar. galeriasigne.com
Lámpara de mesa Nazaré en hierro forjado vintage, Sòler, a la venta en The Oblist
320€. oblist.com
Lámpara Voltige de piel de becerro Swift, piel de cabra Chamkila, base de latón encerado estilo bronce y pantalla de lino con adornos de cuero. Hermes
Precio a consultar. hermes.com
Vestido de plumas en crepé de seda y piel de becerro, Tidjane Alto.
Precio bajo petición @tidjjane
Salón en franela de lana virgen, Brunello Cucinelli.
Precio a consultar 01-42-65-64-52
De izquierda a derecha y de arriba a abajo:
Bolso Mamie Baguette de lona impermeable de PVC, K-Way x Cahu. 425€. k-way.fr
Minaudiere en metal, pedrería y perlas, Chanel. Precio a consultar. chanel.com
Bolso Pirámide de piel, Prada. Precio a consultar. prada.com
Mini bolso Chanel 25 de ante de becerro y metal, Chanel. Precio a consultar. chanel.com
Bolso Alma BB en lona Monogram Mirror, Luis Vuitton. Precio a consultar. louisvuitton.com
Bolso bombonera Tiger de piel de becerro, Alaïa. Precio a consultar. maison-alaia.com
Gabardina de piel efecto potro y pantalón de lana, Emporio Armani
Precio a consultar. armani.com
Botines de piel vegetal, Armani
Precio a consultar. armani.com
Esterilla de yoga Pump en ecopiel, Armani/Casa
Precio a consultar. armani.com
camiseta de algodón, mármol azul
140€. azulmarbleparis.com
camisa de algodón, Farmacia General
255€. officinegenerale.com
Pantalón chino de pana de algodón, Hackett
179€. hackett.com
Chubasquero de terciopelo de algodón elástico, herno
875€. herno.com
Tarjetero de piel de becerro, Hermes
690€. hermes.com
Chaqueta de satén duquesa de seda, top de satén de seda lavado y encaje, falda de gasa de seda, cinturón de piel de vacuno, bufanda de piel de oveja, bailarinas de piel de cordero y collar con colgante de latón. cloe
Precio a consultar. chloe.com
Sobre la mesa, de izquierda a derecha:
Estuche para labiales y perfumes Chamomile Satin, Dries Van Noten
73€ y 285€. www.driesvannoten.com
Perfume Le Dix, balenciaga
260€. balenciaga.com
auriculares Airpods Pro 3, Manzana
249€. apple.com
Dominó engastado en nogal y Krion, Brunello Cucinelli
Precio a consultar. 01-42-65-64-52
Figuras de Star Wars de la caja The Black Falcon, 1.579 piezas, Lego
179,99€. lego.com
Regleta metálica, Bendecido
359€. hurt-service.de
Jersey de punto jacquard, leggins de punto canalé y cinturón de piel, Alaïa
Precio a consultar. maison-alaia.com
Zapatos de cuero, geox
129,95€. geox.com
De izquierda a derecha
Suave juego de petanca en lona Monogram, Luis Vuitton
Precio a consultar. louisvuitton.com
Taburete Shibari Taburete 2022, en roble macizo burdeos y cuerda de lino, firmado, edición numerada, edición limitada, diseño Morgane Tschiember, Colaab
Precio a consultar. colaab-paris.com
Tetera de gres, Casas del mundo
22,99 €. maisondumonde.com
sudadera con capucha de algodón, balenciaga
Precio a consultar. balenciaga.com
camisa de algodón, Loewe
780€. loewe.com
Pantalón chino de pana de algodón, Hackett
179€. hackett.com
Encendedor de metal lacado, ST-Dupont
375€. st-dupont.com
Chaleco de punto de algodón orgánico, Gudrun Sjödén
89€. gudrunsjoden.com
Jersey de lana con cuello alto, Santiago
169€. saint-james.com
Falda de seda y PVC, Fidan Novruzova
Precio a consultar. fidannovruzova.com
Collar Silvia en piedra hematita, madera de acacia y cuero, Dinero
825€. dinero.com
De izquierda a derecha:
Secador de pelo AirLight Pro, L’Oréal Professionnel, a la venta en Darty
449€. darty.com
Teléfono compañero X6, Huawei
Precio a consultar. huawei.com
Mules de piel con tacón, Judas
470€. thejude.com
Capa tipo trench de algodón y botas por encima de la rodilla de piel lisa. Saint Laurent de Anthony Vaccarello
Precio a consultar. ysl.com
Blusa tipo pañuelo de algodón, Amigo París
390€. amiparis.com
pantalones de lana, fendi
Precio a consultar. fendi.com
Portátil Yoga Slim 7i Aura Edition, aluminio, lenovo
899€. lenovo.com
baloncesto de goma, Prada
740€. prada.com
Silla de madera de mango con pedrería, Monoprix x Maison Château Rouge
250€. monoprix.fr
Vestido de algodón orgánico, Lamia Lagha
350€. lamialagha.com
Pendientes Luna en piedra obsidiana y acrílico fundido verde, Dinero
390€. dinero.com
De izquierda a derecha:
Vasos artesanales elaborados con vidrio reciclado, Casa Nespresso
25 € por un juego de 2. nespresso.com
Champagne magnum Bow Creation brut imperial, Moët & Chandon x Pharrell Williams
Precio a consultar. moet.com
Whisky escocés de pura malta, Aberlour
90€. Disponible en comerciantes de vinos.
Champagne Brut imperial, edición limitada Tinto, Moët & Chandon
42€. moet.com
Coñac XO 1ejem creído, Hina
250€. hine.com
Champagne La Grande Année 2015, caja edición limitada, bollinger
215€. Disponible en comerciantes de vinos.
Champagne Cuvée Blanc de Blancs, edición limitada, en colaboración con el artista Marcin Rusak, Perrier-Jouët
79,99 €. perrier-jouet.com
De arriba a abajo:
Azucarero de porcelana, 345 €, cava de cristal de Murano, 325 €, platos de postre de porcelana, 225 € el par, y tetera de porcelana, 775 €. Dolce&Gabbana
dolcegabbana.com
