¡Nos equivocamos todos! El Gobierno sueco confirma que el uso de pantallas es el gran culpable del desplome del rendimiento escolar

En Suecia, el debate educativo ha dado un giro decisivo: el gobierno ha confirmado que el uso excesivo de las pantallas es un factor clave en la caída del rendimiento de los alumnos. Tras más de una década de entusiasmo digital, el país nórdico se replantea su estrategia y vuelve a priorizar los libros impresos. La medida busca restaurar la atención, la lectura profunda y la memoria de trabajo, hoy erosionadas por una exposición constante a estímulos digitales.

La decisión no demoniza la tecnología, pero sí reconoce sus límites en el aula. Los responsables políticos insisten en un equilibrio que proteja las habilidades básicas de comprensión y de escritura, al tiempo que mantiene el acceso a herramientas útiles. En el centro del debate aparece una pregunta urgente: ¿cómo aprender mejor en una época de hiperconexión?

Ventajas reales, riesgos visibles

En las escuelas, tabletas y portátiles abrieron puertas a recursos interactivos y a una comunicación más fluida entre docentes y familias. Las plataformas permiten seguimiento de tareas, retroalimentación ágil y acceso inmediato a contenidos actualizados. Estas mejoras, sin embargo, no compensan por sí solas ciertos costes cognitivos.

La investigación sugiere que leer en pantallas retroiluminadas fatiga más que en papel, lo que reduce la profundidad de la comprensión. Además, las notificaciones, las pestañas abiertas y los estímulos constantes dispersan la atención, en especial en edades con autocontrol aún inmaduro. El resultado: menos foco, peor memoria y aprendizajes más superficiales.

Lo que muestra Suecia

En los últimos quince años, Suecia promovió el reemplazo progresivo de los manuales por dispositivos, incluso desde primaria. Muchas escuelas ofrecen tabletas o laptops individuales, y gran parte de las tareas se realizan en entornos digitales. Para millones de niños, la pantalla es ya la puerta habitual al conocimiento.

Ese acceso temprano tiene un reverso: la distracción constante. Padres y docentes describen dificultades para asegurar que los estudiantes no alternen deberes con juegos o videos. Ya en 2018, un estudio mostraba que uno de cada cinco niños de 5 a 8 años tenía su propio smartphone, dato que evidencia la intensidad del contacto tecnológico a edades tempranas.

Un cambio de rumbo político

El Ministerio de Educación sueco admite que la dependencia digital ha tenido efectos negativos en el sistema. Aunque el país sigue bien posicionado en comprensión lectora, se detecta una tendencia a la baja y un déficit de pensamiento crítico. La conclusión oficial: la pantalla no puede reemplazar a la lectura profunda en papel.

Para revertir la deriva, el gobierno financia una vuelta al libro impreso. En 2024 se han destinado 60 millones de euros, y en los años siguientes se añadirán 44 millones para garantizar un manual por asignatura y por alumno. La meta es reequilibrar la escuela, fortaleciendo la base académica sin renunciar a lo digital.

“Lo digital es valioso, pero no todo aprendizaje mejora con una pantalla; necesitamos recuperar la lectura profunda y la concentración sostenida.”

Qué cambia en el aula

La nueva hoja de ruta combina recursos analógicos y herramientas digitales de forma más selectiva. El foco vuelve a la lectura sostenida, la escritura a mano y el cálculo básico, donde el papel sigue ofreciendo ventajas claras. La tecnología se mantiene para búsqueda, simulación y proyectos colaborativos.

Un manual por asignatura y por alumno en cada curso.

en cada curso. Límites claros a las pantallas durante horas troncales.

durante horas troncales. Formación docente en didácticas de lectura profunda y gestión de distracciones.

y gestión de distracciones. Evaluaciones que priorizan comprensión, memoria y argumentación escrita.

y argumentación escrita. Uso digital para tareas con valor añadido: laboratorios virtuales, idiomas, programación.

¿Prohibir o equilibrar?

Suecia no propone una cruzada contra la tecnología, sino una corrección de rumbo basada en evidencia pedagógica. El objetivo es blindar las habilidades que conforman el núcleo del aprendizaje: atención sostenida, lectura comprensiva y expresión clara. Cuando estas bases son sólidas, lo digital suma; cuando faltan, lo digital distrae.

El cambio sueco invita a otros países a medir más que a suponer. Evaluar con rigor qué mejora el rendimiento y qué lo merma es clave para diseñar políticas efectivas. En una escuela saturada de estímulos, tal vez el recurso más revolucionario vuelva a ser el de siempre: un buen libro, silencio y tiempo para pensar.