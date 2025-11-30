Norton, Peugeot 103 y la omnipresencia china… Un paseo por el salón de la motocicleta de Milán









Una multitud densa, cientos de máquinas, a menudo montadas por azafatas con poca ropa como en una época que creíamos pasada, diversión por todas partes y un fervor que nunca se apaga: Milán es la sede, durante unos días, de la gran fiesta del mundo motero. Pero cómo no perderse en medio de 300.000 m2 ¿Pabellones donde se exponen unas 2.000 marcas, desde los principales fabricantes de motocicletas hasta los fabricantes de accesorios más desconocidos, muchos de ellos procedentes de China?





Hemos seguido como hilo conductor el de las novedades de las principales novedades, algo de lo que cuidar seriamente ya. Empezando por los modelos con motores térmicos clásicos, que todavía representan la gran mayoría de las ventas (aunque, por supuesto, hablemos de eléctricos). Un mercado que, en Francia, está a media asta este año (145.000 unidades en los nueve primeros meses, o -12%) después de un año 2024 impulsado por el aumento de las matriculaciones antes de un cambio en las normas sobre contaminación.





También aquí, junto a las clásicas marcas europeas y japonesas, no pueden faltar los fabricantes chinos, que imponen una fuerte presencia con modelos de aspecto favorecedor y precios agresivos. Encontramos aquí marcas ya consolidadas como CF Moto, Voge, QJ Motor o Zontes, o rivales completamente desconocidos como, aleatoriamente en los pasillos y stands gigantes, la marca Letbe. Al igual que ocurre con los automóviles, hay una plétora de fabricantes chinos de motocicletas, que están aprendiendo rápidamente y respondiendo a las demandas del mercado con productos cada vez más atractivos. No todos encontrarán su lugar en nuestro continente, pero claramente tendremos que tener en cuenta a algunos de ellos, como explica Jean-Luc Mars, director general de Triumph Motorcycles Francia: “Es el juego industrial y económico. Nos vemos obligados a ajustar nuestras estrategias, a revisar nuestro posicionamiento, a ser muy premium, a vivir en determinadas máquinas de alta gama como siempre lo hemos hecho, y a estar mucho más en la lucha por las especificaciones y los precios con otros productos que pretenden generar volumen. »





Los cilindros siguen en el punto de mira





Entre las estrellas del salón, una marca ofrece un perfil propio con un renacimiento anunciado que toma forma con cuatro modelos presentados en Milán. Se trata del venerable fabricante inglés Norton (127 años), que en los años 60 fue objeto de culto junto con Triumph y BSA en manos de los rockeros. Perdida en los intentos neo-retro demasiado caros y poco fiables de las últimas décadas, está volviendo a la vida gracias a la TVS india (número 4 del mundo en motocicletas). Como resultado, tras una gran inversión de 200 millones de libras esterlinas y cinco años de trabajo, Norton ofrece dos gamas entre las que se incluye un deportivo emblemático, el Manx R, con 206 CV de su motor V4 de 1.200 cm³.







El Norton Manx R es un deportivo con un diseño refinado, alejado de los cañones de la competencia. NICOLÁS VALEANO





Su diseño moderno, muy refinado, fue producto de Gerry McGovern, jefe de diseño de Jaguar-Land Rover, muy cerca de la nueva fábrica de Norton en Birmingham. Dado el revuelo en el stand de la marca, debería generar interés entre aquellos acostumbrados a las motocicletas premium de Ducati o BMW. Una clientela que también parece interesar a determinadas marcas chinas, como Benda, que ofrece motorizaciones muy tecnológicas, desde un bicilíndrico bóxer estilo BMW, pero de pequeña cilindrada e híbrido, hasta un 6 cilindros, pasando por un muy pequeño y deportivo 4 cilindros de 500 cm³. Sorprendente y atractivo sobre el papel, para verse una vez en los modelos de producción. En cuanto a Honda, el gigante japonés presenta un prototipo de roadster equipado con un motor de 3 cilindros en V de 900 cc. sobrealimentado por un compresor. ¡Sensaciones garantizadas!









Honda se lanza a las motos eléctricas con su WN7, capaz de cargarse rápidamente para hacer la vida más fácil al conductor. NICOLÁS VALEANO





Cabe destacar también la llegada de la atractiva Triumph Trident 800 (115 CV), refinada y accesible con un precio cercano a los 10.000 euros. Finalmente, casi en el escenario, Ducati ofrece una versión revisada de uno de sus modelos estrella, el roadster Monster V2.





La trail de media cilindrada, la nueva moto polivalente





Las Trails, una especie de motocicleta SUV, siguen siendo muy populares y una serie de nuevos productos han llegado al centro de exposiciones de Milán. Así, BMW presenta aquí una versión de cilindrada media de su modelo insignia, la F450 GS: un tercio de la cilindrada de su hermana mayor, la GS 1.300 y 48 CV para esta versión por lo demás accesible (7.500 euros), con un aspecto muy favorecedor. Una fuerte tendencia que encontramos entre muchos fabricantes, como Kawasaki que presenta su KLE 500, Norton su Atlas 585 o, en un estilo más retro y modesto en prestaciones, BSA y su Thunderbolt 350, o incluso en estilo rally-raid, la gama QJ Motor SRT RX.









La BMW F450 GS trail se suma a la ola de aventureros accesibles, que a menudo se utilizan para explorar verdaderamente senderos al aire libre. NICOLÁS VALEANO





La electricidad se limita principalmente a la ciudad.





Los vehículos eléctricos de dos ruedas circulan por la ciudad y fuera de la carretera con mayor facilidad que en la carretera. La explicación reside tanto en una cuestión cultural relacionada con la pasión de los aficionados por los motores y los sonidos que los acompañan, como también en las limitaciones tecnológicas de las baterías, todavía demasiado pesadas y voluminosas para ofrecer una autonomía convincente en las motos grandes, como explica Jean-Luc Mars, jefe de Triumph: “Tenemos una ecuación extremadamente difícil de coordinar entre peso, precio, prestaciones y autonomía. En las motos de placer de gran cilindrada, hoy en día no sabemos cómo hacerlo. Y cuando preguntamos a los clientes, nos dicen que no, mientras haya motores de pistón, seguiré conduciendo con ellos. La ecuación es diferente para la movilidad urbana. Claramente, todos los estudios demuestran que cuando tienes 70 km de autonomía, para mucha gente, puedes hacer una semana de viaje diario. »





Es la elección de Peugeot, uno de los únicos fabricantes franceses (propiedad del indio Mahindra), que ha desvelado aquí su reinterpretación del famoso ciclomotor eléctrico 103, ahora en equivalente de 50 o 125 cm.3siempre “made in France”. Laurent Lilti, director general de Peugeot Motocycles, explica su posicionamiento antes de conocer su precio: “El 103 fue una herramienta para la emancipación de una generación, era caro en comparación con el poder adquisitivo medio, pero era una alternativa accesible a otros medios de transporte. El 103 de hoy debe ser eficiente, seguro, muy dinámico y debe transmitir emoción y placer. Y después, es un eléctrico con tendencias: chasis enteramente de aluminio, horquilla muy ambiciosa, muy buenos frenos y muy buen motor. » Habrá que esperar hasta 2026 para verlo llegar a nuestras calles.









En Peugeot reaparece el 103, la magdalena de Proust en modo 100% eléctrico a partir de ahora. NICOLÁS VALEANO









El P1 de Infinite Machine, o el scooter ultrafuturista listo para salir a la carretera. NICOLÁS VALEANO





Otra puerta de entrada a la electricidad es la motocicleta todoterreno de ocio. Esta es la elección de Triumph, aprovechando una autonomía menos restrictiva y el hecho de que el vehículo es limpio y silencioso, lo que permite la convivencia con caminantes y ciclistas de montaña.





A lo largo de los pasillos, encontramos nuevos productos eléctricos de estilos muy diferentes. De los americanos Livewire (un spin-off de Harley-Davidson), divertidas minimotos llamadas Honcho, de los indios Flying Flea (grupo Royal Enfield), una pequeña trail dulcemente retro llamada S6, de los chinos Segway, un scooter clásico pero de muy alta tecnología, y de Nueva York, Infinite Machine ofrece su futurista y extraño scooter P1. Muchas opciones para elegir. Por último, los gigantes mundiales también están poniendo un pie en la electrificación, como Honda, que muestra aquí su bonita motocicleta WN7, capaz de recorrer 140 kilómetros y recargarse en sólo treinta minutos, por 14.999 euros. ¿Quizás suficiente para cambiar lentamente las mentalidades?









Livewire juega con los códigos de las minimotos con sus diferentes versiones de su Honcho eléctrico. NICOLÁS VALEANO



