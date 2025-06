Tiempo de lectura: 4 min.

Aparecen tres relojes de diseño futurista (retro) en Hamilton, March LA.B y el micro-marco SpaceOne. Pero también: de nuevo a COSC.









En diferentes estilos, tres marcas acaban de lanzar modelos resueltos futuristas. ¡Viva la audacia!





Hamilton a través de Apocalypse





Hasta entonces, el mejor amigo del Cinema de Hollywood, la marca Hamilton, American of Birth y Swiss Nationality, también tiene sus seguidores en el mundo de los videojuegos. ¡Y no cualquiera! Esta semana presenta el fruto de su colaboración con Hideo Kojima, el inmenso pionero del género, que imaginó la legendaria serie “Metal Gear”, y más recientemente el juego “Death Stranding” (2019). Con motivo del lanzamiento de “Death Stranding 2: On the Beach”, disponible en estos días en PlayStation5, los diseñadores de Hamilton trabajaron con los equipos de Kojima para crear un reloj digno de insertar en esta epopeya post-apocalíptica donde los héroes tienen las líneas de actores reales y accesorios (el último, incluido Reedus o Léa SeydoUx, WereSed in 3ded in 3ded. Un cinefile experimentado, Hideo Kojima dice que fue seducido por el trabajo de Hamilton con Stanley Kubrick, uno de sus directores favoritos: solicitado por el propio Kubrick, la marca había diseñado un reloj, La Boulton, para “2001: The Space of Space”. Usando el nombre y el diseño rectangular de este modelo que data de 1968, el nuevo Tocante también se proyecta en el futuro cercano, en la muñeca de los héroes solitarios que deambulan un planeta devastado, con decoraciones “naturales” asombradas de realismo y belleza. Lanzado en la edición limitada a 2,000 copias en el mundo (puede empujarse en la puerta), este clásico estadounidense Boulton Death Stranding 2 tiene una boca infernal con su librea negra, sus detalles de naranja y su vidrio que enfrentan siete partes, lo que, lejos de avergonzar la legibilidad de la esfera, genera sorprendentes juegos de luz y contraste.





◗ Hamilton, American Classic Boulton Death Stranding 2, Dimensiones 36 x 48 mm, estuche de titanio y brazalete con PVD negro, movimiento automático, edición limitada a 2000 copias en todo el mundo, 1625 euros.





March la.b a través del tiempo







La Flying Lady of March LA.B, inspirada en las curvas redondas de La Disco Volante, un auto deportivo lanzado en 1952 por Alfa Romeo.





¿Una gira de platillo volador entre Biarritz y California? Esta es la apuesta subliminal de March LA.B con sus nuevas modelos Lady Volante. La marca Basquo-Californiana siempre se ha distinguido, desde sus inicios en 2008, con una droga rápida rota con vibraciones retro, una fabricación de níquel y un ascensor de la motorización suiza que no se monta recientemente para mencionar el deseo de desviarse de los relojes redondos … pero esta vez, March LA.B muestra una ronda como ningún otro. Y por una buena razón: estas dama volador están inspiradas en un género nacido en 1952, una época en la que el futuro estaba soñando y la anticipación estaba en pleno apogeo. Ese año, el fabricante Alfa Romeo lanzó un automóvil deportivo con curvas atrevidas, apodado Flying Disco (“Flying Saucer” en italiano). La existencia del auto de carreras fue tan breve (solo hay unos pocos modelos) como memorables, por lo que su apodo dio a luz un estilo por derecho propio, de moda durante tres décadas. Por lo tanto, hay variaciones de vuelo por disco en la decoración (la lámpara de Max Ingrand para Fontana Arte) y en la relojería, con Audemars Piguet y la referencia 5093 diseñada por el ilustre diseñador Gérald Genta (1953), con Vacheron Constantin y hasta Jaeger-LeCre en la Era de los años 70, cuando Discroting Floors. Además, como si se completara el circuito futurista-Déjantée, la moda de la discoteca voladora se rompió. Y ahora el elegante jefe de March LA.B, Alain Marhic, él mismo un gran amante de la discoteca voladora, quería imaginar su propia cápsula de horror espacial. Su dama voladora, más bien destinada a las muñecas femeninas, como su nombre lo indica, siga las especificaciones implícitas de la carta que gobierna este tipo de tocante: carcasa perfectamente redonda, pulsera fina con lazos invisibles, gafas muy presentes y dial elegante. Este último se propone en varios aderezos, algunos de los cuales, en estampado de guepardo o malaquita, son una invitación para sumergirse en setenta fantaseados.





◗ March LA.B, Lady Volante, 30 mm de diámetro, pulsera de cuero de 10 mm de espesor (o collar para la versión del collar), cinco diales diferentes, movimiento de cuarzo, de 845 euros.





SpaceOne a través de los gabinetes









The Space One Worlyer y su singular vivienda de tres dial. Corey Crawford





Creado en 2023 por dos entusiastas de los relojes, el emprendedor Guillaume Laidet y el relojero Théufret, SpaceOne dio a conocer su tercer proyecto hace unos días, un Worlder. Fiel al espíritu de la marca, que combina el diseño de vanguardia y la nostalgia por la “era espacial” que conquistan los años sesenta, este tocante parece estar destinado a los terrenos que sueñan con astronautas, solo para volar en las zonas de tiempo en un chasquido de dedos. Su cuadro singular con tres diales alterna los acabados pulidos, cepillados y microbiantes, y está disponible en tres colores (azul, negro, gris): es el trabajo del entusiasta de la relojería Olivier Gamiette, también diseñador de Peugeot. Los tres hombres están renovando aquí una de las complicaciones más atractivas que existe, el “Wordtimer” o la “hora universal”, que permite el tiempo de las 24 zonas horarias del planeta simultáneamente. La indicación del tiempo, completamente digital, se distribuye por cinco discos rotativos: los de horas, minutos, segundos, así como dos discos a las 9 a.m., una dedicada a las 24 horas, la otra a las ciudades correspondientes. Este relojero hecho en una serie limitada, que es tanto desde el transbordador espacial como del auto de carreras retro (con un aire familiar en el “y”) está motorizado por un movimiento automático suizo de Soprod. Tenga en cuenta que la complicación ha sido desarrollada por SpaceOne, internamente, y que el ensamblaje de cada modelo se realiza en París.





◗ SpaceOne, Worldtimer, Dimensiones 41.9 x 52.7 mm, caja de titanio de grado 5, tres colores disponibles (azul, negro, gris), movimiento automático Swiss Soprod, en pedido anticipado desde el 26 de junio en el sitio de SpaceOne, la primera serie limitada a 600 piezas, entregada al final de año, 3,240 euros, excluyendo impuestos.





La cifra: 2.4 millones





Este es el número de movimientos certificados COSC en 2024. Sería amenazado por la perspectiva de la apertura del Laboratorio de Precisión de Omega, a fin de año.









El hecho es que el control oficial de los chónomos suizos, creado en 1973, sale de las sombras y se compromete a comunicar todos los acimutes. Buena idea: Aprendemos que el COSC, uno de los garantes del estándar ISO 3159 que garantiza la excelencia de los suizos hechos en términos de cronometría, funciona con 60 marcas de relojería, y que los 2.4 millones (2,376.987 son exactos) de los movimientos de sus premisas el año pasado, proporcionados con el sello COSC, representan el 43 % de Swiss Watch. En los próximos meses, el COSC también sugiere certificaciones en todo el reloj, y no en el movimiento solo hasta entonces, además de tener en cuenta, en sus pruebas, antimagnetismo y la reserva de energía. La lucha por la precisión continua. ¡Para seguir!