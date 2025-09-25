Mark Zuckerberg anuncia el fin de la era del teléfono

Durante más de una década, el teléfono inteligente ha sido el centro de nuestra vida digital. Pero según Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, esa época está llegando a su fin. En una reciente conferencia sobre tecnología inmersiva, el fundador de Facebook aseguró que los próximos años marcarán una transición radical: los teléfonos dejarán de ser el dispositivo principal y serán reemplazados por nuevas formas de interacción digital.

“El teléfono fue la puerta de entrada a internet para miles de millones de personas.

Pero ahora estamos entrando en una era donde la realidad aumentada y virtual se convierten en el nuevo estándar”, afirmó Zuckerberg ante una audiencia de desarrolladores.

¿Qué significa “el fin de la era del teléfono”?

No se trata de que los smartphones desaparezcan de un día para otro, sino de un cambio profundo en cómo usamos la tecnología en nuestra vida cotidiana. Zuckerberg describe este proceso como un paso hacia el metaverso y los dispositivos portables inteligentes, que desplazarán la centralidad del teléfono.

Las principales transformaciones que se avecinan son:

Realidad aumentada : gafas capaces de proyectar información directamente en el entorno.

: gafas capaces de proyectar información directamente en el entorno. Realidad virtual inmersiva : espacios digitales donde trabajar, jugar o socializar sin necesidad de pantallas.

: espacios digitales donde trabajar, jugar o socializar sin necesidad de pantallas. Interfaz por voz y gestos : menos teclados, más control natural del entorno digital.

: menos teclados, más control natural del entorno digital. Conectividad constante : dispositivos integrados en la ropa o accesorios que estarán siempre en línea.

: dispositivos integrados en la ropa o accesorios que estarán siempre en línea. Inteligencia artificial personalizada: asistentes que anticipan necesidades y gestionan tareas sin intervención manual.

“Nuestros hijos crecerán sin pensar en abrir una pantalla táctil.

Para ellos, la interacción será natural, invisible y permanente”, explicó un ingeniero de Meta que participó en el desarrollo de gafas de realidad aumentada.

Teléfono vs. nuevas interfaces: la comparación

Aspecto Teléfono inteligente tradicional Nueva generación de dispositivos Pantalla Táctil, limitada a un rectángulo Proyecciones en el entorno real Interacción Toques y escritura Voz, gestos, IA predictiva Conectividad Depende del dispositivo en la mano Integrada en accesorios y ropa Uso social Redes y mensajería en apps Espacios virtuales inmersivos Duración prevista Dominio desde 2007 (iPhone) Próxima década, en expansión

Esta tabla muestra cómo el smartphone, que transformó la vida moderna, podría quedar relegado a un segundo plano, tal como sucedió antes con el reproductor de MP3 o las cámaras digitales compactas.

¿Estamos preparados para dejar atrás el teléfono?

El entusiasmo tecnológico convive con el escepticismo. Expertos advierten que los teléfonos todavía son insustituibles en muchos contextos, desde emergencias hasta tareas cotidianas que requieren simplicidad. Además, el costo de los nuevos dispositivos y la necesidad de infraestructura avanzada podrían retrasar la adopción masiva.

Sin embargo, los gigantes tecnológicos están invirtiendo miles de millones de dólares para acelerar este cambio. Meta, Apple y Google compiten en el desarrollo de gafas inteligentes, cascos de realidad mixta y asistentes de IA. La apuesta es clara: quien domine la “vida digital post-teléfono” dominará la próxima era de internet.

La declaración de Zuckerberg no solo busca anunciar un futuro, sino también marcar el rumbo de una industria que siempre ha estado definida por la innovación constante. Tal vez el teléfono, tal como lo conocemos, esté entrando en su recta final.