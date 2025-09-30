



Se esperan varios cambios de este miércoles 1jerga octubre. Los dispositivos de compra o asistencia de alquiler están disponibles para los consumidores. La seguridad de las transferencias bancarias se reforzará. Aparece una punta ecológica en la ropa. El contador de maprimerénov para las renovaciones globales reabren, mientras que las medidas se toman para limitar el fraude al DPE. Descripción general de los nuevos productos.





• Ayuda para la adquisición de vehículos eléctricos





Dos dispositivos de soporte se refieren a la adquisición de un vehículo eléctrico. Del primerjerga Octubre, se otorga una bonificación adicional de 1,000 euros para la compra de un vehículo eléctrico reunido en Europa, con una batería europea. Este se combina con el bono “Boost Vehicles privados eléctricos”.





El “arrendamiento social” para autos eléctricos ha vuelto, con algunas diferencias en comparación con la edición 2024. Al menos 50,000 autos eléctricos estarán disponibles para alquiler para hogares modestos. Las rentas mensuales no deben exceder los 200 euros, y cada arrendador debe ofrecer al menos una oferta a menos de 140 euros mensuales.









• Una punta ecológica textil





A partir del miércoles, se mostrará el impacto ecológico de la ropa para informar al consumidor. En el modelo de nutri-score en los alimentos, el ecoscoro textil hará posible hacer una comparación ambiental entre diferentes productos. Entre los criterios tomados en cuenta en el puntaje que varía de cero a varios miles, consumo de agua, modos de transporte y posibilidades de reciclaje.





La etiqueta solo estará presente sobre la base de voluntarios de marcas al principio. Un objetivo objetivo es luchar contra ciertas prácticas de lavado verde.





• Seguridad de las transferencias bancarias





Los proveedores de servicios de pago ubicados en la zona euro tendrán, desde el 9 de octubre de 2025, para ofrecer dos nuevas características:





– El envío de transferencias instantáneas en euros.





– La verificación de la correspondencia entre Iban y el beneficiario.





Las dos medidas están destinadas a fortalecer la seguridad de las transferencias y facilitar su accesibilidad en toda la zona euro.





• Reapertura del mostrador Maprimerenov ‘





El mostrador para solicitar ayuda para la renovación energética de su alojamiento ha reabierto desde el martes 30 de septiembre, después de su cierre en junio de 2025.





Solo los hogares muy modestos estarán autorizados para presentar un archivo al principio, seguido de hogares modestos, según la solicitud.









El límite de los archivos nuevos se establece en 13,000 para el año 2025. La tasa de subsidios del trabajo por parte del sistema es del 45 % para los hogares con recursos intermedios, 10 % para hogares con mayores recursos. Los techos de gastos elegibles se reducen a 30,000 euros si el proyecto permite una ganancia de dos clases en el diagnóstico de rendimiento energético, 40,000 euros para una ganancia de tres o más clases.





El alojamiento elegible para la renovación a gran escala de Maprimerénov son las clasificadas E, F o G al DPE. El bono del 10 % otorgado a los Colanders de Energy está abandonado.





• Medidas contra el fraude al DPE





Varias medidas entran en vigencia el miércoles para limitar el fraude al diagnóstico de rendimiento energético:





– Un diagnóstico no podrá lograr más de 1,000 DPE en doce meses.





– Las certificaciones y controles serán reforzados por el Comité de Acreditación Francesa (COFRAC).





– Cada profesional recibirá un código QR para asegurar los resultados de un DPE.









• Fecha límite para el pago del impuesto a la propiedad





El mes de octubre es, como cada año, el que los propietarios del apartamento o la casa deben pagar su impuesto a la propiedad.





La fecha difiere de acuerdo con el método de pago elegido. En línea, esto se establece para el 20 de octubre de 2025. Con respecto a otros medios de pago, por montos de menos de 300 euros, la fecha límite es el 15 de octubre de 2025.