Los secretos del nuevo “estilo de vida” según Breitling

La marca de relojería, nacida en 1884 en Suiza, se ha reinventado desde 2017 bajo el liderazgo de su CEO Georges Kern. Entrevista de Stick Rumped para el cambio de imagen de la línea del patrimonio de Superocean.









Fue en Biarritz, rodeado de surfistas y surfistas excepcionales como la campeona francesa Justine Dupont y Johanne Defay, que Breitling presentó esta semana las nuevas variaciones de su superocense, un elegante reloj marítimo nacido en 1957. La marca suiza también fue un socio de la 14ª.mi Festival Wheels & Waves, que se tocó al mismo tiempo entre la Ciudad Vasca y San Sebastián (España), combinando caminatas deportivas de motocicleta y deslizamiento (surf y patinaje), conciertos de rock y cultura vintage.





Una atmósfera muy alejada de las alfombras rojas de Hollywood, y se hace a propósito. Han pasado algunos años desde que el jefe de Breitling, Georges Kern, ha invertido el universo de “lujo relajado”, más en sintonía, según él, con las expectativas del público contemporáneo, una estrategia pagada desde la marca, comprada por un fondo de inversión europeo en 2017, está instalado en los 10 principales 10 de los suizos, para una caída de la marca que los cinceles los billetes de los billetes (Swiss).





Bajo el sol vasco y la omnipresencia de las imágenes hawaianas (su dulzura de la vida, su legendario Aloha), Breitling ha presentado, por lo tanto, quince variaciones en el patrimonio de los Superocean, incluido un modelo de edición limitada creada con el legendario surfista californiano Kelly Slater. Los diámetros varían de 36 a 44 mm, el estiramiento facial “moderno retro” es exitoso y, como siempre en Breitling, cada reloj está certificado por COSC. A pesar de los precios sin duda, ¿qué seducir a los aficionados? Respuestas en efectivo del director general de la marca.





Has elegido orientar a Breiting hacia el “retro moderno” y el “lujo relajado”. Para qué ?





Georges Kern Ya no quería un ambiente de alfombra roja, cóctel y champán. Está abrumado. Entonces el público está tan saturado de información angustiosa que necesita momentos de escapada. Pero no hacia el tenis o el golf: es demasiado conservador para Breitling. Por intuición, apostamos por el “retro moderno”. O surfeando, la motocicleta, este festival de ruedas y olas, el triatlón … deportes y actividades que transmiten un espíritu diferente, fresco y relajado. Esto se refiere a un momento en que parece que todo estaba bien. Recientemente revisé el Internet de las entrevistas con Bernard Blier y Lino Ventura: ¡la forma en que se expresaron fue tan auténtica! Existe un cansancio público hacia esta especie de pseudomodernismo que es la norma hoy, y un deseo de volver a cosas más reales.





Sin embargo, la marca tiene una herencia sólida, especialmente en la aviación o la exploración marítima … ¿Ya no era un portador?





Cuando llegué en 2017, rehicimos el logotipo de Breitling y decidí eliminar las alas que lo acompañaron, en referencia a la aviación … Los puristas me insultaron y ciertamente perdimos clientes, pero gané tres veces más. Para qué ? Porque estábamos confinados a un mini segmento, y completamente abrumados en cuanto a la imagen. Entonces, sin olvidar nuestras raíces, hicimos que la marca fuera más generalista, más encarnada y más coherente.









Georges Kern, el jefe de Breitling.





En la relojería y en otros lugares, ¿no todos hacen “retro moderno”?





Por supuesto. Todos lo intentan pero nadie tiene éxito. Aparte de nosotros. ¿Por qué crees? Porque las marcas siguen recetas. Sin embargo, la creación no es una lista de verificación: un poco de Hollywood, un poco de Fórmula 1, un poco de esto … ¡es demasiado literal! Si hubiera una lista de verificación, todos tendrían éxito. Esta es la belleza del lujo: no puede copiar o reproducir lo que ya se ha hecho. Esto no es suficiente. Necesitas intuiciones, sentimientos.





Tienes colecciones legendarias: Navitimer, Chronomat, Superocean. ¿Piensas en lanzar una nueva gama de relojes que se reflejarían hoy?





Si toma los diez mejores de la relojería, todos los modelos de todas las marcas datan de la década de 1940, 1950, 1960, excepto Richard Mille. Entonces, cuando hablamos de novedades en el mundo de la relojería, me río, porque cada reloj fue dibujado por otra persona hace varias décadas. En Breitling, tenemos clásicos muy hermosos. ¿Por qué no aprovecharlo? Pero tenga cuidado, hay una gran diferencia entre ser moderno retro … y la cosecha polvorienta.









¿Su visión del mercado económico a nivel económico?





Hemos visto una explosión en las ventas posteriores a Cavid: ¡Genial! Pero en este momento, estamos experimentando una crisis de magnitud que nunca he conocido en treinta años de carrera. En Breitling, somos estables, lo cual es doloroso para mí, pero ya está muy bien en comparación con el mercado. ¡Porque, aparte de las siete u ocho marcas que se mantienen, de las cuales nosotros, los demás, son al menos 30 % o menos del 40 %!





¿Eso significa que el público sigue su reposicionamiento?





Si y no. Lo más loco es que llegamos a estos resultados cuando, de acuerdo con nuestros estudios de mercado, alrededor del 90 % de nuestro público objetivo no conoce el nuevo Breitling, aunque hemos desplegado la historia de la “retro moderna” durante ocho años … para mí, demuestra que debe ser paciente: el crecimiento que hemos tenido con solo 10 % de notoriedad es increíble. ¿Te imaginas cuando vamos a 30, 50 o 60 %? Sabes, una marca parece un ser humano. Eres un niño, entonces un adulto, entonces Edad mediate vistes de una manera diferente, pero siempre eres tú, el mismo ADN, el mismo grupo de sangre. Una marca también debe evolucionar, cambiar la ropa a medida que crece. Pero o no debe ser anacrónico: no pone una corbata de disfraces si es un niño de 3 años y no usa pantalones cortos a los 40 para ir a trabajar. Este es el desafío de la consistencia de una marca.





Usted y Capital Partners Fund, que tiene Breitling, ha comprado dos marcas de reloj de sueño, Gallet y Universal Ginebra. Para qué ?





Debido a que son marcas con un pasado magnífico y, además, queremos ofrecer relojes para todos los presupuestos. Gallet se colocará bajo Breitling, desde alrededor de 2,500 euros, y Universal Ginebra arriba, de 15,000 euros. La estructura estará operativa en septiembre de 2026.









Uno de los nuevos Superocean tiene 36 mm de diámetro, justo en la tendencia en el estrechamiento de los relojes. ¿Son los modelos mixtos o “femeninos”, un gran vector de desarrollo?





Tenemos menos productos femeninos porque Breitling ADN es sin duda masculino. Pero lanzaremos un reloj femenino al final del año. Existió en el pasado de Breitling sin convertirse en un clásico y obviamente, lo hemos modernizado. Luego, podemos discutir estas categorías, su relevancia. Aquí, odio a la madre -de -Pearl, me vuelve loco. Pero tengo que hacer relojes femeninos con la madre -de -parl, porque nuestros clientes, especialmente japoneses, ¡les encanta! Y mi papel también es satisfacer las necesidades del mercado …





◗ Cronógrafo de súper océano patrimonio42 mm de diámetro, fabricación de movimiento automático 01, vivienda, corona y bisel en oro inoxidable o rojo de 18 carats, dial verde, azul o negro, con pulsera milanesa o caucho a juego, de 8,900 euros.

Super Ocean Automatic Heritage x Kelly Slater40 mm de diámetro, Movimiento automático Fabricación B31, carcasa, corona y bisel de acero inoxidable, dial azul con “follaje tropical”, con malla milanesa o pulsera de goma a juego, edición limitada de 500 copias, de 6.450 euros.

Patrimonio automático de Super Ocean40, 42 o 44 mm de diámetro, fabricación de movimiento automático B31, estuche, corona y telescopio en oro inoxidable o rojo de 18 carats, dial verde, azul o negro, con brazalete de malla milanesa o caucho a juego, de 6.100 euros.

Patrimonio automático de Super Ocean36 mm de diámetro, movimiento automático 10, estuche, corona y bisel de acero inoxidable, dial azul o verde menta con brazalete de malla milanesa o caucho a juego, de 5,250 euros.