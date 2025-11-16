Los relojes también tienen sus “Oscar”





A diferencia del Reloj del Año 2025 (LMDA), el evento parisino que se celebra a principios de semana en el que el público elige a los ganadores, los ganadores del Gran Premio de Relojería de Ginebra (GPHG) fueron elegidos por un jurado compuesto por 30 personalidades y expertos del mundo de la relojería, presidido por el escritor y periodista Nick Foulkes.





¿Es por eso que las marcas coronadas por los 25mi ¿Las ediciones del GPHG tienen un perfil mucho más “nicho” que las de la LMDA, con un fuerte énfasis en la relojería independiente y/o de muy alta gama? Entre los pesos pesados ​​del sector, cabe destacar la ausencia de Rolex y Patek Philippe, la débil representación del grupo Swatch y Richemont, pero la buena cosecha del grupo LVMH (que ganó trofeos con Zenith, Bvlgari, Daniel Roth, Dior Montres, Gérald Genta y l’Epée 1839).





Honor a los mayores: la venerable casa Breguet recibió el “premio de los premios”, la Aiguille D’or, por su Classique Souscription 2025, un refinado monomando que rinde homenaje a su fundador Abraham-Louis Breguet, con motivo del 250 aniversario de la manufactura.





El premio Women’s Watch fue para el deslumbrante Gentissima Oursin Fire Opal de Gérald Genta. Si hoy la marca pertenece a la Fabrique du Temps Louis Vuitton, los maestros relojeros Michel Navas y Enrico Barbasini, así como el director artístico Matthieu Hegi, han logrado la proeza de rendir homenaje al brillante diseñador que fue Genta evitando tanto el copiar y pegar como el fracaso. Sombrero.





El premio Reloj de Hombre recayó en el UJ-2 de Urban Jürgensen, casa danesa nacida en 1773 y recientemente resucitada, con el gran relojero independiente Kari Voutilainen al frente (que también ganó el premio Métiers d’art por sus creaciones personales con su 28GLM SOUYOU). Con su movimiento muy puntiagudo y su esfera de elegancia clásica, el UJ-2 es una pequeña maravilla que supera fácilmente los 100.000 euros cada uno.





Entre los recién llegados, la joven marca de relojes china Fam Al Hut gana el premio Audace con su Möbius, un reloj que tiene éxito tanto técnica como estéticamente, cambiando bastantes códigos en el proceso, incluido lo que imaginamos sobre la relojería china.





Para terminar esta reseña no exhaustiva, felicitaciones a Dennison, una antigua casa inglesa que ha renacido después de un largo sueño. Sus preciosos relojes y esferas de piedra natural con un diseño muy puro conquistaron al jurado, que le otorgó el premio Challenge. Estos son también los modelos más baratos, con diferencia (menos de 1.000 euros), entre todos los premiados a orillas del lago Lemán.





El palmarés completo del Grand Prix de l’Horlogerie de Genève





Gran Premio de la Aiguille d’Or : Breguet, Suscripción Clásica 2025











Premio Cronometría : Zenith, calibre GFJ 135















Premio Revelación Relojera : Anton Suhanov, reloj Tourbillon con huevos de Pascua de San Petersburgo

: Anton Suhanov, reloj Tourbillon con huevos de Pascua de San Petersburgo Premio Audacia : Fam Al Hut, Moebius















Premio de reloj icónico : Audemars Piguet, Calendario perpetuo de Royal Oak















Premio de excepción mecánica : Greubel Forsey, Nano Foudroyante

: Greubel Forsey, Nano Foudroyante Precio del reloj cronógrafo : Angelus, cronógrafo telémetro de oro amarillo

: Angelus, cronógrafo telémetro de oro amarillo Premio Tourbillon : Bvlgari, Octo Finísimo Ultra Tourbillon















Precio del reloj deportivo : Chopard, Alpine Eagle 41 SL Cadencia 8HF

: Chopard, Alpine Eagle 41 SL Cadencia 8HF Premio Complicación para Hombres : Bovet 1822, considerando 30

: Bovet 1822, considerando 30 Precio del reloj de hombre : Urban Jürgensen, UJ-2: escape natural de dos ruedas















Precio sólo por tiempo: Daniel Roth, oro rosa extraplano















Precio del reloj de joyería : Relojes Dior, La D de Dior Buisson Couture















Premio Métiers d’Art Watch : Voutilainen, 28GML SOUYOU

: Voutilainen, 28GML SOUYOU Premio Complicación para la Mujer : Chopard, Imperiale Cuatro Estaciones

: Chopard, Imperiale Cuatro Estaciones Precio del reloj de mujer : Gérald Genta, Gentissima Oursin Ópalo de fuego















Premio Pequeña Aiguille : Ediciones MAD, MAD2 Verde

: Ediciones MAD, MAD2 Verde Premio Desafío : Dennison, Piedra natural de ojo de tigre en oro













