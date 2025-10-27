Lencería comprometida, un libro sobre las Air Jordan, el arte de los textiles de mesa de Sessùn…





Cuando la parisina Jeanne Damas conoce a la diseñadora Yasmine Eslami, la seducción adquiere la apariencia de un reclamo. Juntos han creado una cápsula de lencería sensual, inclusiva y responsable: tres conjuntos de sujetador, braguitas y un camisón, confeccionados con textiles Rouje reciclados, alrededor de estampados revelados en transparencia, cerca de la piel. Más allá de esta sutileza, la colaboración conlleva el compromiso común de apoyar a la Maison des Femmes de Saint-Denis, que apoya a las víctimas de la violencia y a la que Rouje ha donado parte de sus beneficios desde su creación.





Fotografiada por Sonia Sieff, la campaña reúne a muchos artistas comprometidos (Nami Isackson, Muriel Réus, Claire Tran, Mai Lan, Cécile Cassel y Alice Belaïdi) para celebrar una belleza viva y libre para todos.





La marca danesa Samsøe Samsøe se reúne con Schott NYC para una cápsula otoño-invierno 2025 que revisa las icónicas chaquetas y cárdigans de piel de oveja de la marca estadounidense. Fiel a su estética escandinava y a sus bellos elementos esenciales, Samsøe Samsøe aporta una refinada modernidad a estas piezas de culto, jugando con los contrastes entre las texturas crudas y la suavidad de la piel de oveja.





Fotografiada por Vitali Gelwich en París, la campaña presenta a los modelos Greta Hofer y Khadim Sock… acompañados de búhos, símbolos de paciencia y precisión en un guiño al saber hacer de las dos casas. Entre la herencia neoyorquina y el minimalismo nórdico, esta cápsula limitada celebra una elegancia atemporal, diseñada para abrigarse en invierno y acompañar cualquier escapada.





Cuarenta años después del nacimiento de la legendaria zapatilla Air Jordan 1, las ediciones Assouline dedican un trabajo excepcional de un icono que ha revolucionado el deporte, la moda y la cultura popular. Producido en colaboración con Michael Jordan y la marca Jordan de Nike, este libro recorre el ascenso de una modelo legendaria, que se convirtió en el símbolo del estilo y de la superación de uno mismo.





Prologado por el propio Michael Jordan y escrito por el autor estadounidense Adam Bradley, el libro analiza la zapatilla más influyente de todos los tiempos y el espíritu creativo que encarna. Ilustrada con archivos poco comunes de Nike y la colección personal de Michael Jordan, la obra estructurada en seis capítulos (un guiño a los seis anillos del campeón) habla de una aventura colectiva donde el diseño, el rendimiento y la cultura se vuelven uno. Desde la primera pareja sancionada por la NBA hasta la genialidad de “saltador”la obra celebra, más allá de un zapato, un estado de ánimo.





En el concept store marsellés Sessùn Alma, la moda coquetea con el arte de vivir. Este otoño, la marca de prêt-à-porter marsellés se cruzó con Table, una joven marca dirigida por Alice Moireau y Caroline Perdrix, que revoluciona los códigos de la ropa de hogar con una frescura mediterránea. Juntos, imaginaron una serie de accesorios textiles (manteles, delantales-faldas, servilletas-bufandas) fabricados con puntas de cepas de Sessùn, en los talleres de Mesa de la ciudad foceana. En esta cápsula, responsable y muy deseable, el patchwork se convierte en rey en torno a cuadros de madrás, lienzos de algodón y juegos de colores que dicen mucho sobre la materia y el gesto artesanal. En el cruce entre ropa y objetos cotidianos, Sessùn y Table celebran el gusto por los objetos simples y duraderos, con alma.





En Aigle, el aire libre ya no tiene fronteras ni especies. Para este invierno, la marca francesaexterior ofrece sus prendas icónicas para perros: gabardina repelente al agua o parka acolchada, el guardarropa canino adopta el mismo aspecto funcional y atemporal que el de su amo. Diseñada para todos los tamaños, desde el perro salchicha hasta el labrador, esta cápsula combina tecnicismo, estilo y ternura en torno a capuchas integradas, cortes ajustados y un acolchado Repreve® reciclado ultracálido. La colección pretende ser alegre, técnica y resaltar el auge del mercado de la moda (y, más ampliamente, del mercado del estilo de vida) para nuestras mascotas.





