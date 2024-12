Las sillas musicales de la moda, el cashmere festivo, los monos de esquí The North Face x Skims

En el escaparate de esta semana, algo nuevo en el mercado de fichajes de lujo: un festivo cachemir Falconeri, un bonito libro sobre los bocetos de Karl Lagerfeld y otras delicias de la moda.

Las (nuevas) sillas musicales de la moda

¿Louise Trotter, nueva directora creativa de Bottega Veneta, Julian Klausner, nuevo director artístico de Dries Van Noten, John Galliano que deja su puesto como director artístico de Martin Margiela y Matthieu Blazy, recién nombrado director artístico de la casa Chanel? © BOTTEGA VENETA / SARAH PIANTADOSI / RICHARD YOUNG/SHUTTERST/SIPA / GABRIEL BOUYS / AFP

¡No se detiene! Nuevo capítulo y no menos importante en la interminable ventana de transferencias de lujo: Matthieu Blazy dejó su puesto de director artístico en Bottega Veneta para unirse a Chanel, dejando el puesto vacante para Louise Trotter, anteriormente en Carven. Después de diez años de buen y leal servicio, John Galliano dejó su puesto de director artístico de la casa belga Martin Margiela con una carta de despedida bastante enigmática publicada en su cuenta de Instagram. “Los rumores… Todo el mundo quiere saber, todo el mundo quiere soñar. Cuando llegue el momento adecuado, todo será revelado”. ¿Podemos leer allí en particular? Mientras tanto, la marca Dries Van Noten ha nombrado a Julian Klausner, un talento oculto, responsable de las colecciones femeninas desde 2018, como nuevo director artístico de la marca. A los 33 años, el joven diseñador se vio impulsado “naturalmente” al centro de atención de la moda por el propio Dries Van Noten. El juego se endurece, se tiran los dados y entra la (joven) próxima generación. Continúa en el próximo episodio.

Cachemira festiva

Colección de edición limitada invierno 2024 de Falconeri. FALCONERI

Lanzada en 2009, la marca Falconeri del grupo Oniverse (anteriormente Calzedonia) recibió su nombre en homenaje a Hugh Falconer, explorador y botánico del siglo XIX, de quien la cabra Falconeri heredó su nombre. Su conocimiento de la naturaleza, que marcó en particular la teoría de la evolución de Charles Darwin, inspira hoy a esta casa italiana especializada en cachemira. Los tejidos son de calidad, fabricados en el noreste de Italia con toda una gama de buenos básicos para usar en cualquier circunstancia. Coquetería definitiva, la marca ha imaginado este invierno una colección de edición limitada en torno al cachemir con aplicaciones brillantes o románticos parches florales… para deslizarse bajo el árbol con los ojos cerrados.

◗ falconeri.com

La obra del “Káiser de la moda” en un hermoso libro

“Karl Lagerfeld, una línea de belleza” de Andrew Bolton, ediciones La Martinière. EDICIONES LA MARTINIÈRE

Durante los últimos veinte años, el rostro y el nombre del extravagante Karl Lagerfeld han seguido apareciendo en nuestra vida cotidiana. Primero en H&M, con quien lanzó en 2004 la primera colaboración entre una marca de moda rápida y un diseñador de lujo. Luego en botellas de Coca-Cola, llaveros, zapatillas, maquillaje y más recientemente en una serie de televisión de Disney+. Examinada, analizada, diseccionada, su imagen a menudo se ha convertido en autodesprecio, pero durante su larguísima carrera (1952-2019), Karl Lagerfeld trascendió las fronteras entre la moda, el arte y los objetos más accesibles. “A Line of Beauty”, la primera monografía dedicada a su obra, dirigida por Andrew Bolton, conservador jefe del Costume Institute del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, se inspira en el ensayo teórico del pintor inglés del siglo XVIII William Hogarth. . Explorando líneas rectas y serpenteantes, así como sus intersecciones, esta obra destaca el proceso creativo único de su viaje en Chloé y Fendi en las décadas de 1960 y 1970 hasta Chanel, desde 1982 y dentro de su propia marca, centrándose en un elemento fundamental de su obra. : el arte de dibujar.

◗ “Karl Lagerfeld, una línea de belleza” por Andrew Bolton, ediciones La Martinière

La historia de éxito de Polène

El modelo “Nodde” de Polène, a partir del cual se desarrolló recientemente la versión “Nodde Hobo”. POLÉNE

Caja completa para Polène. En sólo seis años, esta marca francesa de marroquinería ha logrado alcanzar un crecimiento digno de los mayores éxitos de la moda, hasta el punto de llamar la atención de Bernard Arnault, director general del grupo LVMH, cuyo fondo de inversión The L. Catterton Investment posee ahora una participación minoritaria en la marca. Con sus modelos refinados, su sentido del acabado y una impecable relación calidad/precio, Polène se ha abierto camino dándose a conocer primero a través de las redes sociales, luego desfilando en brazos de los personajes de la serie Emily en París e incluso en el de Princesa Kate Middleton. ¿Última creación hasta la fecha? El “Nodde Hobo”, reconocible por sus dos módulos de cuero entrelazados. Sin olvidar una línea de joyería lanzada en 2023, con esta misma estética atemporal, que se ha convertido en una firma ultradeseable.

◗ polene-paris.com

Trajes de esquí inclusivos

Trajes de esquí de la colaboración The North Face x Skims LA CARA NORTE

Después de la ropa interior o los bodys inclusivos como una segunda piel, ¡aquí está el traje de esquí color carne! Olvídate del mono retro en colores pop o inmaculado para mimetizarse con la nieve, The North Face colabora este invierno con Skims, la marca de ropa creada por Kim Kardashian. Con colecciones diseñadas para todas las formas del cuerpo y tonos de piel, Skims se ha inspirado en los archivos de The North Face para imaginar una línea de siluetas de esquí y après-ski que combinan la estética ajustada que la caracteriza con el estilo outdoor de The North Face. En el programa: 14 milhojas, desde suéteres hasta chaquetas de lana, pasando por el inevitable pasamontañas.

◗ Colección The North Face x Skims, skims.com y en tiendas The North Face seleccionadas.