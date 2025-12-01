La receta sencilla y dulce de Trish Deseine de puré de patatas con parmesano









Trish Deseine es nuestra prima irlandesa que es insuperable al ofrecernos, a través de sus numerosos libros de recetas, pequeños platos deliciosos para preparar sin complicaciones. En 2001, quienes lo recuerdan descubrieron con “Petits Plats entre amis” (Marabout), un nuevo tipo de libro de cocina: platos sencillos con un toque extra, visuales apetitosos y mil consejos para entretener sin estrés. Todo lo contrario que los libros de chef que, todo hay que decirlo, siempre nos intimidan un poco.









Después de este best seller, y por demanda popular, regresó con “(Nuevos) Platillos con Amigos” (Cocina Hachette), para nuestro mayor placer. este hermoso libro “sigue fiel a la promesa original de hacer que la cocina casera sea fácil, agradable e interesante, incluso sin una gran técnica o equipo profesional”, observa el cocinero. Si ha conservado las recetas favoritas de sus lectores pero ha revisado ciertos platos con ingredientes modernos o métodos de cocción simplificados, “otros se inspiran en lo que cocino todos los días, en lo que veo a mi alrededor o en los restaurantes. Este es el mejor de los que realmente han demostrado su eficacia tanto en mi mesa como en la suya, desde la publicación del primer libro. especifica el autor.





Sus recetas toman ingredientes de varios países para ofrecer platos combinados como este pollo asado con mantequilla de ‘nduja (versión calabresa de la soubressade) bajo la piel, bollos con suero de leche, un tabulé con hierbas frescas y semillas de granada, col estofada crujiente y caramelizada con miso y gochujang, o simplemente estas patatas crujientes con queso gratinado y aromatizadas con tomillo.







La autora de libros de cocina irlandesa Trish Deseine. NATHALIE AUBRY





La receta de puré de patatas con parmesano, doble cocción.





Para 4 personas

10 minutos de preparación

45 minutos de cocción





Ingredientes :





800 g de patatas pequeñas nuevas o alevines

50 g de parmesano recién rallado

3 cucharadas cucharada de aceite de oliva

Flor de sal, pimienta recién molida





Para darle sabor (opcional):





Tomillo, romero o salvia, o una mezcla de los tres





Preparación y cocción:





Cocine las patatas enteras sin pelar en una olla grande con agua con sal hasta que estén muy tiernas. Escurrir y dejar enfriar.

Precalentar el horno a 200°C (th. 6-7).

Coloca las patatas en una bandeja para horno cubierta con papel pergamino. Tritúrelos suavemente con un machacador de patatas o con el fondo de un vaso. Se deben aplanar sin hacer puré, para mantener la consistencia.

Rocíe con aceite de oliva, un poco de sal y pimienta. Espolvorea con parmesano. Añade unas ramitas de tomillo, romero o hojas de salvia si lo deseas.

Hornee durante 20 a 25 minutos, hasta que los bordes estén dorados y crujientes y el queso bien dorado.

Servir inmediatamente.





