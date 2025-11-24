La portada del “Papá Noel secreto” de Call It By Your Name, el 40 aniversario de Bompard, Toteme en París…





• La portada sorpresa de Call It By Your Name





Desde 2020, esta marca francesa nos cuenta una historia cosida a mano: la de Colombe Campana, que transforma los pañuelos americanos vintage en accesorios ultracoloridos, personalizados e inevitablemente deseables (bolsas de compras, bolsitas, dijes, etc.), todos bordados en Francia. Distribuida en Bon Marché Rive Gauche y ya objeto de culto en Japón y Corea, la marca se ha consolidado con su universo singular como un pequeño laboratorio de alegre nostalgia.





A medida que se acercan las fiestas y la tradición anglosajona de Papá Noel secreto – entender: el arte de dar pequeños obsequios a amigos, colegas e incluso desconocidos – a finales de año, la marca imaginó una bolsa sorpresa “Adivino”. Por 35 euros (valor real: 45 euros), hay un amuleto de la suerte vestido con su característico pañuelo de patchwork, una predicción personalizada, pegatinas de colección y un descuento del 10% para utilizar en una compra futura. La guinda del pastel, los Golden Tickets al estilo Willy Wonka, estaban guardados en 25 bolsillos y permitían ganar online un vale de 300 euros.





◗ Portada “Adivino”, disponible a partir de 1ejem Diciembre en callitbyyourname.com





• Una primera dirección Toteme en París







La marca sueca Toteme ha abierto su primera tienda en París, cerca de Madeleine. TÓTEMA





Impulsado por la ola de lujo tranquilo La marca sueca Toteme, popular entre los amantes de la moda por sus refinadas creaciones “escandinavas”, está ganando notoriedad en todo el mundo de forma lenta pero segura. Hace dos años, su abrigo tipo bufanda integrado causó revuelo en las redes sociales, al punto de hacer que la pieza se volviera viral y de inmediato copiada por el fast fashion. Los puristas franceses podrán deleitarse ahora con las nuevas creaciones de la marca en la primera tienda propia abierta en París. A diferencia de los buques insignia demostrativos, este lugar de 222 metros cuadrados, con una sobriedad que sólo los escandinavos dominan realmente, fue concebido como un refugio donde el diseño, la arquitectura y la fotografía interactúan con la precisión de creaciones que merecen una visita.





◗ Toteme, 27, rue du Faubourg-Saint-Honoré, París-8mi.





• 40 años de la casa Bompard









La casa Bompard celebra su 40 aniversario con una colección cápsula en torno a los tejidos de ochos, encarnada por Charlotte Le Bon. BOMPARDO





Con sus cachemiras nobles y acogedoras, la casa Bompard encarna esta visión de la elegancia y del saber hacer francés desde hace cuarenta años. Desde la pequeña boutique de Neuilly, abierta en 1985, donde el cachemir aún se descubre como un secreto bien guardado, hasta una red internacional, la casa nunca se ha desviado de su trayectoria: imaginando tejidos atemporales, fabricados casi a mano, añadiendo un estilo que sabe reinventarse. Para conmemorar este aniversario y su rica historia creativa, la marca ha imaginado una colección cápsula dedicada al cable, uno de sus marcadores icónicos. Reinterpretada con modernidad, la técnica se convierte en el hilo conductor de una gama que incluye un jersey oversize con cuello alto, disponible en una paleta de colores creada específicamente para esta ocasión: azul calipso, mora, rosa camafeo, verde bahía, sin olvidar el emblemático rojo. Los pantalones anchos completan la silueta, encarnada por Charlotte Le Bon y completada por una serie de accesorios: gargantilla, bufanda, gorro, pasamontañas, calcetines y triángulo, en un vocabulario retorcido inspirado en la tradición y brillantemente revisado.





◗ eric-bompard.com





• Los mundos intermedios de Saint James y Avnier









Saint James y Avnier firman una tercera colaboración. ADRIEN PENPENIC





Después de dos colaboraciones, en 2019 y 2021, Avnier (la marca cofundada por Orelsan) y Saint James renuevan el diálogo imaginando una nueva colección cápsula, Intervalle, concebida como un paso entre dos universos. De un lado, el rigor centenario de los talleres normandos de Saint James y, del otro, la imaginación japonesa contemporánea que inspira a Avnier. Un mundo intermedio suspendido, cuya creación nace del encuentro entre el punto francés, su herencia marítima y su estética técnica, nutrido de cultura urbana y siluetas funcionales. La colección presenta cuatro piezas con nombres híbridos (Kobourg, Fujames, Yocaen, Housaka), contracción de ciudades francesas y japonesas, destacando este puente creativo. Chaleco fosforescente oversize, gorro de merino, camiseta a rayas de leopardo, pantalón tipo paracaídas: cada pieza juega con el corte como un arte, fiel a la influencia japonesa de esta cápsula, cuyos acabados ultraprecisos subrayan la alianza del saber hacer.





◗ A partir del 4 de diciembre, saint-james.com y avnier.com