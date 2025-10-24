La olvidada invención centenaria de Edison que promete revolucionar la producción de hidrógeno

Cuando hablamos de Thomas Edison, solemos pensar en la bombilla o en el fonógrafo. Pero lo que pocos recuerdan es que el famoso inventor también trabajó en tecnologías energéticas que estaban adelantadas a su tiempo. Hoy, más de un siglo después, un prototipo casi olvidado vuelve a captar la atención de los científicos: un sistema diseñado por Edison que podría cambiar por completo la producción de hidrógeno limpio.

El hallazgo, redescubierto en archivos de principios del siglo XX, ha sorprendido a los expertos porque se adelanta a muchos de los retos actuales de la transición energética.

Edison y su apuesta por el futuro de la energía

A comienzos del siglo pasado, Edison buscaba alternativas a los combustibles fósiles. Su obsesión era el almacenamiento y la generación de energía limpia, y por eso se interesó por las reacciones químicas que podían producir hidrógeno a gran escala.

El inventor diseñó un sistema basado en electrodos de níquel y hierro, mucho antes de que la comunidad científica lo considerara viable. Su idea era aprovechar materiales abundantes y baratos para obtener hidrógeno de manera más eficiente que con los procesos de electrólisis de su época.

Sin embargo, el proyecto quedó archivado. El auge del petróleo y la falta de interés en fuentes limpias relegaron la propuesta a los cajones polvorientos de la historia.

Redescubrimiento en pleno siglo XXI

Lo que parecía una curiosidad histórica se ha convertido ahora en un potencial punto de inflexión. Investigadores de varias universidades han retomado los planos originales y realizado pruebas con técnicas modernas.

Los primeros resultados indican que el sistema de Edison, actualizado con nuevos recubrimientos y métodos de control, puede reducir significativamente el coste de producir hidrógeno verde.

“Edison intuía que el futuro necesitaba otra forma de energía. Su diseño, con los materiales actuales, puede lograr eficiencias que hace un siglo eran imposibles”,

explica la profesora Marta González, especialista en energías renovables.

¿Por qué es tan importante el hidrógeno?

El hidrógeno verde, producido con electricidad renovable, es considerado uno de los pilares de la descarbonización mundial. Permite almacenar energía, alimentar vehículos pesados y sustituir al gas en procesos industriales contaminantes.

El problema es que su producción actual es costosa y poco eficiente. Por eso, un avance tecnológico que abarate este proceso podría cambiar radicalmente el panorama energético global.

Los analistas señalan tres puntos clave:

Disminución de costes , gracias al uso de materiales accesibles como el níquel y el hierro

Mayor durabilidad de los electrodos, lo que reduce el mantenimiento

Escalabilidad, ya que la tecnología puede aplicarse desde pequeñas plantas hasta grandes instalaciones industriales

¿Un futuro inspirado en el pasado?

La historia está llena de inventos adelantados a su tiempo, y este podría ser uno de los más sorprendentes. Que una idea concebida hace más de 100 años se convierta ahora en una posible revolución energética es un recordatorio de cómo el conocimiento olvidado puede volver con más fuerza que nunca.

Si las pruebas actuales confirman su potencial, la invención de Edison podría ayudar a acelerar la transición hacia un modelo energético más limpio, abriendo la puerta a un futuro en el que el hidrógeno ya no sea un lujo tecnológico, sino una herramienta cotidiana para millones de personas.

Hace más de un siglo, la batería de **níquel** y **hierro** de Thomas Edison fue eclipsada por los motores de **gasolina**. Hoy, esa **idea** renace con un propósito **climático**. Investigadores de la **Universidad** de Delft la han reimaginado para producir **hidrógeno** verde.

El concepto se ha materializado en el **Battolyser**, un sistema híbrido que **almacena** electricidad y la convierte en **hidrógeno**. La combinación de **materiales** comunes con un diseño **robusto** abre una vía práctica hacia la **descarbonización**.

Cómo funciona el Battolyser

El Battolyser integra una **batería** con un **electrolizador** en un solo equipo. Sus electrodos de **níquel** y hierro, inspirados en la batería de **Edison**, permiten operar con gran **estabilidad**.

Con energía **solar** o eólica, primero **carga** como una batería convencional. Cuando alcanza la **capacidad** máxima, la energía se deriva a la **electrólisis** y se produce **hidrógeno** sin emisiones de **CO2**.

El hidrógeno generado queda a **presión**, lo que facilita su **almacenamiento** y su transporte hacia **industrias** difíciles de electrificar. Así, el equipo se convierte en un auténtico **puente** entre la electricidad **renovable** y el vector **hidrógeno**.

Eficiencia y materiales accesibles

Una **eficiencia** de hasta el 85% sitúa al Battolyser por encima de otras **tecnologías** híbridas. El uso de **níquel** y hierro reduce costes y mejora la **durabilidad**, clave para proyectos a gran **escala**.

La ausencia de **metales** críticos y de membranas costosas simplifica el **mantenimiento**. Además, operar a **presión** permite integrar compresión en el propio **equipo**, optimizando la **cadena** de suministro del hidrógeno.

“A veces, repensar una **tecnología** centenaria ofrece la solución más **elegante** para un reto del **futuro**.”

Ventajas para la red y el negocio

Más allá del **hidrógeno**, el Battolyser aporta **flexibilidad** a la red. En horas de **exceso** renovable, absorbe energía; en picos de **demanda**, ofrece servicios y estabiliza el **sistema**.

Con una vida útil estimada de 20 a 30 **años**, el retorno de **inversión** mejora en entornos con precios **volátiles**. También habilita la venta de **energía** a la red cuando las tarifas son **altas**.

Almacenamiento y producción de **hidrógeno** en un único **equipo**.

Uso de materiales **abundantes** y costos de **capital** competitivos.

Operación a **presión** para simplificar la **logística** del gas.

Servicios a la **red**: gestión de picos y **estabilidad** de frecuencia.

Larga **vida** útil y menor huella de **carbono** en todo el ciclo.

Impacto en la transición europea

En 2022, el **hidrógeno** fue menos del 2% del **mix** energético europeo, mayoritariamente procedente de **gas** natural. La sustitución por hidrógeno **verde** recortaría emisiones con un efecto **sistémico**.

Al facilitar el acoplamiento entre **renovables** y moléculas, el Battolyser puede acelerar la **industria** del hidrógeno. Ello dinamizaría la **cadena** de valor, impulsando empleo y nuevas **infraestructuras**.

Plan de despliegue y maduración

Battolyser Systems prepara un módulo de 2,5 **MW** para demostrar su **viabilidad** técnica. En el segundo trimestre de **2025**, presentará un sistema de 5 **MW** con operación **comercial**.

Para finales de **2026**, la hoja de ruta contempla unidades de hasta 500 **MW**. Este salto de **escala** resultará clave para reducir **costes** y garantizar suministro **continuo**.

Riesgos y oportunidades de adopción

La integración en **plantas** industriales exige normativas claras y **contratos** de suministro a largo plazo. También hará falta ampliar **electrolineras** y capacidades de **almacenamiento**.

Sin embargo, la modularidad del **sistema** y su flexibilidad operativa brindan una **ventaja**. La combinación de **almacenamiento** e hidrólisis ofrece resiliencia frente a la **intermitencia** renovable.

Un pasado que impulsa el futuro

La relectura del legado de **Edison** demuestra que la innovación también es **recombinación**. Con investigación **aplicada** y escalado industrial, esta vía puede ganar tracción **global**.

Si los objetivos de **capacidad** se cumplen, el Battolyser podrá transformar la **producción** de hidrógeno y reforzar un sistema **energético** más limpio, flexible y **asequible**.