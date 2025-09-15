La nueva bolsa de Paddington de Chloé, una colaboración x Baziszt, una trinchera reduida revisitada ...





El regreso de una bolsa de TI





Es uno de los modelos icónicos de principios de la década de 2000. Imaginado por el legendario Phoebe Philo en 2005, la bolsa Paddington de Chloé es una de estas “Se bolsas” El más reconocible de su tiempo. Adulado por su aspecto flexible, su candado de gran tamaño y su lujo relajado querido para la casa francesa, como lo vimos en el hueco del brazo por una miríada de celebridades examinadas por su sentido del estilo. Presentado durante el espectáculo de otoño-invierno 2025, el modelo regresó en una versión aligerada y sutilmente modernizada. Su candado, envuelto en cuero, conserva su función, mientras que las piezas de metal estaban aligeradas. Su estructura refinada ahora está disponible en dos tamaños, en cuero lavado y patinado con un acabado vintage, suplementado con una abertura con cremallera y un mango ajustado. Bajo la dirección de Chemena Kamali, Chloé re -registra el nuevo Paddington en su herencia de cuero, extendiendo su aura con nuevas generaciones.





◗ Chloe.com





Sézane X Baziszt, Craftsmanship Heritance







En los albores del otoño, Sézane imaginó una mini colección en colaboración con la etiqueta francesa Baziszt. Sézane





Para el comienzo del año escolar, Sézane cruza su universo parisino con el de Baziszt, la etiqueta francesa emergente que hizo de los bordados su firma. Nacido en 2022 de la imaginación de Zied Ben Amor y Jean-Marc Fallous, Baziszt cultiva una estética solar masculina y especifica que muchas mujeres se apropian. Esta cápsula inesperada está disponible aquí en Falls de temporada de temporada y materiales naturales, donde se revelan camisas, vestidos y blusas en detalles bordados, para la mujer Sezane, los accesorios, como la nueva bolsa de Gary, los niños Petit Sézane y algunos objetos de estilo de vida. Fiel a su ambición de hacer que la artesanía sea deseable y contemporánea, Sézane ofrece aquí un escaparate de elección para esta marca tanto poética como atemporal, anclada en el precioso gesto de la mano.





◗ Sezane.com y Baszist.com





Las bolsas legendarias vistas por Assouline









El modelo de varita de la Casa Fendi. Macha de la moda





Objeto del deseo, el talismán de la moda, el bolso condensa un imaginario tanto como un estatus. Con “FashionPhile: Iconic Bag”, que aparecerá el 16 de septiembre, las ediciones de AsnouLine se unieron en un hermoso trabajo de 25 modelos que se han convertido en mito, desde el Birkin d’Armès hasta el rápido de Louis Vuitton a través de la silla de Dior y el clásico Flap de Chanel. Las herencias, escándalos, consejos de inversión y genios alimentan las 141 páginas del libro y nos enseñan cómo Grace Kelly transformó un accesorio en un ícono de los medios, cómo Jane Birkin ha dibujado un futuro grial de artículos de cuero a 10,000 metros sobre el nivel del mar y nos recuerda a esta escena en la serie “Sexo y la ciudad” donde la bradshaw está criando “.









Con “FashionPhile: Iconic Bag”, que apareció el 16 de septiembre, las ediciones de AsnouLine reunieron en un hermoso trabajo 25 modelos de bolsa que se ha convertido en mito Ediciones AssinouLine





Más que un simple inventario, este libro se basa en la memoria colectiva para decir lo que la bolsa traduce del poder, la emoción y, por supuesto, el estilo. También nos enteramos del ascenso de FashionPhile, esta plataforma de accesorios de lujo de segundo mano americana, que ha ayudado a reinventar el concepto mismo de “It Bag”. Entre el manifiesto estético y el fresco cultural, el trabajo se presenta como un manifiesto en los medios y el poder económico de estos accesorios que se han convertido en emblemas de estilo, activos financieros y símbolos de sostenibilidad.





La trinchera la redute vista por Louise Misha









La trinchera reduga revisada por Louise Misha. Louise Misha





Para esta nueva temporada, La Reloute invitó a siete creadores a reproducir sus piezas insignia: abrigos, chaquetas … y trincheras, incluida la de Louise Misha. Marie Pidancet, la creadora de la marca francesa, transpuso su universo infantil y poético, hecho de flores y encaje en este icónico atemporal del guardarropa femenino. Los volúmenes se amplifican aquí, las mangas y la construcción se han ampliado, el revestimiento revela un motivo floral y el collar bordado está inspirado en Ancient Placever. El impermeable gana aquí una teatralidad romántica sin perder su practicidad.





Desde la década de 1960, La Reloute ha desarrollado un vínculo singular con la creación contemporánea, invitando regularmente a creadores y casas de moda a volver a visitar sus clásicos. Desde Courrèges hasta Jacquemus a través del fallecido Karl Lagerfeld o Anthony Vaccarello, estas colaboraciones, tanto Windows como Laboratorios de Experimentación, han inscrito la marca en una tradición de audacia con un mantra: hacer accesibles a lo hermoso como a la vanguardia, sin alterar su mente.





◗ Laredoute.fr





La huella felina de Balzac Paris









El Mostro y el Speedcat de Puma, revisados ​​en el icónico Léopard Balzac Paris, en asociación con Cour. Balzac París





La firma de la casa francesa, el estampado de leopardo fetiche se invita a la decoración de sus direcciones, en las blusas, las tops, los pantalones, sus famosas bolsas de compras y ahora en dos iconos de puma: el Mostro, escultural y futurista, y el Speedcat con una silueta aguda, nacida de los paddocks de fórmula. Sneaker femenino, esta colaboración sin precedentes combina la elegancia parisina, el patrimonio deportivo y la cultura callejera contemporánea. Edities En una serie limitada, estos dos modelos celebran la reunión entre tres universos, vinculados por una audacia supuesta.





◗ Balzac Sneakers Paris x Puma X Run, Balzac.com y en las tiendas de carrera