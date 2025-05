La edición comprometida de Met Gala, Retro Sneakers y Alohas Responsole, los 20 años de American Vintage ...

Tiempo de lectura: 3 min.

La edición comprometida de la Gala Met 2025





Es un poco la semana de Cannes y la moda al mismo tiempo: esta noche, lunes 5 de mayo de 2025, se llevará a cabo la gran noche de la Gala Met, en Nueva York. Organizado por el Museo Metropolitano de Arte y Anna Wintour, esta reunión mundana filantrópica tiene como objetivo recaudar fondos para apoyar el disfraz del Instituto, un departamento de museo dedicado a la preservación y promoción de la historia de la moda. The event marks precisely the opening of the annual exhibition of the costume Institute, which pays homage this year to the black dandies with the exhibition “Superfine: Tailoring Black Style”, the first to devote itself exclusively to male fashion since “Men in Skirts” in 2003. A dive in twelve paintings inspired by the writings of Zora Neale Hurston on black cultural expressions and the book “Slaves to fashion” Miller, El curador de la exposición, alrededor de la forma en que la prenda ha dado forma a las identidades negras a través de la diáspora, como las dandies negras, originalmente impuestas a los esclavos, que se supone que refleja el estado social de sus amos, cuyo estilo se ha transformado en un símbolo de resistencia. En Echo, el código de vestimenta de la noche, “Administrado para usted”, alienta a la elegancia personal y comprometida, que los co -presidentes del evento de Domingo de Colman, Lewis Hamilton, AP Rocky, Pharrell Williams, LeBron James y la invicto de Anna Wintour incurrirán en su mesa.





Zapatillas retro y alohas responsables







El nuevo modelo TB.99 de la marca española Alohas. Alohas





Fundada en 2015 en Hawaii por Alejandro Porras, la marca española Alohas se ha establecido con su enfoque ético de sus zapatos. Instalada en Barcelona, ​​la marca desafía los códigos de moda rápida con un modelo de producción a pedido, evitando así onlocks y no vendido. Los zapatos, hechos a mano en Alicante, combinan conocimientos locales y materiales responsables, como alternativas de cuero o verduras certificadas por LWG. Su firma: tacones escultóricos, líneas limpias y un pequeño giro retro que se encuentra en su modelo insignia, Basket TB.490. La última versión, su hermana pequeña, la TB.99 se inspira en los crampones de zapatos de fútbol, ​​especialmente los de la Copa Mundial de 1978 en Argentina, con una barra acolchada, una silueta refinada por una larga pestaña que cubre los cordones y un amortiguación muy cómodo que recuerda la función original de este zapato: absorbe los choques y guía cada tiro del balón.





◗ Modelo TB.99 de Alohas, rechazado en rojo, plata y crema, 120, Rue Vieille du Temple, 75003 Paris y Alohas.com





Gafas éticas de nueva generación









La colección de gafas “Clear Sky” de la marca Silhouette encarnada por la modelo Arizona Muse. SILUETA





Para su nueva colección llamada “Clear Sky”, Silhouette se une a la modelo que cometió Arizona Muse para encarnar una visión de elegancia en línea con los problemas ambientales. Fundada en 1964 en Austria, la marca familiar se ha hecho un nombre en gafas de alta gama con sus marcos ultraligeros y diseño minimalista. Su última innovación: el SPX Green +, un material bio-circular de residuos orgánicos, que reduce las emisiones de carbono en un 60 % (en comparación con el uso de materias primas tradicionales), que se encuentra en esta línea de ocho pares con líneas fluidas, luz como aire, colores translúcidos y geometría atemporal inspirada por paisajes naturales.





◗ Colección “Cielo despejado” Por Silhouette Gheas, Silhouette.com





American Vintage tiene 20 años









La marca estadounidense francesa Vintage, fundada en Marsella en 2005, celebra su vigésimo aniversario este año. Julia Champeau





Veinte años ya que la vintage estadounidense rueda con sus siluetas relajadas nacidas bajo el sol de Marsella. En 2005, mucho antes de la ola de marcas de marea con buenos conceptos básicos, Michael Azoulay, el fundador, saboreado mucho antes de todos los demás, el modo potencial de una camiseta de algodón simple. Simple, suave, en colores finamente patinados. Desde entonces, este esencial ha dado paso a un campo de experimentación más grande, alrededor de materiales nobles, cortes estudios y una miríada de tonos desvaídos que florecen en California desde su sede hasta los signos, en el var. Sus siluetas? Minimalista pero con carácter. El algodón Supima está acanalado, las sudaderas son de gran tamaño, las camisas de algodón han sido la escuela y los materiales pueden presumir de ser certificados (“lana estándar responsable” de lana, gots y OC que garantizan fibras de la agricultura orgánica y los GR y los RC por la presencia de fibras recicladas). En veinte años, la fórmula ganadora de un elegante (responsable) y sin esfuerzo ha demostrado ser sí mismo. Suficiente para continuar cruzando el tiempo.