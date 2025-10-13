La colaboración de Barbour y Paul Smith, lana responsable en Geox, un club de lectura A veces…





La colaboración de Barbour y Paul Smith. PAULO SMITH





Al colaborar con Paul Smith, Barbour continúa su regreso a la escena de la moda. La casa centenaria con sus chaquetas enceradas, que alguna vez se limitó a partidas de caza y uniformes burgueses, ha encontrado una frescura inesperada en las últimas temporadas. Y cuando dos iconos del estilo inglés se cruzan, el resultado sólo puede ser elegante y divertido. Sir Paul Smith presenta aquí 23 piezas revisitadas con espíritu, inspiradas en la atmósfera de las ferias rurales (la chaqueta Bedale con patchwork de rayas, el abrigo Border y los tejidos gruesos) y que mezclan tonos inesperados, con un motivo de vaca frisona en un guiño travieso. Entre autenticidad y modernidad, esta cápsula sella el encuentro de dos visiones de la elegancia británica y sitúa a Barbour en el paisaje contemporáneo con humor y distinción.





◗ Paulsmith.com y Barbour.com.





· Lana responsable, de Geox y Manteco









La colaboración Geox y Manteco. GEOX





La marca italiana Geox, pionera en prendas transpirables, se reúne esta temporada con su compatriota Manteco, referencia en lana reciclada, en torno a una colección cápsula innovadora y responsable. Más allá del simple discurso duradero, esta línea cuestiona el material mismo: su memoria, su transformación y su nobleza redescubierta. Parkas, chaquetones y gabardinas de lana regenerada procedente de fibras posconsumo llevan la huella de un gesto artesanal. La tela se clasifica, se deshilacha y se vuelve a colorear mecánicamente sin teñir químicos. Resultado ? Una textura densa y vivaz, con una veta casi pictórica que también se encuentra en las zapatillas y botines Geox revisitados.





Cada prenda incluye también una firma técnica específica de la marca: un chaleco removible diseñado con tejido Cardo transpirable y un ligero acolchado, ampliando la comodidad y versatilidad de estas prendas. Una rara alianza entre know-how e innovación funcional, este diálogo entre Geox y Manteco revela una visión del lujo del futuro: sobrio, sostenible y profundamente sensorial.





◗ Geox.com.





· La ligereza del movimiento, de Cecilie Bahnsen y The North Face









La colaboración de Cecilie Bahnsen y The North Face. DANIELE SCHIAVELLO/GORU





Presentada en París la semana pasada, durante el desfile primavera-verano 2026 de Cecilie Bahnsen, la nueva colaboración con The North Face explora una idea poco común de la ropa técnica: la de la ligereza, el ritmo y la respiración de la ropa. Entre performance y poesía, esta cápsula híbrida traduce el encuentro entre la funcionalidad alpina y la sensibilidad romántica del diseñador danés.





En esta línea, los volúmenes se transforman, los materiales se vuelven más flexibles. Una chaqueta con mangas con cremallera se convierte en chaleco, los pantalones en pantalones cortos: la modularidad se convierte en una nueva forma de pensar sobre la ropa. Los motivos florales, estampados o en relieve, y la paleta de tonos (olivas, blancos vaporosos, etc.) crean un equilibrio. A través de estas 7 piezas de su tercer encuentro, Cecilie Bahnsen y The North Face continúan un diálogo iniciado en torno a un exterior etéreo, a la vez protector y vector de emociones.





◗ Ceciliebahnsen.com y Thenorthface.com





· La herencia de Le Tanneur en el corazón de una ventana emergente









Le Tanneur celebra sus archivos en una ventana emergente. EL CURTITOR





A medida que el sector vintage y de segunda mano sigue creciendo, Le Tanneur abre un nuevo capítulo volviendo a sumergirse en sus archivos para revivir tesoros olvidados. Esta semana, la marca francesa de marroquinería inaugura Le Tanneur Vintage, un pop-up parisino dedicado a la conservación de piezas raras y restauradas (objetos de juego, accesorios de escritura, objetos cotidianos, etc.) que revelan la nobleza original de su cuero y el refinamiento del gesto artesanal.





Del 15 al 26 de octubre, el buque insignia del Boulevard des Capucines, en el barrio de la Ópera, se transforma en un salón de época: mesas de backgammon, café pop-up, lecturas de tarot… Un lugar animado donde la casa centenaria celebra el saber hacer como valor duradero, el objeto como testimonio de un arte de vivir y el cuero desgastado por el tiempo como un lujo a preservar.





◗ Pop-up en 16, boulevard des Capucines, París-9mi y Letanneur.com.





· Un club de lectura A veces









La colección Book Club, edición limitada, de A veces. A VECES





Objeto precioso frente a pantallas hipnotizantes, el libro tiene la capacidad de permanecer en el tiempo, contar una historia poderosa y llevar al lector a un viaje personal. La marca portuguesa de prêt-à-porter y complementos Once ocupará uno de los quioscos de los muelles del Sena en París del 15 al 19 de octubre. Una manera de presentar su última colección diseñada en edición limitada, compuesta de estampados folk, brocados de terciopelo y pieles atemporales. Y demostrar así la importancia duradera de una prenda que pasa de mano en mano y que siempre conlleva nuevas historias.





◗ Del 15 al 19 de octubre, 18, quai de la Mégisserie, París-1ejem.