Jaeger-Le Coultre, Longines, Serica… El desfile de relojes chic









¿Son las mujeres el futuro de la relojería? En cualquier caso, las marcas prestan cada vez más atención a sus clientes.





La tendencia: ¿femenina asequible?





En este sombrío otoño, las empresas relojeras parecen haber tomado conciencia de un hecho prohibitivo, tanto para los curiosos como para los aficionados a los relojes: el precio. En consecuencia, en paralelo con las tendencias “femeninas” y “chic de pequeño diámetro”, ciertas colecciones de regreso a clases demuestran una propensión, más o menos claramente asumida por las marcas, a ofrecer artículos menos costosos. Después de Tudor y su Luna de 1926, Jaeger-LeCoultre y Longines están presentando modelos por debajo de sus precios recientes. A pesar de estos loables esfuerzos por recuperar clientes, la factura sigue siendo elevada. Además, mostrar precios más bajos requiere a menudo utilizar un mecanismo de cuarzo, en lugar de uno automático… En cuanto a quienes operan en el sector premium “asequible”, como Tissot, Hamilton o Lip, hacen más conocido que nunca su deseo de atraer a todos los bolsillos. Mucho mejor.





Jaeger-LeCoultre, opción mini







La versión femenina del Reverso permite a este modelo legendario experimentar una segunda juventud.





Presenta la cintura de avispa de sus inicios, como un caramelo de plata colocado en la muñeca. El Reverso, sin embargo, nació de una petición tan extravagante como práctica: los oficiales del ejército británico estacionados en la India buscaban un reloj lo suficientemente robusto como para resistir los golpes durante sus partidos de polo; de ahí este brillante mecanismo que permite girar la esfera cuando sea necesario. En 1931, Jaeger-LeCoultre acabó entregando no una, sino dos tallas (para hombre y mujer) de esta nueva colección que simbolizaba a la perfección el floreciente Art Déco. Es el modelo femenino el que hoy se beneficia de un ligero trazo de lápiz (los cuernos son más finos), para revivir una segunda juventud en su formato original, tan pequeño que se podría morder. Con tales dimensiones, es evidente que es un movimiento de cuarzo el que marca el ritmo. También permite a la manufactura del Vallée de Joux, por primera vez en años, añadir un Reverso a su catálogo por menos de 7.000 euros (la mayoría de los modelos cuestan alrededor de 10.000 euros). Tenga en cuenta que, colocado en el reverso (de acero pulido), el reloj adquiere una hermosa apariencia de cadena. En este lado liso, también puedes optar por un sinfín de personalizaciones que ofrece la casa, como el grabado o el lacado.





◗ Jaeger-LeCoultre, Reverso Classic Monoface Origin, dimensiones 32,5 x 16,3 mm, movimiento de cuarzo, correa de piel de aligátor azul (5.900 euros) o acero (6.850 euros).





Longines, opción Luna





Ocho nuevos PrimaLunas, a la espera de otras once versiones hasta finales de año… Sin duda: Longines, honorable casa relojera aficionada a la equitación y al esquí, también se centra en las mujeres. Lanzado en 2009 con el objetivo de ofrecer una colección exclusivamente femenina inspirada en la Luna, PrimaLuna se beneficia este año de un lavado de cara bajo la bandera de la embajadora de la casa, la actriz estadounidense Jennifer Lawrence. Más allá de las modificaciones estéticas, es el “motor” del reloj el que cambia. La adopción de un nuevo calibre automático permite una mayor reserva de marcha, una mayor precisión y una mejor resistencia a los campos magnéticos, sin mencionar esta fase lunar que muestra la fecha en el borde: elegante e inusual. Por lo demás, los aficionados podrán elegir entre acero, oro y acero, esferas de nácar o engastes de diamantes y zafiros… Una elección muy “femenina”, sin duda. La pregunta sigue siendo: ¿todas las mujeres quieren nácar y diamantes?





◗ Longines, PrimaLuna fase lunar, 34 mm de diámetro, movimiento automático, desde 2.850 euros.





Serica, opción lino.









El efecto texturado del lino, el plus de estas nuevas Parade de Serica.





Otros lo verían como una elipse. Para ellos, en referencia a la geometría de un antiguo estadio romano, es un estadio. Casi un año después de presentar su Parade, un reloj ovalado de dos agujas perfectamente minimalista, los creadores de Serica, Jérôme Burgert y Gabriel Vachette, proponen dos nuevas versiones. Coloreadas en azul pizarra o verde tabaco, las esferas en relieve de estos modelos Parade reproducen el efecto texturizado del lino, como si pudiéramos tocar las fibras que se entrecruzan bajo nuestros dedos. Y como estamos en Serica, debemos contar con un movimiento suizo sólido (de SoProd) y un acabado impecable.





◗ Serica, Desfile Lin, dimensiones 41 x 35 mm, esfera de lino, azul pizarra o verde tabaco, correa de piel de becerro, 1.490 euros.